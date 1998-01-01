Ольга Филипенкова: «Наша цель – продвигать Алтай как круглогодичный премиум-курорт»

В рамках деловой программы выставки MITT 2026, сегодня завершающей работу в Москве, первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова приняла участие в сессии, посвященной федеральной программе «Открой твою Россию». Республика Алтай была представлена премиальным туристическим маршрутом «Золотые горы Алтая», разработанным для путешественников из стран Ближнего Востока.

Ольга уверена, что Алтай может стать прекрасной альтернативой отдыху в европейских Альпах. И что главные конкурентные преимущества региона: уникальная природа, аутентичный опыт и высокий уровень сервиса по более привлекательной цене.

«Развитие въездного туризма является для нас важной задачей, - отметила она. - Напомню, что по итогам прошлого года Республика Алтай приняла 2,8 миллиона туристов. А уже к 2030 году мы планируем увеличить долю иностранных гостей до пяти процентов.

Для продвижения региона мы подготовим специальный контент на арабском языке, примем участие в различных бизнес-миссиях и продолжим партнерство с крупными международными платформами».

Ольга добавила, что, когда речь заходит о въездном туристическом потоке, о системной работе с зарубежными рынками, то Алтай здесь пока делает первые шаги.

По ее словам, «Мы с осторожностью начинаем развивать эту тему. Напомню, что у нас всего около 200 тыс. местных жителей – это немного, учитывая перспективы выездного туризма. Поэтому, когда мы выбирали, с точки зрения инфраструктуры территории, на какой рынок выходить, чтобы все было системно и продумано – то остановились на странах Персидского залива.

Определились: мы хотим премиального гостя и в небольшом количестве. Наша работа должна быть точечной, тщательно проработанной с учетом объектов размещения.

Алтай – это более 1000 объектов размещения, но премиальных, по пальцам перечитать - всего 5-6.

Также, наша цель – продвигать Алтай как премиум-курорт и причем, круглогодичный. В 2025 году количество средств размещения, работающих круглый год, увеличилось на 30% Основной вектор развития республики сегодня – уход от сезонности и повышение качества сервиса при сохранении природного наследия.

Очень важный момент при развитии въездного туризма - не навредить уникальной природе, ради которой, собственно, к нам и едут. Эта природная аутентичность - наша изюминка, и на первое место выходит качество продукта, а не массовость и борьба за количество».

Г-жа Филипенкова уточнила, что маршрут «Золотые горы Алтая» совмещает знакомство с богатой природой Алтая и высокий уровень предоставляемого сервиса: премиальное размещение, гастрономия, а также программа оснащена оздоровительной составляющей: « Мы делаем акцент на диверсификации продукта: от активных маршрутов и глубокого погружения в культуру до осознанного экологического туризма, доступного в любой сезон. Напомним, что маршрут «Золотые горы Алтая» включает посещение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Телецкого озера.

Туристы останавливаются на базе отдыха в уединённой бухте, куда можно добраться только по воде. В программе: исследование долины реки Чулышман, путешествие по Чуйскому тракту, сплав по Катуни, конный переход по Шёлковому пути, посещение горы Белухи, прогулка к Кучерлинскому озеру и др.»

