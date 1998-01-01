Эксперты: «Мы идем в зону «идеального шторма»

Причины замедления спроса в сфере внутреннего туризма и решение проблемы обсудили участники Конгресса турагентов

На прошедшем в конце минувшей недели VIII Конгрессе турагентов РСТ одной из ключевых стала сессия, посвященная внутреннему туризму.

Участники рынка обсудили, почему в прошлом году рост сменился плато и подискутировали о том, как удержать интерес путешественников к поездкам по России в новых экономических реалиях.

Как отметил исполнительный директор туроператора «Большой Алтай» Никита Лобанов, индустрия столкнулась с объективным снижением темпов роста. Аналитика 2025 года показывает, что Россия теряет конкурентоспособность по сравнению с зарубежными направлениями.

Среди основных факторов – рост цен на внутренние перевозки и размещение, укрепление рубля, сделавшее выездной туризм доступнее, а также нестабильность авиасообщения.

«Мы идём в зону идеального шторма, – предупредил г-н Лобанов. – Спрос невозможно сохранить на прежнем уровне, но это не повод для паники, а сигнал к пересборке продукта».

Эксперт призвал коллег не прибегать к демпингу, а сосредоточиться на создании сильных брендов и уникальных впечатлений.

Несмотря на замедление, внутренний туризм продолжает трансформироваться. Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах выделила несколько устойчивых тенденций.

Во-первых, набирает популярность тренд «отель как самостоятельный продукт» – люди едут не в конкретный город, а ради уникального средства размещения.

Во-вторых, растёт спрос на путешествия «не куда, а зачем» – ради нового опыта: астротуризм, гастрофестивали, погружение в локальную культуру.

Особое место занимает велнес-направление: санатории привлекают не только пенсионеров, но и социально активную аудиторию, заботящуюся о здоровье.

Сотрудник Агентства по развитию туризма Республики Марий Эл Мария Иванова рассказала о том, как небольшой регион может стать точкой притяжения.

Здесь сделали ставку на событийный календарь и «западноевропейскую архитектуру» Йошкар-Олы, а также на этнотуризм. В результате турпоток в регион уверенно растёт.

Руководитель департамента внутреннего туризма компании «Бон Тур» Светлана Коваль поделилась опытом организации автобусных туров.

Их аудитория заметно помолодела, а процент возвратных туристов достиг 60%. Секрет – в продуманной логистике, отсутствии ночных переездов и тёплой атмосфере в группе.

Начальник управления туризма «РЖД Тур» Ксения Наумова рассказала о взрывном росте популярности железнодорожных круизов. «Поезд-отель» с вагонами-ресторанами и даже вагоном-сауной позволяет за выходные посетить сразу несколько регионов.

Такие путешествия особенно востребованы семьями с детьми, а также теми, кто ценит комфорт и готов доверить организацию профессионалам.

Участники сессии сошлись во мнении: чтобы сохранить спрос, нужно перестать конкурировать только ценой. Важнее создавать продукты с высокой воспринимаемой ценностью, объединять усилия регионов и туроператоров, а также активнее знакомить агентов с новыми направлениями.

«Турист уже не спрашивает «куда поехать», он спрашивает «зачем». Ответ на этот вопрос – наша главная задача», – резюмировал итоги дискуссии Александр Елисеев, представляющий Агентство развития Мончегорска.

