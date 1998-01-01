Новости

АТОР: Туроператоры вывезли в Россию всех «пакетных» туристов из ОАЭ

Последние российские туристы, купившие туры в ОАЭ, покинули страну вчера

Крупнейшие компании, работающие на ближневосточных направлениях: Fun&Sun, Anex, Coral Travel, Space Travel, Pegas Touristik, «Русский Экспресс», PAC Group, ПАКС и «Интурист» cегодня подтвердили, что всех своих клиентов, купивших пакетные туры в ОАЭ, вывезли в Россию, - сообщает АТОР.

Как и ожидали в АТОР, процесс завершился 15 марта. Некоторые туроператоры отметили, что закончили вывоз еще 12 марта.

В редких отдельных случаях туристы, как правило с турами Hotel Only (то есть забронировавшие у туроператора только отель, и купившие билеты самостоятельно) предпочли по личным причинам остаться в ОАЭ. Или перебронировали билеты самостоятельно на рейсы, которые впоследствии также отменялись.

Но за эту часть путешественников туроператор не несет ответственности.

«У нас есть туристы, которые продлили проживание. Они сами захотели поменять билеты на более поздние даты. Но подавляющее большинство - 99% - мы вывезли», – уточнили в одной из компаний.

Аналогично в «Интуристе» сообщили, что среди их клиентов были желающие остаться в Эмирата

Как напоминает АТОР, момент эскалации конфликта 28 февраля в ОАЭ находились порядка 50 тысяч российских туристов, примерно половина из них (около 23 тысяч) прибыли в страну в рамках организованных пакетных туров, ориентировочно еще около семи тысяч бронировали у туроператоров только отели, приобретая билеты самостоятельно.

На протяжении двух с половиной недель авиакомпании и туроператоры в круглосуточном режиме возвращали своих клиентов на родину. Вывоз осуществлялся как плановыми, так и дополнительными коммерческими рейсами, по мере возобновления работы аэропортов Дубая, Абу-Даби и других эмиратов.

Российские компании прекратили продажи туров и отдельных туруслуг в регион. На данный момент действует и официальная рекомендация МИД и Минэкономразвития не продавать туры и отдельные услуги в шесть стран Ближнего Востока, включая ОАЭ.

Небо над регионом остается частично закрытым. Значительная часть рейсов по-прежнему не выполняется.

/TOURBUS.RU