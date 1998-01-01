Горячие авиановости

"Аэрофлот" с 12 марта запустит дополнительные рейсы из Москвы в Бангкок, Мале и на Пхукет/ Самолет AZUR Air, выполнявший рейс во вьетнамский Нячанг, совершил незапланированную посадку в Мьянме/ Российские туристы, несмотря на предупреждения, вылетели на Маврикий рейсом Emirates

"Аэрофлот"запустит дополнительные рейсы из Москвы в Бангкок, Мале и на Пхукет

Авиакомпания "Аэрофлот" с 12 марта запустит дополнительные рейсы из Москвы в Бангкок, Мале и на Пхукет в связи с ростом туристического спроса, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Открыта продажа авиабилетов на дополнительные рейсы между Москвой и Бангкоком, Пхукетом, Мале. Рейсы введены для удовлетворения возросшего туристического спроса и расширения возможности добраться к местам отдыха и обратно пассажирам, чьи транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний были отменены из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.



В настоящее время "Аэрофлот" выполняет из Москвы в Бангкок до 11 рейсов в неделю, на Пхукет – до 19 рейсов в неделю, в Мале – до 11 рейсов в неделю.

Из Москвы в Бангкок дополнительные вылеты запланированы 13, 18, 20, 25 и 27 марта. В обратном направлении – 14, 19, 21, 26 и 28 марта.

По маршруту Москва – Пхукет дополнительные рейсы состоятся 19, 24 и 26 марта, в обратном направлении – 20, 25 и 27 марта.

Из Москвы в Мале рейсы запланированы 12, 15, 19, 22, 26 марта, в обратном направлении – 13, 16, 20, 23 и 27 марта.



Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350. По данным "Аэрофлота", авиакомпания выставит дополнительно 6086 кресел на рейсах в/из Таиланда и 4020 кресел – в/из Мале.



Самолет AZUR Air, выполнявший рейс во вьетнамский Нячанг, совершил незапланированную посадку в Мьянме

Самолет авиакомпании AZUR Air, выполнявший рейс во вьетнамский Нячанг, совершил незапланированную посадку в аэропорту Янгона в Мьянме, никто из пассажиров не пострадал, сообщает авиакомпания.

«Самолет Boeing 767, выполняющий рейс ZF-2559 Тюмень - Нячанг, совершил незапланированную посадку в Международном аэропорту Янгон (Мьянма). Посадка прошла в штатном режиме, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно. На борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал», - говорится в сообщении.

О причинах происшествия не сообщается.

Российские туристы, несмотря на предупреждения, вылетели на Маврикий рейсом Emirates

На рейсе Emirates, который авиакомпания выполнила из Москвы после вывозного рейса из Дубая, российские туристы вылетели на Маврикий, несмотря на отговоры туроператора, рассказал соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора "Арт тур" Дмитрий Арутюнов.

"У нас совершенно неожиданная история была. У нас на вывозном рейсе Emirates, который вчера прилетел из Дубая с россиянами, отправились туристы из Москвы на остров Маврикий в Индийском океане. У них был давно забронирован билет и отель, но было непонятно, посадят ли их на рейс, так как он вывозной, но их посадили.

Мы очень отговаривали туристов, так как непонятно пока, как они будут возвращаться", - рассказал он журналистам в кулуарах VIII конгресса турагентов, организованного РСТ.



По словам г-на Арутюнова, туристов попросили подписать расписку, что они предупреждены обо всех рисках, но они все равно полетели.

Перевозчики ОАЭ выполняют со 2 марта вывозные рейсы из эмиратов для вывоза иностранных туристов, застрявших из-за остановки авиасообщения в связи с военным конфликтом между США, Израилем и Ираном.

МИД и Минэкономразвития 2 марта рекомендовали российским туристам не ездить в шесть стран Персидского залива, а туроператорам – приостановить продажу туров.

/TOURBUS.RU