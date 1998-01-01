16 марта
Роспортребнадзор проверяет сообщения о массовом отравления туристов в отеле MBC Condotel на Пхукете
Медики предполагают, что причиной отравления стал лед из неочищенной воды
Как сообщается на официальном сайте ведомства, « Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.
Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
Одновременно в сообщении Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики кишечных инфекций:
Отметим, что около месяца назад в российских телеграм-каналах появилась информация об отравлении почти 20 россиян в отеле MBC Condotel на Пхукете. В самом отеле заявили, что случаи отравления были единичными. В середине марта более десятка отдыхающих в отеле россиян вновь пожаловались на недомогание.
Как писал Телеграм-канал BAZА, «C конца февраля гости MBC Condotel стали жаловаться на высокую температуру, ротавирус и конъюнктивит. У одной из семей болезнь проявилась особенно тяжело: у ребёнка сначала развилась инфекция, затем появилась гнойная ангина, которая в итоге и переросла в конъюнктивит.
Другие отдыхающие рассказали «Базе» о схожих симптомах. При этом все они отмечали неприятный запах и мутность воды из под крана, которой пользовались для умывания. Туристы полагают, что она может быть источником инфекций.
По данным «Базы», россияне, отдыхавшие в MBC Condotel, отравились после похода в кафе на территории отеля — тошнота, рвота и диарея у туристов начались после употребления коктейлей.
Местные медики уверены, что причина в неочищенном льде, который замораживали из водопроводной воды.
В Таиланде такую воду пить нельзя: она может содержать опасные бактерии, вирусы и паразитов. При заморозке микроорганизмы не погибают и после таяния льда вместе с напитком попадают в организм».
