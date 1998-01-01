|
13 марта
Источник: Azur Air отменил полетную программу в Паттайю из четырех городов
Решение принято после того, как вчера Росавиация ограничила авиакомпании cрок действия сертификата эксплуатанта
Авиакомпания Azur Air, сертификат эксплуатанта которой накануне ограничила Росавиация, отменила полетную программу в Паттайю (Таиланд) из четырех городов РФ, сообщил сегодня "Интерфакс" со сылкой на свой источник, близкий к туроператору, с которым работает перевозчик.
По его словам, рейсы отменены из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга с 25 марта до конца зимнего туристического сезона - то есть до конца апреля.
Туры на этих рейсах уже сняты с продажи.
"Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика.
Ее с 19 февраля по 5 марта провели специалисты Ространснадзора на фоне серии авиационных событий у "Азур Эйр", связанных с техническими неисправностями самолетов, последовавшими за этим многочисленными задержками и отменами рейсов", - говорится в сообщении Росавиации.
Отмечается, что Ространснадзор выявил нарушения обязательных требований российского воздушного законодательства. В связи с этим в среду Дмитрий Ядров провел встречу с генеральным директором Azur Air Евгением Королевым.
Руководству перевозчика было рекомендовано провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники, сократить программу рейсов, а также предоставить четкий план устранения замечаний.
Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", - подчеркивается в сообщении Росавиации.
3 марта перевозчик сообщал об очередной корректировке расписания в связи с временным выводом из эксплуатации одного из Boeing. Тот в конце февраля, выполняя рейс Фукуок - Казань, вернулся в аэропорт вылета.
По предварительной оценке специалистов компании, причиной явилось попадание в двигатель постороннего предмета.
