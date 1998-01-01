Новости

Эксперты: Возможность использовать ФПО – это инструмент поддержки турбизнеса, а не «дополнительная помощь туристам»

Эксперты разъяснили, как будет работать использование средств фондов персональной ответственности для возвратов за отмененные туры

Как сообщает АТОР, после вчерашней публикации распоряжений правительства РФ, разрешающих использование средств фондов персональной ответственности (ФПО) для возвратов за отмененные туры на Ближний Восток, у туристов и туркомпаний возникло множество вопросов о сроках и механизме получения компенсаций.

В Ассоциации туроператоров разъяснили, как будет работать этот механизм на практике, и дали рекомендации путешественникам, чьи туры запланированы на более поздний период.

Ключевой момент, который важно понять туристам: благодаря решению правительства, деньги будет возвращать не государство и не сам туроператор, а объединение туроператоров «Турпомощь». Но из средств туроператора: на это пойдут деньги из его фонда персональной ответственности, который накапливался годами у каждого из игроков.

Схема выглядит следующим образом:

1.Туроператор (до 15 апреля) формирует реестр туров, подпадающих под действие распоряжения (поездки в Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран с датой начала с 28 февраля по 31 марта 2026 года). И подает заявки на возврат туристам в «Турпомощь».

2.После получения полного пакета документов по каждому туру ассоциация «Турпомощь» формирует выплаты.

3.Сами компенсации будут производиться в течение 60 рабочих дней с момента подачи туроператором документов. С учетом объема продаж, на формирование этих заявок компаниям также потребуется время.

Но и эти 60 рабочих дней – срок, необходимый для проверки реестров и осуществления банковских переводов.

Туроператоры в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и так обязаны были бы компенсировать туристам стоимость туров без удержания фактически понесенных расходов, поскольку ранее Минэк признал вышеозначенные направления нежелательными для поездок.

Но новое распоряжение правительства значительно облегчает для бизнеса эти задачи.

«Туроператоры, согласно со статьёй 14 Закона № 132-ФЗ, и так обязаны вернуть туристам средства без удержания фактически понесенных расходов.

А распоряжение правительства исключительно помогает не ожидать возвратов от поставщиков, а воспользоваться ранее накопленными собственными средствами туроператоров», – говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Таким образом, возможность использовать ФПО – это инструмент поддержки устойчивости самой отрасли, позволяющий туроператорам не изымать колоссальные суммы из текущего оборота, сохраняя ликвидность для решения текущих задач, а не «дополнительная помощь туристам».

Распоряжение правительства четко устанавливает сроки поездок, за которые туристы могут получить выплаты по отмененным турам – компенсации возможны только по турам с датами начала до 31 марта 2026 года.

«В принципе, туроператоры сейчас как раз аннулируют туры с началом до 31 марта, и это в полной мере отражает наши ожидания, как долго может продлиться кризис. Соответственно, рекомендации туристам, чьи туры начинаются после 31 марта, не спешить с отменами.

Если рекомендации Минэкономразвития после 31 марта останутся в силе, туристы ничем не рискуют, и у них будут те же самые возможности произвести отмену тура и получить полный возврат средств», – комментирует Артур Мурадян.

Эксперт также обращает внимание на сроки формирования реестра – до 15 апреля. С учетом бюрократических процедур и последующего шестидесятидневного срока выплаты, реальное получение денег на руки может занять два-три месяца.

«Мне кажется разумным туристам воспользоваться специальными предложениями туроператоров на перенос забронированных ранее туров в страны Ближнего Востока на другие направления.

Это позволяет воспользоваться деньгами сейчас, а не ждать еще два-три месяца, когда произойдут выплаты из фондов персональной ответственности», – отмечает Артур Мурадян.

