Посольство РФ просит туристов покинуть Катар наземными маршрутами

Ранее авиакомпания Qatar Airways выполнила два рейса в Москву

Вывозные рейсы из Катара сейчас организовать невозможно из-за закрытия воздушного пространства, россиянам рекомендуется покидать страну наземными маршрутами в Саудовскую Аравию или ОАЭ, сообщает сегодня посольство РФ в Дохе.

"Из-за закрытия воздушного пространства Катаром вывозные рейсы из Дохи невозможны. В таких условиях для самостоятельного или организованного выезда из Катара предпочтительным является наземный маршрут через Саудовскую Аравию с вылетом из аэропортов Эр-Рияда (600 км), Даммама (350 км), Джидды (1550 км) или Объединенных Арабских Эмиратов (Абу-Даби — 600 км, Дубай — 720 км).

Подчеркиваем, что катарская сторона настоятельно рекомендует туристам рассмотреть возможность покинуть территорию Катара в ближайшее возможное время", - говорится в сообщении российской дипмиссии.



Там напомнили, что на катарско-саудовской границе действует сухопутный пограничный переход "Абу-Самра". Для его пересечения гражданам России необходима действующая виза в Саудовскую Аравию.

Ее можно оформить онлайн (предпочтительный вариант — оформление визы заранее на портале visa.visitsaudi.com) или на границе (безвизовый режим с Саудовской Аравией не вступил в силу). Стоимость визы, включая страховку, составляет около 120 долларов США. Оплата только банковской картой



Также посольство сообщило, что по настоятельной просьбе российской стороны авиакомпания Qatar Airways выполнила 9 и 10 марта рейсы в Москву.

Рейсы предназначались для пассажиров, у которых были подтвержденные билеты Qatar Airways.



"На второй рейс авиакомпания открыла ограниченную продажу билетов для всех желающих. Списки пассажиров составлялись авиакомпанией самостоятельно. В настоящее время прорабатывается возможность выполнения еще одного подобного рейса в случае достаточного количества пассажиров, желающих вылететь в Россию", - отмечается в сообщении



Ранее в посольстве призвали всех находящихся в Катаре пассажиров авиакомпании Qatar Airways с действующими билетами на руках с 28 февраля по 11 марта направить на почту посольства контактную информацию о себе.



"Данная информация поможет ускорить организацию прямого рейса авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву. Хотели бы особо подчеркнуть, что посольство не формирует списки пассажиров на рейсы Qatar Airways и не влияет на политику авиакомпании, в том числе в части определения приоритетности посадки на конкретный рейс.

При этом посольство предпринимает все возможные усилия, чтобы все желающие вернулись домой как можно скорее", - говорилось в сообщении.



Самолет Qatar Airways в понедельник в 10:19 мск впервые с 28 февраля вылетел из Дохи в Москву. В "Шереметьево" самолет прилетел около 18:00.

/TOURBUS.RU