Новости Новые тенденции туризма: мини-путешествия, поиск эмоций и альтернативное размещение Группа компаний «Островок» провела на выставке MITT-2026 панельную дискуссию о новом поколении путешественников

В рамках Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026, которая состоялась на этой неделе в Москве, группа компаний «Островок» провела панельную дискуссию, на которой участники говорили о новом поколении путешественников, а также о том, как привлекать современную аудиторию и повышать продажи в условиях меняющегося спроса. Управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова отметила ключевые изменения в поведении путешественников в 2026 году, пояснив, что происходит на рынке и как турбизнесу «говорить с новой аудиторией на одном языке». Директор Центра креативной экономики Московской школы управления «Сколково» Лидия Рой буквально «разложила по полочкам» какие модели потребления характерны для разных поколений путешественников. Так, выяснилось, что Бэби-бумеры (62–80 лет) останавливаются в своем выборе на проверенные локации с хорошей транспортной доступностью. Они чаще ориентируются на бюджет поездки при выборе направлений. Для поколения X (42–61 год) тоже важен комфорт. Это поколение тщательно планирует маршрут поездки, в который готовы инвестировать. Для Миллениалов (25–41 год) туризм — это, прежде всего, средство саморазвития. Сторонники длительных путешествий, они готовы уехать в другую страну или город на несколько месяцев. В идеале – не прерывая свою работу. Новое поколение Z (18–24 года) предпочитает короткие, но частые и разнообразные поездки. Причем, чаще всего, предпочитают поездки компаниями, а не в одиночестве. Среди общих отмеченных экспертвми тенденций: мини-путешествия вместо длинных отпусков. Короткий отпуск легче согласовать, и такие поездки дают регулярные эмоциональные перезагрузки. Путешествия, посвящённые хобби и вдохновлённые массовой культурой. Путешествия с питомцами и путешествия «без отпуска» - во время которых можно еще и работать. «В последнее время появился еще один важный тренд, новый тип современного путешественника, который стремится к трансформации, перезагрузки во время тура, - отметила Дарья. - Их уже не удивишь красивым номером в отеле или стандартным туристическим маршрутом. Они ищут новые эмоции и опыт, которыми захочется поделиться в социальных сетях. Это подтверждают и рыночные исследования: 67% туристов готовы увеличить бюджет на поездку ради уникальной атмосферы объекта размещения. Набирают популярность альтернативные форматы размещения, такие как апартаменты, гостевые дома и глэмпинги. Так, каждое третье бронирование через «Островок» приходится на апартаменты, а предложение квартир на сервисе выросло на 60% в год. «Если для поколения X – поездка привычно рассматривается как форма поощрения (мы много работали и заслужили отдых) и комфорт выходит на первое место, то миллениалы выбирают моменты, связанные с красивым опытом, красивой картинкой, которой потом можно будет поделиться, - подтверждает Лидия Рой. - Эти люди готовы потратить большую часть денег на путешествия, а не на собственную квартиру. Для них туризм - это экономика впечатлений. Для зуммеров становятся модными индивидуальные, специально для них разработанные маршруты и тут для туроператоров важно понимать, какие пакетные предложения тут «зайдут» Главное, что все путешественники видят ценность в работе турагента и ждут от него высокий уровень сервиса, а также глубокое знание турпродукта». Завершая мероприятие, эксперты отрасли отметили, что главное требование к профессионалам тревел-индустрии сегодня – это способность находить индивидуальный подход к запросам разных поколений клиентов и умение работать с разными бюджетами в условиях общего повышения стоимости туристических услуг. /TOURBUS.RU

