10 марта
РСТ просит арабских отельеров, авиакрмпании и офисы по туризму поддержать российских туроператоров
Письма о поддержке направлены в авиакомпании Etihad, Emirates, FlyDubai, Air Arabia, а также руководителям офисов по туризму Дубая, Шарджи, Абу-Даби, Рас-аль- Хаймы, Фуджейры, Аджмана, Омана, Катара, Бахрейна и Саудовской Аравии
В связи с продолжающимся военным конфликтом в Персидском заливе Российский союз туриндустрии направил два десятка писем арабским и отечественным партнерам российских туроператоров с просьбой помочь им в сложной ситуации, вызванной массовыми аннуляциями туров в страны региона и необходимостью возвращать средства туристам, - сообщили в пресс-службe РСТ.
Как сказано в обращениях, подписанных президентом РСТ Ильей Уманским, российские туроператоры столкнулись с массовыми отказами туристов от ранее приобретенных туров в страны Персидского залива.
Согласно принятому правительством решению, они обязаны вернуть клиентам денежные средства, которыми сейчас не располагают, так как отправили их партнерам для оплаты услуг
При этом арабские отельеры и авиакомпании действуют в рамках своего национального законодательства и не обязаны выполнять эти требования.
«Согласно решению правительства от 3 марта, российские туристы, купившие туры в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, вправе требовать полного возврата денежных средств в течение 10 дней без каких-либо штрафов. Решение остается в силе до его официальной отмены.
То есть право на получение средств распространяется на бронирования, сделанные на весь период нестабильности, не ограничиваясь ближайшими датами. Компании-члены РСТ стараются не аннулировать, а переносить бронирования на более поздние даты», – говорится в письмах.
С другой стороны, российские туроператоры имеют контракты с авиаперевозчиками, положения которых не подпадают под действие российского законодательства о защите прав потребителей.
Следовательно контрагенты туроператоров по таким договорам не имеют обязательств по немедленному и вообще какому-либо возврату предоплат.
Ситуация различается от контракта к контракту. РСТ призывает арабские и российские авиакомпании, выполняющие рейсы между Россией и странами Персидского залива, произвести 100-процентный возврат средств за отмененные билеты без взимания каких-либо штрафов, а также обеспечить максимальную гибкость при бесплатном переоформлении билетов на более поздние даты.
Союз предлагает авиакомпаниям признать нынешнюю ситуацию форс-мажорной, освобождающей от какой-либо финансовой ответственности за отмены, применять этот подход ко всем билетам, проданным на период действия официального уведомления о небезопасности поездок.
РСТ также призвал арабских отельеров и принимающие компании проявить деловую этику и солидарность в это сложное время.
«Мы просим производить 100-процентный возврат средств без удержания штрафов по всем аннулированным бронированиям российских туристов вне зависимости от планируемых дат поездки, на весь период действия официальных рекомендаций российских властей», – говорится в обращениях.
Письма направлены в авиакомпании Etihad, Emirates, FlyDubai, Air Arabia, «Уральские авиалинии», а также руководителям офисов по туризму Дубая, Шарджи, Абу-Даби, Рас-аль- Хаймы, Фуджейры, Аджмана, Омана, Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии.
