АТОР: В Персидском заливе остаются 10% российских круизных туристов

Первоначально на круизных судах находилось около 1,5 тысяч наших туристов

Как сообщает сегодня АТОР, в ближайшие сутки в Персидском заливе останется 10% всех россиян, которые «застряли» на лайнерах с 28 февраля. Напомним, что первоначально их было около 1,5 тыс. человек.

Так, на лайнере MSC Euribia, который находится в Дубае, по данным туроператора PAC GROUP, сейчас находится около 250 туристов из России, половина из них должна улететь сегодня. Изначально на лайнере было более 1000 россиян. До своего отъезда в аэропорт они проживали на судне и пользовались всей инфраструктурой.

Лайнеры Celestyal Discovery и Aroya в Дубае, где в общей сложности было более 200 российских туристов, попросили пассажиров сойти на берег не позднее 7 марта. Наши соотечественники были размещены в отелях вплоть до 9 марта, и большинство из них уже отправилось домой.

Почти решился вопрос и с 217 россиянами, которые оставались на лайнере Celestyal Journey в Дохе. Их также попросили покинуть борт до 7 марта, но возникшая проблема вышла на уровень российского посольства в Катаре. В итоге они остались на борту, но 8 и 9 марта круизными компаниями CruClub и «Инфофлот» были организованы трансферы в Дубай и Эр-Рияд.

Как пишут некоторые туристы с лайнера Celestyal Journey в соцсетях, до ОАЭ они добрались благополучно, хотя дорога заняла почти 18 часов.

Впрочем, как сообщили в компании «Инфофлот», все их 11 туристов, которые ехали отдельно, были доставлены в аэропорт Дубая без опозданий – представители компании предварительно собрали информацию по вылетам, так что все пассажиры успели на свой рейс.

Впрочем, несмотря на то, что большая часть туристов отправилась с доступными трансферами, по данным «Вестника АТОР», на лайнере Celestyal Journey по-прежнему остается 40 клиентов других операторов, как «Ла Вояж» и «Круиз Онлайн». Сейчас они решают с ними вопросы выезда через ОАЭ или Саудовскую Аравию. Кроме того, некоторые из туристов имеют на руках билеты Qatar Airways и рассчитывают вернуться домой с этой авиакомпанией.

Сейчас главная проблема для круизных компаний заключается в том, что лайнеры пока не могут покинуть Персидский залив – перемещение по нему и особенно проход через Ормузский пролив признаны небезопасными.

Компания Celestyal Cruises уже объявила об отмене первых круизов по Средиземному морю для лайнера Celestyal Discovery. Он должен был выполнить короткие путешествия 20 и 23 марта с выходом из Афин. Круиз на 27 марта пока остается активным.

Лайнер Celestyal Journey, который все еще продолжает высаживать туристов в Дохе, должен выполнить круиз из Афин с заходом в Хорватию и Италию 4 апреля. Здесь пока отмен в расписании нет.

MSC Euribia круизной компании MSC Cruises изначально должен был работать в Персидском заливе до конца марта, поэтому его следующие круизы со стартом из Германии в мае остаются без изменения. Программа по норвежским фьордам также действует.

Лайнер Aroya планировал продолжить программу круизов в Красном море с выходом из Джидды, а затем переместиться в Средиземное море. Сейчас на сайте компании Aroya Cruises новые круизы в Египет доступны с середины мая – никаких отмен пока не озвучено.

Как отмечают также эксперты АТОР, «Что касается следующего сезона в Персидском заливе, здесь операторы проявляют осторожность, заявляя, что давать оценку еще слишком рано. Продажи сезона 2026–2027 гг. открыты, и туристы по-прежнему проявляют к этому региону интерес».

/TOURBUS.RU



