Узбекистан представил в Москве новый уникальный тематический парк «Арда Хива»

Панельная сессия «Коллаборации в туризме и гостиничном бизнесе. Россия – Узбекистан» прошла в рамках выставки MITT 2026

На минувшей неделе в рамках международной выставки MITT 2026 прошла панельная сессия «Коллаборации в туризме и гостиничном бизнесе. Россия – Узбекистан».

Модератором мероприятия выступил Алексей Мусакин, управляющий партнер Cronwell Hospitality Group.

Спикерами стали представители Комитета по туризму Узбекистана, Министерства экономического развития РФ, авиакомпании Utair, театра «Геликон Опера», ресторанного холдинга «Васильчуки» и другие эксперты.

Участникам представили проекты, которые кардинально меняют туристическую карту региона и создают новые точки притяжения для путешественников.

Ключевой темой сессии стала презентация проекта «Арда Хива» — первого тематического парка в Узбекистане, расположенного рядом с историческим комплексом Ичан-Кала в Хиве (на фото).

Это 25 гектаров с отелями, ресторанами, аквапарком и развлекательными пространствами.

Проект призван превратить Хиву из транзитного пункта в полноценный курорт, где туристы смогут оставаться на 2–3 дня.

Театр «Геликон Опера» представил амбициозный проект — международный оперный фестиваль, который впервые пройдет 23–24 мая 2026 года на площадке «Арда Хива».

Программа включает концерты, балетные номера, выставки театрального костюма и творческие встречи. Организаторы рассчитывают, что событие привлечет взыскательную публику и станет новым туристическим магнитом.

Заместитель председателя Комитета по туризму Узбекистана Санджар Таджиев анонсировал запуск скоростного поезда Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива.

Время в пути до Хивы сократится с 13 до 6–7 часов, что сделает город доступным для коротких туров.

Олег Семенов, президент авиакомпании Utair, рассказал о действующей маршрутной сети: компания выполняет рейсы в Узбекистан из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Оренбурга и Новосибирска.

Обсуждается расширение полетной программы, в том числе внедрение «авиакарусели» — маршрутов, позволяющих туристам прилетать в один город и улетать из другого.

Алексей Васильчук, основатель холдинга «Васильчуки», и Бахриддин Нажмиддинов, рекордсмен Книги Гиннесса как автор самого большого плова в мире, представили концепцию «Паспорт Караванщика» — гастрономического путеводителя по Хорезму, который позволит туристам собирать «печати» за дегустации аутентичных блюд.

Также был презентован проект мультимедийной карты Великого Шелкового пути: через QR-коды туристы смогут получать доступ к архивным записям, видео и аудиогидам прямо на маршруте.

Участники сессии подчеркнули, что коллаборация между российскими и узбекскими компаниями открывает новые возможности для туроператоров.

Инфраструктура, событийные проекты и транспортная доступность создают условия для роста турпотока и появления качественно новых продуктов.

/TOURBUS.RU

Фото: Официальный сайт uzbekistan.travel










