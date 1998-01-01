|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
10 марта
Иностранная экспозиция MITT – 2026: на что обратить внимание
Свои новинки в области туризма на открывающейся завтра выставке представят, в частности, Малайзия, Мальдивы, Катар, Алжир и Уганда
Уже завтра в столичном выставочном комплексе «Крокус Экспо» (зал 1) стартует крупнейшая в России международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – 2026. На площадке мероприятия соберутся бизнесмены и эксперты из самых разных сегментов туристической сферы.
Отдельное место в программе займёт иностранная экспозиция, включающая широкий круг направлений – от самых популярных до самых экзотических. Посетители и участники смогут напрямую пообщаться с представителями этих стран и обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.
На какие страны следует обратить особенное внимание?
Малайзия
На фоне «разворота» к Азии всё больше россиян начинают проявлять интерес к Малайзии: в 2025 году туристический поток вырос на 6,7% и стал рекордным за всё время. Кроме того, Россия входит в топ-20 въездных рынков страны. Туроператоры, работающие на этом направлении, по итогам 2025 года отчитались о повышении продаж на 15-30%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности Малайзии у туристов на фоне проведения в стране крупномасштабной кампании Visit Malaysia 2026 («Посети Малайзию 2026»). В рамках проекта запланировано множество культурных мероприятий, в том числе концерты мировых звёзд, таких как кей-поп группа BTS.
Малайзию и MITT связывает долгая история партнёрства: страна участвовала в выставке уже более 14 раз. В этом году она организует обширный стенд, на котором будут представлены десятки компаний из разных секторов отрасли.
Мальдивы
Это небольшое государство в Индийском океане традиционно является одним из самых любимых мест отдыха россиян. Так, в 2025 году Мальдивы посетили около 279 тыс. граждан РФ – это на 24% больше, чем в предыдущем году. Более того, в январе 2026 года Россия заняла первую строчку среди всех въездных рынков, показав рост 34,5% по сравнению с прошлым годом. Такая динамика связана как с улучшением авиасообщения, так и с появлением более доступных по цене предложений. Россияне, отправляющиеся в путешествие на Мальдивы, выбирают в основном пятизвёздочные отели – соответственно, можно говорить о сохранении премиальности данного направления. Также приглянулись острова и любителям семейного отдыха.
На MITT – 2026 будут представлены местные отели и курорты различных ценовых категорий, а также туроператоры и турагенты.
Катар
Катар – ещё одна страна, которую всё чаще выбирают для путешествий россияне. Особенно это касается тех, кто ищет альтернативу отдыху класса люкс в уже знакомых ОАЭ. Также Катар востребован у тех, кто отправляется в деловые или приуроченные к определённым событиям поездки. Немаловажными преимуществами являются безвизовый режим, введённый в 2020 году, а также доступность прямых перелётов, которые выполняет авиакомпания Qatar Airways.
По показателям продаж за 2025 год Катар вошёл в топ-15 самых популярных направлений у наших соотечественников. Если говорить о видах туризма, то лидирующее место занимает пляжный отдых, однако экскурсии тоже пользуются большим спросом.
На стенде Катара на MITT – 2026 будут представлены премиальные отели, турагенты и туроператоры, а также авиаперевозчик Qatar Airways.
Уганда
Уганда, которую ещё называют «жемчужиной Африки», – это нишевое направление, которое заинтересует любителей сафари. При этом, в отличие от других восточноафриканских стран, в местных парках нет столпотворения туристов, и можно насладиться природой в спокойной обстановке. Уганда проводит планомерную политику по привлечению российских путешественников. Так, в конце декабря 2025 года власти заявили, что рассматривают возможность отмены визового режима для граждан РФ.
На MITT – 2026 страна представит крупный национальный стенд с участием более 20 ведущих угандийских туроператоров, сафари-компаний, гостиничных брендов, культурных и приключенческих туризм-провайдеров. Это станет самым масштабным участием Уганды на MITT и подчеркнёт её стремление расширять связи с Россией.
Алжир
Это африканское государство пока не слишком изучено среди россиян, однако обладает впечатляющим потенциалом. В Алжире можно посетить древнеримские руины и познакомиться с арабо-мавританской архитектурой. Также страна обладает уникальным ландшафтом: всего за один день можно побывать и на море, и в горах, и в пустыне. Плюсом является и наличие регулярных прямых рейсов между Москвой и Алжиром (столицей). Власти страны поставили амбициозную цель увеличить турпоток из-за рубежа в пять раз к 2030 году, выделив Россию в качестве одного из ключевых рынков. В рамках этой политики Алжир активно продвигает свой бренд в РФ, в том числе путём участия в MITT.
В этом году на стенде будут представлены не только туроператоры и турагенты, но и Национальный совет по туризму Алжира.
Не упустите возможность всего за три дня встретиться с международными игроками индустрии и расширить поле деятельности своей компании, а также выбрать наиболее актуальные предложения в преддверии начала туристического сезона!
MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка.
Получите бесплатный билет по промокоду TB26MITT сегодня!
Фото Малайзии предоставлено пресс-службой MITT 2026.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|