10 марта
АТОР: К концу сегодняшнего дня туроператоры вывезут из стран Персидского залива 90% российских туристов
По информации Минтранса, 2-8 марта авиакомпании доставили в РФ из стран Ближнего Востока cвыше 45 тыс. пассажиров
Туроператоры вывезут из стран Персидского залива 90% российских туристов к концу дня вторника, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"К позднему вечеру 10 марта из 6 стран Персидского залива, которые не рекомендованы для турпоездок Минэкономразвития, вернутся в Россию порядка 90% клиентов туроператоров.
Более сложная ситуация с вывозом застрявших туристов с островов Индийского океана и ряда стран ЮВА", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, суммарно на островных и азиатских направлениях еще могут ждать вылета примерно 1,1-1,3 тыс. организованных туристов, приобретавших у туроператоров пакетные туры или только отели без перелета.
Свыше 45 тыс. пассажиров доставили российские и иностранные авиакомпании из стран Ближнего Востока в РФ с 2 по 8 марта на 219 рейсах, сообщает в ввою очередь Минтранс.
"В течение минувшей недели, 2-8 марта, в Россию из стран Ближнего Востока прибыли более 45 тыс. пассажиров на 219 рейсах", - говорится в сообщении.
В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров. У ряда авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ появляются в свободной продаже", - сообщает Минтранс.
