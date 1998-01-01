|
12 марта
Аналитика: По итогам года выездной туризм из РФ может потерять до 8%
Эксперты АТОР и Coral Travel спрогнозировали негативное влияние ближневосточного конфликта на выездные направления
Выездной туризм из РФ по итогам 2026 года может потерять от 1 до 8% из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России.
"Масштаб потерь выездного туризма зависит от сроков завершения конфликта. При оптимистичном сценарии, если боевые действия прекращаются в течение месяца, а авиасообщение восстанавливается, по итогам 2026 года ОАЭ могут показать спад российского турпотока на уровне 15–20% относительно 2025 года. Совокупные потери выездного туризма составят при этом порядка 350–450 тыс. поездок.
За счет перераспределения потоков (в первую очередь в пользу Турции, Египта, Таиланда, Вьетнама) общий спад может оказаться в пределах 1–2% от уровня 2025 года", - говорится в сообщении.
"При таком развитии событий российский выездной туризм потеряет порядка 1,9 млн поездок, выйдя по итогам 2026 года на показатели порядка 18,5 млн поездок за рубеж с туристическими целями (-8% к 2025 году)", - говорится в сообщении.
Как подчеркивают в АТОР, при всех сценариях очень значительные потери во всех сценариях понесет и въездной туризм в Россию из арабских стран.
Туроператоры заметили торможение продаж туров за рубеж после начала военных действий на Ближнем Востоке, оно коснулось всех направлений, сообщил в свою очередь генеральный директор туроператора Coral Travel Осман Тав.
"До 28 февраля продажи туров на лето шли лучше, чем в прошлом году. Сейчас мы видим замедление почти на всех направлениях. Думаю, это связано с тем, что туристы изучают ситуацию, хотят посмотреть, будет ли дальнейшая эскалация. И у них пока есть время, так как речь идет в основном о бронированиях пакетных туров на лето", - сказал он журналистам на организованной Coral Travel рабочей встрече российских турагентов и отельеров Эгейского побережья Турции.
