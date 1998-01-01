Главная
10 марта
АТОР: К концу сегодняшнего дня туроператоры вывезут из стран Персидского залива 90% российских туристов

По информации Минтранса, 2-8 марта авиакомпании доставили в РФ из стран Ближнего Востока cвыше 45 тыс. пассажиров


Picture background

 

Туроператоры вывезут из стран Персидского залива 90% российских туристов к концу дня вторника, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"К позднему вечеру 10 марта из 6 стран Персидского залива, которые не рекомендованы для турпоездок Минэкономразвития, вернутся в Россию порядка 90% клиентов туроператоров.

Более сложная ситуация с вывозом застрявших туристов с островов Индийского океана и ряда стран ЮВА", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, если исходить из первоначальных оценок количества клиентов туроператоров в этом регионе – примерно 30 тыс. (пакетные туристы - более 22 тыс., плюс те, кто приобретал отдельные услуги – только отель и др.), то из них покинут регион к вечеру 10 марта уже примерно 27 тыс. человек, останется порядка 3 тыс., в основном те, кто приобретал только размещение в отеле.

По словам вице-президента АТОР по международному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, наиболее сложная ситуация сейчас с Занзибаром, есть сложности, но меньшие, на направлениях, где оперировала авиакомпания Air Arabia – Шри-Ланка, Мальдивы. Есть туристы, ожидающие возобновления стыковок и в Таиланде.

 

По предварительным оценкам, суммарно на островных и азиатских направлениях еще могут ждать вылета примерно 1,1-1,3 тыс. организованных туристов, приобретавших у туроператоров пакетные туры или только отели без перелета.

Свыше 45 тыс. пассажиров доставили российские и иностранные авиакомпании из стран Ближнего Востока в РФ с 2 по 8 марта на 219 рейсах, сообщает в ввою очередь Минтранс.

"В течение минувшей недели, 2-8 марта, в Россию из стран Ближнего Востока прибыли более 45 тыс. пассажиров на 219 рейсах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще более 7,5 тыс. человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию. 31 рейс будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному – из Катара и Омана.

"График по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов.

В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров. У ряда авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ появляются в свободной продаже", - сообщает Минтранс.
/TOURBUS.RU

 


