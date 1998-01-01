Новости Эксперты: «Гость глэмпинга платит не за ночь, а за новые переживания и впечатления» В рамках выставки MITT 2026 ведущие эксперты обсудили стратегию развития развития глэмпинг-бизнеса

В рамках прошедшей на минувшей неделе международной выставки MITT-2026 состоялись экспертная сессия «Эволюция комфорта: как оставаться лидером на рынке загородного отдыха» и панельная дискуссия «Опережая тренды: какие стратегии для глэмпинг-бизнеса работают в 2026 году?», организованные Ассоциацией глэмпингов России. Мероприятие открыла Жанна Кира, президент Ассоциации глэмпингов, сооснователь компании-производителя «Дикий дом». Жанна Кира сделала подробный обзор истории развития глэмпингов в России и вызовов новой реальности. Сейчас в их сообществе - около 2500 предпринимателей. 2018 год Жанна Кира назвала годом экспериментов, именно тогда появился первый глэмпинг стране, «Гуляй город». 2021 год отметился бумом развития глэмпингов. Затем пришло понимание, что «палатки это не так удобно, что нужны домики». Позже пришли гранты от государства, да и туристы стали активно проявлять интерес к этому виду отдыха. 2024 год можно назвать годом массового интереса. А наступивший 2026 год спикер назвала «годом необходимости улучшать бизнес». При этом Жанна Кира суммировала отрицательные факторы, которые отразились на развитии глэмпингов в РФ: пандемия ковида

экономический кризис подорожание строительных и отделочных материалов, примерно на 30-40 % подорожали материалы за последние годы. - увеличение срока окупаемости вложений банковская ставка ЦБ чуть снизилась, но все равно осталась высокой

подорожание входа в бизнес введение единого реестра средств размещения В качестве положительных моментов для развития названы: - повышение курса доллара и как следствие подорожание заграничных поездок для россиян - грантовая поддержка государства - рост спроса на короткие поездки - большое количество интересных природных локаций В настоящий момент около 84% всех глэмпингов - круглогодичные и 16% сезонные. Это отчасти связано с тем, что гранты ранее выделялись на всесезонные объекты. Сейчас в основном строят полноценные объекты с банями, ресторанами и прочей инфраструктурой. Спикер отметила, что и гость глэмпингов стал быстрее и требовательнее. «80 % успеха – это не сам модуль, а территория. Современный гость платит не за ночь, а за новые переживания и впечатления» - отметила эксперт . По словам эксперта, «сильный глэмпинг – это : - бани и спа - питание - прокатные услуги - ивенты - трансфер Идеал: это 20 домиков плюс ресторан плюс спа-услуги». На мероприятии выступил также Федор Андреев, ведущий ТГ-каналов «Ночной портье» и Gastrohotel. Как специалист в гостиничной сфере, Федор Алексеев подсветил некоторые «мелкие детали», который с его точки зрения очень важны для всех клиентов, поскольку стоимость проживания в глэмпинге сейчас сравнилась с ценой ночи в хорошем отеле. По его мнению, «глэмпинг начинается не с домика, а с дороги к нему». Для гостя нужны: понятная навигация

нормальная парковка понятный путь до домика в рамках самого глэмпинга. Эксперт подробно отметил, что, по его мнению нужно для хорошего глэмпинга: - должно быть тепло ночью, не должно дуть из двери, гостю нужен комфортный сон, должен работать блэкаут. - важно состояние санузла, что куда течет; достаточно ли воды в бойлере; вода не кипяток и не ледяная. Полочки для косметики, крючки для полотенец и халатов. Халаты должны быть большого размера. Зеркало с подсветкой. Вентиляция. Фен. Качественные вешалки для одежды в достаточном количестве. - крайне важно понять сценарий, который вы «продаете». Если вы обещаете гостям тишину и покой, а у вас проходят свадьбы и пр., то гость больше не приедет. - также огромную роль играет питание: если в глэмпинге нет ресторана, то гость должен знать, что он должен привезти с собой еду, алкоголь и пр. Или что ближайший магазин в 10 км от глэмпинга и т.п. Об этом надо информировать заранее и честно. - У гостя должна быть связь с ресепшен. Если что-то пошло не так, сломалось, нужна помощь и пр. - Воды в бутылках в домике должно быть достаточно. Базовый набор кофе и чая в пакетиках. - Наличие wi-fi: «Да, гость едет на природу за тишиной и покоем, но не хочет оказаться в 2003 году. Связь – это важно, и она должна быть». /TOURBUS.RU Фото: freepic, открытая лицензия

