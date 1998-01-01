NOTAM: Власти Кубы продлили до 10 апреля уведомление о критической нехватке авиатоплива

Первоначально предупреждение было выпущено 10 февраля сроком на один месяц, но теперь его пришлось пролонгировать

Власти Кубы официально продлили действие уведомления о критической нехватке авиационного топлива во всех международных аэропортах страны, - сообщают СМИ.

В пресс-службе АТОР сообщили, что по обновлённым данным, опубликованным в системе NOTAM, ограничения будут действовать как минимум до 10 апреля.

В официальных пояснениях причиной сложившейся ситуации названа нефтяная блокада со стороны Соединённых Штатов. Дефицит авиакеросина затронул ключевые аэропорты страны.

Продление оперативной неопределённости в сети кубинских аэропортов уже оказало влияние на международное авиасообщение, — говорится в сообщении АТОР.

Так, полёты на остров временно приостановили все канадские и российские авиакомпании. Перевозчики из Испании, Мексики и Панамы были вынуждены ввести технические остановки для дозаправки на маршруте.

Как мы сообщали ранее, власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу.

После этого Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки в стране.

“На основании официальных сообщений посольства и генконсульства в Гаване, Росавиации, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", п. 5.3.138 положения о министерстве экономического развития РФ, утвержденного постановлением правительства от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе", - говорилось в сообщении.

В связи с этим министерство рекомендовало "российским гражданами воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки, а российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки".

Отметим также, что опрошенные «Турбизнесом» в ходе выставки MITT 2026 турагентства и туроператоры однозначно заявили, что с нетерпением ждут возобновления рейсов на остров Свободы.

