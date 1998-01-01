Наталья Набойченко: «Мы решили ориентироваться на состоятельных туристов из крупных китайских городов»

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко приняла участие в панельной дискуссии «Открой твою Россию: развитие въездного туризма», которая состоялась на выставке МИТТ- 2026. Проведение сессии в рамках выставки было направлено на представление ключевых инициатив, практик и трендов, формирующих туристическую привлекательность современной России для иностранных гостей.

По мнению спикеров, профильная площадка выставки стала отличным местом для обмена опытом, установлению партнерских связей и выработке практических решений по развитию въездного туризма.

Говоря об инструментах продвижения и повышения конкурентоспособности туристических продуктов региона, Наталья Набойченко прежде всего отметила, что Приморье — это природное великолепие, культура, гастрономия и знакомство с удивительными местами, которые вызывают восторг и восхищение.

«В этом году туристический потенциал региона на МИТТ представили 10 туроператоров, работающих в направлении внутреннего и въездного туризма, - рассказала министр.

- И сегодня, на панельной дискуссии мы представили общий опыт работы по привлечению иностранных туристов, прежде всего, из КНР. Выгодное географическое расположение Приморского края создаёт благоприятные условия для такого активного двустороннего туристического обмена».

Наталья Набойченко уточнила, что текущий год во многом является этапом качественной перестройки потока – в сторону более молодого, самостоятельного и платежеспособного гостя.

«Мы работаем над тем, чтобы к нам приезжали состоятельные туристы. И, проведя выбор целевой аудитории, остановились на туристах из КНР. Как говорится, «старый друг лучше новых двух».

Прежде всего, ориентиром являются состоятельные туристы в возрасте от 35 до 50 лет из крупных китайских городов, таких как Шанхай, Пекин и Гуанчжоу, которых интересуют русский колорит, местная гастрономия и участие в культурных активностях. Они ценят статус, высокий уровень сервиса и стремятся установить полезные связи.

Также, в последнее время появилась и еще одна категория потенциальных туристов - к нам стали приезжать молодые пары, мечтающие о романтических путешествиях. Нам кажется, что это – отличная возможность продвижения региона.

Еще одна наша цель - повышение комфортности отдыха, возможность отдыхать в приморье круглогодично. Уже сейчас границы сезонов постепенно стираются, пляжный сезон увеличивается, что способствует повышению популярности региона не только в России, но и за рубежом.

В целом, для правительства Приморского края важно не только количество въездов, но и качество туристического продукта, устойчивость инфраструктуры и комфорт для местных жителей.

Надо отметить, что в 2025 году регион принял почти 4 млн. туристов, что на 4,5% больше, чем в 2024 году (3,9 млн. посещений). Из них - около 470 тыс. иностранных туристов. А к 2030 году регион планирует принимать более 5,5 миллиона гостей.

Фото предоставлено пресс-службой Минтуризма Приморского края