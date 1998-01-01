|
11 марта
Посольство РФ просит туристов покинуть Катар наземными маршрутами
Ранее авиакомпания Qatar Airways выполнила два рейса в Москву
Вывозные рейсы из Катара сейчас организовать невозможно из-за закрытия воздушного пространства, россиянам рекомендуется покидать страну наземными маршрутами в Саудовскую Аравию или ОАЭ, сообщает сегодня посольство РФ в Дохе.
"Из-за закрытия воздушного пространства Катаром вывозные рейсы из Дохи невозможны. В таких условиях для самостоятельного или организованного выезда из Катара предпочтительным является наземный маршрут через Саудовскую Аравию с вылетом из аэропортов Эр-Рияда (600 км), Даммама (350 км), Джидды (1550 км) или Объединенных Арабских Эмиратов (Абу-Даби — 600 км, Дубай — 720 км).
Подчеркиваем, что катарская сторона настоятельно рекомендует туристам рассмотреть возможность покинуть территорию Катара в ближайшее возможное время", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Ее можно оформить онлайн (предпочтительный вариант — оформление визы заранее на портале visa.visitsaudi.com) или на границе (безвизовый режим с Саудовской Аравией не вступил в силу). Стоимость визы, включая страховку, составляет около 120 долларов США. Оплата только банковской картой
Рейсы предназначались для пассажиров, у которых были подтвержденные билеты Qatar Airways.
При этом посольство предпринимает все возможные усилия, чтобы все желающие вернулись домой как можно скорее", - говорилось в сообщении.
