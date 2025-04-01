|
12 марта
Илья Уманский: Каждый выезжающий турист должен платить взносы в гарантийный фонд
Предложение главы РСТ уже поддержали руководители компаний Fun&Sun и «Островок»
Для вывоза застрявших за рубежом туристов необходимо создать единый гарантийный фонд, который может наполняться взносами каждого выезжающего за рубеж, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, - сообщает «Интерфакс».
Выступая вчера на тренд-сессии в рамках выставки MITT в Москве, он напомнил, что в России существуют фонды персональной ответственности туроператоров, предназначенные для компенсаций туристам, которые приобрели пакетные туры, но значительная часть россиян выезжает за рубеж самостоятельно, бронируя отдельно отели за рубежом и авиабилеты.
И, конечно, никакие наши фонды не решают эту задачу, они не предназначены для этого.
Поэтому мы выступаем за то, чтобы этот механизм реформировать, чтобы у нас появился общий фонд в руках Минэкономразвития. Который наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того каким образом он отправился за границу: через "Островок" или через туроператора", - сказал он.
И я могу рассказать, что там поддержка работает "на ура". Каждый турист, который уехал от туроператоров, получил денежные средства на проживание от вот этого фонда, который формируется по выезду каждого туриста, и неважно, как он уехал. И это сильная поддержка, и она много помогает закрывать проблемные вещи", - рассказал он.
И поэтому я думаю, что каждый готов был бы спокойно заплатить какую-то маленькую копеечку за то, что он будет уверен в том, что его вернут. А мы готовы, как члены РСТ, взаимодействовать и участвовать в этой инициативе, насколько это возможно", - подытожила она.
Она также представлена в Минэкономразвития. Дальнейшую работу по этому предложениям будут вести власти.
