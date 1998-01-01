Источник: Azur Air отменил полетную программу в Паттайю из четырех городов

Авиакомпания Azur Air, сертификат эксплуатанта которой накануне ограничила Росавиация, отменила полетную программу в Паттайю (Таиланд) из четырех городов РФ, сообщил сегодня "Интерфакс" со сылкой на свой источник, близкий к туроператору, с которым работает перевозчик.

По его словам, рейсы отменены из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга с 25 марта до конца зимнего туристического сезона - то есть до конца апреля.

Туры на этих рейсах уже сняты с продажи.



Полетная программа в Паттайю из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Новокузнецка, Владивостока, Иркутска, Барнаула, по словам источника, пока сохранится.



Azur Air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем зимнем расписании - из Москвы и других крупных городов только в Таиланд (в Пхукет и Паттайю) и во Вьетнам (Нячанг и Фукуок).



Росавиация ввела ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air - до 8 июня 2026 года, соответствующий приказ подписал вчера глава агентства Дмитрий Ядров.

"Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика.

Ее с 19 февраля по 5 марта провели специалисты Ространснадзора на фоне серии авиационных событий у "Азур Эйр", связанных с техническими неисправностями самолетов, последовавшими за этим многочисленными задержками и отменами рейсов", - говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что Ространснадзор выявил нарушения обязательных требований российского воздушного законодательства. В связи с этим в среду Дмитрий Ядров провел встречу с генеральным директором Azur Air Евгением Королевым.

Руководству перевозчика было рекомендовано провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники, сократить программу рейсов, а также предоставить четкий план устранения замечаний.



""Азур Эйр" продолжает производственную деятельность. Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора.

Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", - подчеркивается в сообщении Росавиации.



Парк авиакомпании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом, согласно открытым источникам, в эксплуатации находится примерно половина из них, напоминает «Интерфакс».

3 марта перевозчик сообщал об очередной корректировке расписания в связи с временным выводом из эксплуатации одного из Boeing. Тот в конце февраля, выполняя рейс Фукуок - Казань, вернулся в аэропорт вылета.

По предварительной оценке специалистов компании, причиной явилось попадание в двигатель постороннего предмета.

