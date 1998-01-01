16 марта
Дмитрий Горин: Ограничение на полеты Azur Air заметно повлияет на туристический рынок
Авиакомпания перевозит около 2,5 млн туристов в год, только на турецком направлении ее доля достигает 20%
Как сообщал наш портал в пятницу, Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air, который позволяет выполнять коммерческие перевозки, до 8 июня. Решение принято после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором, по итогам которой выявлены нарушения требований воздушного законодательства.
Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта будет аннулирован.
Azur Air перевозит около 2,5 млн туристов в год, поэтому ограничения на ее полеты заметно повлияют на рынок туристических перевозок, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
"Временные ограничения полетных программ авиакомпании Azur Air оказывают заметное влияние на рынок туристических перевозок.
При этом авиакомпания предпринимает усилия для исправления выявленных ошибок, и в ближайшие дни ожидаются ответы по корректировкам.
Самое важное – регулярность полётов, которая после обновления программы будет соответствовать нормам", - цитирует его сегодня «Интерфакс».
Несмотря на некоторое сокращение рейсов, компания продолжает выполнять свои программы.
В условиях дефицита флота и ограниченных возможностей его обновления Azur Air остается значимым игроком, особенно на направлении Россия – Турция, где ее доля может достигать 20%", - добавил эксперт.
Заменить эти рейсы, отметил Горин, полностью они не смогут.
Что касается цен, сокращение предложения на фоне нестабильной геополитической ситуации может приводить к их росту. На стоимость билетов сегодня влияют не только цены на авиационный керосин, но и доступность флота для выполнения программ", - зпключил эксперт.
/TOURBUS.RU
