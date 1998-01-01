|
11 марта
Эксперты: Туры в Турцию подорожают на фоне «закрытия» ОАЭ
Популярные и доступные российским туристам выездные направления планируют поднять цены
Популярные и доступные сейчас российским туристам выездные направления могут поднять цены в связи с недоступностью конкурентов с Ближнего Востока, в частности, ОАЭ, считает член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, которого цитирует «Интерфакс».
"Выпадение из ассортимента туроператоров такого направления, как ОАЭ, даже на короткий срок неизбежно приведет к росту цен на оставшиеся направления.
Портфель доступных массовых пляжных направлений и без того не слишком широк, и исчезновение с рынка дестинации, которая принимает в год более двух миллионов россиян, неизбежно приведет к росту спроса на оставшиеся", - написал Мурадян в своем телеграм-канале.
Сюда же можно добавить фактор дорожающего топлива как результат роста цен на нефть", - пояснил эксперт.
Туроператоры фиксируют снижение спроса на путешествия практически по всем направлениям, включая внутрироссийские, из-за конфликта на Ближнем Востоке и остановки авиасообщения, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии (РСТ).
«Туроператоры фиксируют замедление спроса в целом по рынку, включая даже российские направления.
Основной альтернативой Ближнему Востоку остаются страны Азии и Африки, стоимость авиаперелета на ближайшие даты на этих направлениях значительно выросла», - говорится в сообщении.
И туроператорам сейчас не до формирования турпродукта и новых продаж, они занимаются эвакуацией туристов, переносом дат, отменами туров и т.д. При такой нагрузке продажи в любом случае будут замедляться", - цитирует его пресс-служба РСТ.
