Аналитика: По итогам года выездной туризм из РФ может потерять до 8%

Эксперты АТОР и Coral Travel спрогнозировали негативное влияние ближневосточного конфликта на выездные направления

Выездной туризм из РФ по итогам 2026 года может потерять от 1 до 8% из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Масштаб потерь выездного туризма зависит от сроков завершения конфликта. При оптимистичном сценарии, если боевые действия прекращаются в течение месяца, а авиасообщение восстанавливается, по итогам 2026 года ОАЭ могут показать спад российского турпотока на уровне 15–20% относительно 2025 года. Совокупные потери выездного туризма составят при этом порядка 350–450 тыс. поездок.

За счет перераспределения потоков (в первую очередь в пользу Турции, Египта, Таиланда, Вьетнама) общий спад может оказаться в пределах 1–2% от уровня 2025 года", - говорится в сообщении.



Сценарий затягивания конфликта в АТОР считают более реалистичным, - сообщает «Интерфакс».

"В этом случае российский турпоток в страны Персидского залива может сократиться на 40–50% (что означает потерю 600–700 тыс. поездок только по этому направлению). Суммарные потери выездного туризма, с учетом островных и азиатских направлений, могут достичь около 1 млн поездок", - посчитали в ассоциации.

По ее данным, в таком случае спад количества туристических поездок за рубеж в 2026 году может составить до 5% год к году.



Если война затянется, а общая геополитическая нестабильность в регионе сохранится на 6 месяцев и более, спрос на зарубежные поездки снизится из-за страхов туристов планировать свои поездки за рубеж.

"При таком развитии событий российский выездной туризм потеряет порядка 1,9 млн поездок, выйдя по итогам 2026 года на показатели порядка 18,5 млн поездок за рубеж с туристическими целями (-8% к 2025 году)", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в АТОР, при всех сценариях очень значительные потери во всех сценариях понесет и въездной туризм в Россию из арабских стран.

Туроператоры заметили торможение продаж туров за рубеж после начала военных действий на Ближнем Востоке, оно коснулось всех направлений, сообщил в свою очередь генеральный директор туроператора Coral Travel Осман Тав.

"До 28 февраля продажи туров на лето шли лучше, чем в прошлом году. Сейчас мы видим замедление почти на всех направлениях. Думаю, это связано с тем, что туристы изучают ситуацию, хотят посмотреть, будет ли дальнейшая эскалация. И у них пока есть время, так как речь идет в основном о бронированиях пакетных туров на лето", - сказал он журналистам на организованной Coral Travel рабочей встрече российских турагентов и отельеров Эгейского побережья Турции.



Тав подчеркнул, что аннуляций туров на тех направлениях, которые Г-н не затронуты конфликтом, не стало больше, но замедление новых продаж есть. Он добавил, что пока прогнозы по летнему сезону делать рано, так как ситуация быстро меняется.

"Мы надеемся, что ситуация нормализуется в ближайшее время, и влияние на летний сезон будет минимальным", - сказал глава Coral Travel.



Отвечая на вопрос о том, получит ли Турция дополнительных туристов в связи с остановкой авиасообщения со странами Ближнего Востока, он заметил, что это маловероятно, так как страны региона популярны у россиян в большей степени зимой.

