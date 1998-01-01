|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
16 марта
Узбекистан представил в Москве новый уникальный тематический парк «Арда Хива»
Панельная сессия «Коллаборации в туризме и гостиничном бизнесе. Россия – Узбекистан» прошла в рамках выставки MITT 2026
На минувшей неделе в рамках международной выставки MITT 2026 прошла панельная сессия «Коллаборации в туризме и гостиничном бизнесе. Россия – Узбекистан».
Модератором мероприятия выступил Алексей Мусакин, управляющий партнер Cronwell Hospitality Group.
Спикерами стали представители Комитета по туризму Узбекистана, Министерства экономического развития РФ, авиакомпании Utair, театра «Геликон Опера», ресторанного холдинга «Васильчуки» и другие эксперты.
Участникам представили проекты, которые кардинально меняют туристическую карту региона и создают новые точки притяжения для путешественников.
Ключевой темой сессии стала презентация проекта «Арда Хива» — первого тематического парка в Узбекистане, расположенного рядом с историческим комплексом Ичан-Кала в Хиве (на фото).
Это 25 гектаров с отелями, ресторанами, аквапарком и развлекательными пространствами.
Проект призван превратить Хиву из транзитного пункта в полноценный курорт, где туристы смогут оставаться на 2–3 дня.
Театр «Геликон Опера» представил амбициозный проект — международный оперный фестиваль, который впервые пройдет 23–24 мая 2026 года на площадке «Арда Хива».
Программа включает концерты, балетные номера, выставки театрального костюма и творческие встречи. Организаторы рассчитывают, что событие привлечет взыскательную публику и станет новым туристическим магнитом.
Заместитель председателя Комитета по туризму Узбекистана Санджар Таджиев анонсировал запуск скоростного поезда Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива.
Время в пути до Хивы сократится с 13 до 6–7 часов, что сделает город доступным для коротких туров.
Олег Семенов, президент авиакомпании Utair, рассказал о действующей маршрутной сети: компания выполняет рейсы в Узбекистан из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Оренбурга и Новосибирска.
Обсуждается расширение полетной программы, в том числе внедрение «авиакарусели» — маршрутов, позволяющих туристам прилетать в один город и улетать из другого.
Алексей Васильчук, основатель холдинга «Васильчуки», и Бахриддин Нажмиддинов, рекордсмен Книги Гиннесса как автор самого большого плова в мире, представили концепцию «Паспорт Караванщика» — гастрономического путеводителя по Хорезму, который позволит туристам собирать «печати» за дегустации аутентичных блюд.
Также был презентован проект мультимедийной карты Великого Шелкового пути: через QR-коды туристы смогут получать доступ к архивным записям, видео и аудиогидам прямо на маршруте.
Участники сессии подчеркнули, что коллаборация между российскими и узбекскими компаниями открывает новые возможности для туроператоров.
Инфраструктура, событийные проекты и транспортная доступность создают условия для роста турпотока и появления качественно новых продуктов.
/TOURBUS.RU
Фото: Официальный сайт uzbekistan.travel
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|