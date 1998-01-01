Эксперты: Туры в Турцию подорожают на фоне «закрытия» ОАЭ

Популярные и доступные российским туристам выездные направления планируют поднять цены



Популярные и доступные сейчас российским туристам выездные направления могут поднять цены в связи с недоступностью конкурентов с Ближнего Востока, в частности, ОАЭ, считает член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, которого цитирует «Интерфакс».

"Выпадение из ассортимента туроператоров такого направления, как ОАЭ, даже на короткий срок неизбежно приведет к росту цен на оставшиеся направления.

Портфель доступных массовых пляжных направлений и без того не слишком широк, и исчезновение с рынка дестинации, которая принимает в год более двух миллионов россиян, неизбежно приведет к росту спроса на оставшиеся", - написал Мурадян в своем телеграм-канале.



Он отметил, что закрытие для туристов стран Персидского залива повлечет дефицит перевозки по целому ряду популярных стран, особенно из российских регионов.

"Все страны Персидского залива являлись крупными хабами для транзитных путешественников, и выпадение этих маршрутов повлияет на стоимость туров в других странах, пожалуй, даже сильнее, чем туристы, которые поедут в них вместо Эмиратов и Катара.

Сюда же можно добавить фактор дорожающего топлива как результат роста цен на нефть", - пояснил эксперт.



Г-Н Мурадян напомнил, что в летнем сезоне ОАЭ создавал довольно сильную конкуренцию Турции, частично сдерживая рост цен на последнюю.

"И если до начала активного сезона в Турции туры в ОАЭ на рынок не вернутся, то и Турция может оказаться дороже прошлогоднего уровня", - подчеркнул он.



Эксперт добавил, что ближневосточный транзит был востребован не только россиянами, но и европейцами, которые путешествовали в Азию.

"Отчасти это уже создает давление на таких рынках, как Мальдивы, Таиланд, Индонезия и в других странах: отели постепенно снижают цены, но перевозка все равно дорожает быстрее", - заключил Мурадян.





Туроператоры фиксируют снижение спроса на путешествия практически по всем направлениям, включая внутрироссийские, из-за конфликта на Ближнем Востоке и остановки авиасообщения, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Туроператоры фиксируют замедление спроса в целом по рынку, включая даже российские направления.

Основной альтернативой Ближнему Востоку остаются страны Азии и Африки, стоимость авиаперелета на ближайшие даты на этих направлениях значительно выросла», - говорится в сообщении.



Гнеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке существенно повлияла на продажи.

"Мы видим замедление спроса, связанное в том числе с тем, что многие турагентства сейчас не имеют возможности принимать новые заявки – все время разбираются с ранее забронированными турами в страны Персидского залива, в том числе на базе транзитных перелетов.

И туроператорам сейчас не до формирования турпродукта и новых продаж, они занимаются эвакуацией туристов, переносом дат, отменами туров и т.д. При такой нагрузке продажи в любом случае будут замедляться", - цитирует его пресс-служба РСТ.

/TOURBUS.RU