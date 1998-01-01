Новости

Новый слоган западносибирского туризма: «В Тюмени есть все, и море тоже»

Тюменская область выходит в лидеры по росту путешествий за здоровьем

По предварительным итогам 2025 года наибольший прирост гостей санаториев и отелей с оздоровительной составляющей показали Крым и Тюменская область. Каковы причины феноменального лидерства западно-сибирского региона?

Мария Трофимова, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области рассказала на сессии «Путешествия за здоровьем и долголетием» выставки MITT-2026 о том, что еще 10 лет назад турпоток в Тюменскую область составлял 1 млн 800 тыс., это были в основном деловые гости нефтегазовой столицы России.

В 2025 году область посетили уже 4 млн человек – при этом поток бизнес-путешественников остался прежним. Прирост составили в основном гости, которым интересны оздоровительные и лечебные предложения региона.

Чем же привлекает их Тюменская область? По словам г-жи Трофимовой, еще во время пандемии, в 2020 году в регионе обратили внимание на мощные природные лечебные ресурсы – это древнее подземное море с термальной водой, сапропелевые грязи.

С тех пор и появился новый слоган регионального туризма: «В Тюмени есть все, и море тоже».

Горячие термальные источники стали привлекать все больше гостей. И инвесторов тоже: появились новые курорты, отели и термальные комплексы. Среди них: эко-парк «Тайга», термальные комплексы «Дубровинский» и «Тобольский», майер-курорт «Марциаль», отель «Азимут Тюмень», отель «Тобольск», гостиница «Межа» и др.

В общей сложности в области работают 15 санаториев, 22 термальных комплекса, 25 открытых бассейнов с лечебной водой. В 2021 году Тюмень получила статус «Столица термальных вод».

Мария Трофимова отметила, что гости едут в регион не только за лечением, но и за впечатлениями. Разработаны очень интересные экскурсионные программы по Тюмени, Тобольску, другим местам области, которые не конкурируют с оздоровительными турами, а дополняют их, повышая привлекательность отдыха в регионе.

Поток гостей в регион генерируют в основном Урал, Омская область, но все больше туристов из столицы – москвичам до Тюмени лететь всего два часа, а не пять, как думают многие, подчеркнула спикер.

У тюменцев большие планы, появились предпосылки создания курортного района, будут введены новые средства размещения и открыты новые источники – перспективы развития есть.

/TOURBUS.RU

Фото: сайт термального комплекса «Дубровинский»

