12 марта
Правительство РФ разрешило возвращать средства туристам за отмененные туры на Ближний Восток за счет средств ФПО
Также перенесен на три месяца срок уплаты взносов в фонд персональной ответственности для туроператоров по выездному туризму
Правительство разрешило туроператорам возвращать средства туристам за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности (ФПО), сообщает cегодня пресс-служба кабмина.
"Туроператоры смогут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отменённые туры в страны Ближневосточного региона. Такое распоряжение подписано", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напоминают, что согласно закону об основах туристской деятельности при возникновении угрозы безопасности туристов в стране временного пребывания решение о возможности возврата им средств за счет фонда персональной ответственности туроператора принимает правительство.
Правительство также перенесло на три месяца срок уплаты взносов в фонд персональной ответственности для туроператоров по выездному туризму, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.
"Подписано распоряжение, согласно которому для туроператоров в сфере выездного туризма перенесён срок уплаты отчислений за I квартал 2026 года в фонд персональной ответственности с 15 апреля на 15 июня.
Мера направлена на поддержание их финансовой устойчивости в условиях временных ограничений, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Напомним, что МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам не ездить в шесть стран Ближнего Востока из-за рисков для безопасности в условиях военного конфликта США, Израиля и Ирана. В список вошли ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия.
Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в эти страны. После рекомендации они обязаны вернуть средства туристам за туры, которые были приобретены ранее.
/TOURBUS.RU
