Вручены премии Правительства в области туризма за 2025 год, их получили 10 проектов по восьми номинациям, сообщает в среду пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Всего лауреатами премии стал 31 человек.

Они получили дипломы и денежные призы в размере 1 млн рублей. Премия проводится в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".



"С момента, как был запущен национальный проект "Туризм и гостеприимство", мы наблюдаем рекордный рост среди всех отраслей экономики нашей страны. Наверное, только финтех может сравниться с темпами роста, который демонстрирует туризм", – отметил Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения



"Уверен, что синергия государственных инвестиций и свежих предпринимательских идей, которые мы поддерживаем через премию, позволит вывести российский туризм на качественно новый уровень. Делая его все более привлекательным как для наших туристов, так и гостей из-за рубежа", – сказал, в свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников.



Лауреаты премии правительства в области туризма за 2025 год



1. Социально-патриотический железнодорожный туристический проект "Своих не бросаем!" в номинации "За лучший проект по развитию социального туризма".



2. "Активный туризм для людей с инвалидностью" в номинации "За лучший проект по развитию социального туризма".



3. "Почувствуй Дагестан" в номинации "За лучший проект по развитию социального туризма".



4. "Туризм. Путешествие длиной в 300 лет" в номинации "За лучший проект по продвижению туристских продуктов РФ, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое)".



5. Проект "Развитие промышленного туризма в регионах Российской Федерации" в номинации "За лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма".



6. "Комплексная система непрерывной подготовки кадров Российской международной академии туризма совместно с крупными предприятиями туристской индустрии (АО "ЦСТЭ" (холдинг) и ТГК "Измайлово")" в номинации "За лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма".



7. "Создание инновационной модели продвижения межрегионального туристского продукта на примере проекта "Серебряное ожерелье России" в номинации "За лучший инновационный проект в области туризма".



8. "Лучший семейный отель" в номинации "За лучший проект по развитию гостиничной индустрии".



9. Инвестиционный проект "Санаторий XXI века – Источник Железноводск" в номинации "За лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии".



10. "Исследовательская работа "Региональная политика формирования туристского потенциала" в номинации "За лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма".

Фото: Пресс-служба правительства рф