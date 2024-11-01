Аэропорт Сочи вновь работает без ограничений

При этом возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток

Аэропорт Сочи после снятия ограничений работает по фактическому расписанию, в четверг обслужит около 200 рейсов, сообщает сегодня пресс-служба воздушной гавани.

"В настоящее время аэропорт Сочи работает без ограничений, по фактическому расписанию.

По состоянию на 08:30 (мск): суточный план полетов - 193 рейса, обслужено пять рейсов на прилет, пять рейсов на вылет и 870 пассажиров; 13 рейсов на запасных аэродромах, один рейс вернулся с запасного", - говорится в сообщении аэропорта.



Отмечается, что рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности, готовности экипажей и воздушных судов.

"Вводимые ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов оказали влияние на расписание полетов авиакомпаний: возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток", - подчеркивается в сообщении.



Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Краснодарского края во вторник и сняты спустя сутки.

В среду аэропорт Сочи вновь приостановил обслуживание рейсов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняты в четверг

Как сообщал ранее заместитель главы Сочи Сергей Сомко, представителям средств размещения было предложено рассмотреть возможность возврата туристов из аэропорта и размещения на льготных условиях на период действия режима ограничений в аэропорту.

Сочинские объекты размещения поддержали предложение властей города-курорта не только снижать цены в период режима "Ковер" в аэропорту, но и бесплатно предоставлять номера на несколько часов, сообщил "Интерфаксу" председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Дмитрий Богданов.

"В последнее время аэропорт Сочи периодически закрывается по вопросам безопасности пассажиров. Соответственно, многим туристам удобнее остаться в отелях, а не сидеть в аэропорту в ожидании рейса. Администрация Сочи обратилась к отельерам с просьбой не брать деньги за продление номера на несколько часов, а при желании гостей продлиться на сутки и более - предоставить варианты льготных тарифов.

Мы в Ассоциации Отельеров АМОС однозначно поддерживаем эту инициативу, ряд отельеров уже применяет подобную политику и обеспечивает максимальный комфорт и заботу о гостях курорта", - заявил эксперт.

/TOURBUS.RU



