Илья Уманский: Каждый выезжающий турист должен платить взносы в гарантийный фонд

Предложение главы РСТ уже поддержали руководители компаний Fun&Sun и «Островок»

Для вывоза застрявших за рубежом туристов необходимо создать единый гарантийный фонд, который может наполняться взносами каждого выезжающего за рубеж, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, - сообщает «Интерфакс».

Выступая вчера на тренд-сессии в рамках выставки MITT в Москве, он напомнил, что в России существуют фонды персональной ответственности туроператоров, предназначенные для компенсаций туристам, которые приобрели пакетные туры, но значительная часть россиян выезжает за рубеж самостоятельно, бронируя отдельно отели за рубежом и авиабилеты.



"Туроператоры вывезли всех своих клиентов, которые приобрели пакетные туры. Но туроператоры не занимаются вывозом самостоятельных туристов, потому что авиакомпания им продала билет, и авиакомпания должна их вернуть. И весь интернет пестрит сообщениями от туристов, которые сами улетели за рубеж и не могут вернуться.

И, конечно, никакие наши фонды не решают эту задачу, они не предназначены для этого.

Поэтому мы выступаем за то, чтобы этот механизм реформировать, чтобы у нас появился общий фонд в руках Минэкономразвития. Который наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того каким образом он отправился за границу: через "Островок" или через туроператора", - сказал он.



Генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов поддержал президента РСТ, приведя в пример Казахстан.

"Я полностью поддерживаю Илью Геннадьевича по этому вопросу. Мы также представлены в Казахстане, там у нас доля рынка составляет 35% выездного турпотока. Из порядка 1,4 млн выезжающих из страны туристов мы отправляем полмиллиона практически.

И я могу рассказать, что там поддержка работает "на ура". Каждый турист, который уехал от туроператоров, получил денежные средства на проживание от вот этого фонда, который формируется по выезду каждого туриста, и неважно, как он уехал. И это сильная поддержка, и она много помогает закрывать проблемные вещи", - рассказал он.



По словам эксперта, правительство Казахстана решило централизованно организовать эвакуацию туристов через Оман.

"Вопросы к туроператорам были минимальные. Понятно, что мы занимались размещением туристов, продлением отелей и так далее, но в целом каждый турист получил денежные средства себе на карту из фонда. И они, конечно, были более спокойны, потому что понимали, что о них знают, им уже отправили денежные средства, занимаются централизованно выездом. Этот фонд – хороший рабочий инструмент", - подытожил u-u Рубцов.



Генеральный директор сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок" Дарья Кочеткова тоже поддержала инициативу РСТ.

"Я категорически поддерживаю это предложение как сервис индивидуальных бронирований. Потому что у нас на сегодняшний день индивидуальные туристы отвечают по факту сами за себя. Мы, конечно, им помогаем 24/7, но повлиять на решение авиакомпании или отеля за границей не можем. У нас существует страховка от невыезда, которой могли бы воспользоваться туристы, но страховки от невозврата нет.

И поэтому я думаю, что каждый готов был бы спокойно заплатить какую-то маленькую копеечку за то, что он будет уверен в том, что его вернут. А мы готовы, как члены РСТ, взаимодействовать и участвовать в этой инициативе, насколько это возможно", - подытожила она.



Г-н Уманский заметил, что инициатива по созданию фонда для всех выезжающих туристов обсуждалась осенью на стратегической сессии правительства по туризму.

Она также представлена в Минэкономразвития. Дальнейшую работу по этому предложениям будут вести власти.

/TOURBUS.RU