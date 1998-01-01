Главная
Новости
13 марта
Источник: Azur Air отменил полетную программу в Паттайю из четырех городов

Решение принято после того, как вчера Росавиация ограничила авиакомпании cрок действия сертификата эксплуатанта


Picture background

 

Авиакомпания Azur Air, сертификат эксплуатанта которой накануне ограничила Росавиация, отменила полетную программу в Паттайю (Таиланд) из четырех городов РФ, сообщил сегодня "Интерфакс" со сылкой на свой источник, близкий к туроператору, с которым работает перевозчик.

 

По его словам, рейсы отменены из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга с 25 марта до конца зимнего туристического сезона - то есть до конца апреля.

Туры на этих рейсах уже сняты с продажи.

Полетная программа в Паттайю из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Новокузнецка, Владивостока, Иркутска, Барнаула, по словам источника, пока сохранится.

Azur Air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем зимнем расписании - из Москвы и других крупных городов только в Таиланд (в Пхукет и Паттайю) и во Вьетнам (Нячанг и Фукуок).

Росавиация ввела ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air - до 8 июня 2026 года, соответствующий приказ подписал вчера глава агентства Дмитрий Ядров.

"Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика.

Ее с 19 февраля по 5 марта провели специалисты Ространснадзора на фоне серии авиационных событий у "Азур Эйр", связанных с техническими неисправностями самолетов, последовавшими за этим многочисленными задержками и отменами рейсов", - говорится в сообщении Росавиации.

 

Отмечается, что Ространснадзор выявил нарушения обязательных требований российского воздушного законодательства. В связи с этим в среду Дмитрий Ядров провел встречу с генеральным директором Azur Air Евгением Королевым.

Руководству перевозчика было рекомендовано провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники, сократить программу рейсов, а также предоставить четкий план устранения замечаний.

""Азур Эйр" продолжает производственную деятельность. Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора.

Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", - подчеркивается в сообщении Росавиации.

Парк авиакомпании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом, согласно открытым источникам, в эксплуатации находится примерно половина из них, напоминает «Интерфакс».

3 марта перевозчик сообщал об очередной корректировке расписания в связи с временным выводом из эксплуатации одного из Boeing. Тот в конце февраля, выполняя рейс Фукуок - Казань, вернулся в аэропорт вылета.

По предварительной оценке специалистов компании, причиной явилось попадание в двигатель постороннего предмета.
/TOURBUS.RU


