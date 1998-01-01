Главная
Новости
12 марта
Правительство РФ разрешило возвращать средства туристам за отмененные туры на Ближний Восток за счет средств ФПО

Также перенесен на три месяца срок уплаты взносов в фонд персональной ответственности для туроператоров по выездному туризму


Picture background

 

Правительство разрешило туроператорам возвращать средства туристам за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности (ФПО), сообщает cегодня пресс-служба кабмина.

"Туроператоры смогут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отменённые туры в страны Ближневосточного региона. Такое распоряжение подписано", - говорится в сообщении.


В пресс-службе поясняют, что решение касается оплаченных туров в Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, дата начала которых была запланирована в период с 28 февраля по 31 марта. 
"Для возврата денег за такие поездки из средств фонда персональной ответственности туроператор должен не позднее 15 апреля представить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма", - говорится в сообщении.

  

В пресс-службе напоминают, что согласно закону об основах туристской деятельности при возникновении угрозы безопасности туристов в стране временного пребывания решение о возможности возврата им средств за счет фонда персональной ответственности туроператора принимает правительство.

 

Правительство также перенесло на три месяца срок уплаты взносов в фонд персональной ответственности для туроператоров по выездному туризму, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Подписано распоряжение, согласно которому для туроператоров в сфере выездного туризма перенесён срок уплаты отчислений за I квартал 2026 года в фонд персональной ответственности с 15 апреля на 15 июня.

Мера направлена на поддержание их финансовой устойчивости в условиях временных ограничений, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. 

 

Напомним, что МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам не ездить в шесть стран Ближнего Востока из-за рисков для безопасности в условиях военного конфликта США, Израиля и Ирана. В список вошли ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия.

Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в эти страны. После рекомендации они обязаны вернуть средства туристам за туры, которые были приобретены ранее.

/TOURBUS.RU


