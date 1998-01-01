Роспортребнадзор проверяет сообщения о массовом отравления туристов в отеле MBC Condotel на Пхукете

Медики предполагают, что причиной отравления стал лед из неочищенной воды

Как сообщается на официальном сайте ведомства, « Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР)».

Одновременно в сообщении Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики кишечных инфекций:

- Тщательно мойте руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест.

- Используйте только бутилированную или кипяченую воду, не глотайте воду из бассейна.

- Мойте фрукты и овощи бутилированной или кипяченой водой.

- По возможности избегайте купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.

- Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки респираторных или кишечных инфекций.



«В случае ухудшения самочувствия или появления таких симптомов, как температура, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль, жидкий стул, в том числе после возвращения из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью», - говорится также в сообщении ведомства.

Отметим, что около месяца назад в российских телеграм-каналах появилась информация об отравлении почти 20 россиян в отеле MBC Condotel на Пхукете. В самом отеле заявили, что случаи отравления были единичными. В середине марта более десятка отдыхающих в отеле россиян вновь пожаловались на недомогание.

Как писал Телеграм-канал BAZА, «C конца февраля гости MBC Condotel стали жаловаться на высокую температуру, ротавирус и конъюнктивит. У одной из семей болезнь проявилась особенно тяжело: у ребёнка сначала развилась инфекция, затем появилась гнойная ангина, которая в итоге и переросла в конъюнктивит.

Другие отдыхающие рассказали «Базе» о схожих симптомах. При этом все они отмечали неприятный запах и мутность воды из под крана, которой пользовались для умывания. Туристы полагают, что она может быть источником инфекций.

По данным «Базы», россияне, отдыхавшие в MBC Condotel, отравились после похода в кафе на территории отеля — тошнота, рвота и диарея у туристов начались после употребления коктейлей.

Местные медики уверены, что причина в неочищенном льде, который замораживали из водопроводной воды.

В Таиланде такую воду пить нельзя: она может содержать опасные бактерии, вирусы и паразитов. При заморозке микроорганизмы не погибают и после таяния льда вместе с напитком попадают в организм».

/TOURBUS.RU