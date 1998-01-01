|
12 марта
Туроператоры: Практически все туристы из стран Персидского залива вывезены
В ближайшие дни должные вернуться на Родину и остающиеся транзитные туристы
Туроператоры вывезли практически всех своих туристов из стран Персидского залива и в ближайшие дни вернут тех, кто летел через них транзитом в другие регионы, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Туроператоры практически завершили вывоз туристов, застрявших в странах Персидского залива после начала ближневосточного конфликта 28 февраля. В третьих странах, в основном, в Азии и на островах Индийского океана остается небольшое число россиян, выехавших туда по линии туркомпаний, они ждут вылета в ближайшие дни. В основном вывоз будет завершен до 15 марта", - говорится в сообщении.
Мы оформляли туристам саудовские визы и на автобусе вывозили из Манамы в Даммам, оттуда они вылетали Royal Jordanian в Оман и дальше в Москву.
Но в целом по третьим странам туроператоры уже завершают процесс вывоза. В отличие от самостоятельных путешественников, у организованных туристов проблем меньше – всех вывозят, за всех платят", - цитирует его пресс-служба РСТ.
Видимо, речь идет о самостоятельных путешественниках, так как по линии туроператоров всех вывезли. Некоторое количество россиян осталось на Маврикии и Занзибаре".
Предлагаем альтернативную перевозку до конца марта, либо перенос оплаченных средств на другие направления, реже - аннуляции с возвратом средств", - уточнил руководитель PR-отдела Андрей Подколзин.
Как заметила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, всех туристов из ОАЭ туроператор уже вывез.
"Сравнительно немного туристов еще остается в третьих странах с билетами на транзитные рейсы через аэропорты Ближнего Востока. Мы с ними на связи, делаем все, что от нас зависит в этой ситуации, и надеемся, что они благополучно возвратятся домой в ближайшее время", - добавила она.
