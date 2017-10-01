Кунг-фу, Шаолинь и священные пионы: в Москве состоялась презентация китайской провинции Хэнань

Красочное мероприятие прошло в рамках празднования в столице Китайского Нового года

В московском комплексе «Три вокзала», в рамках празднования Китайского Нового года при поддержке посольства КНР, Союза китайских предпринимателей и Культурного центра Китая в Москве прошла презентация богатых культурно – туристических возможностей провинции Хэнань, расположенной в центральном Китае.

Гостей приветствовали представители китайского бизнеса в России и Комитета по туризму города Москвы. Открывая торжественную часть мероприятия, руководитель Управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы Мария Пасугинова отметила, что масштабные мероприятия в честь Китайского Нового года, проводятся в столице, по поручению мэра Москвы, уже в третий раз.

«Китай занимает первое место среди государств дальнего зарубежья по числу путешественников, приезжающих в российскую столицу. В 2025 году въездной поток из Китая составил 470 000 человек, а это увеличение туристов на 10%, - прокомментировала она.

- Во многом, это происходит благодаря проведению подобных мероприятий. Приезд делегации из провинции Хэнань – важное начало стратегического сотрудничества и мы надеемся, что в будущем мы будем развивать и укреплять наше двустороннее взаимодействие».

Глава делегации провинции Хэнань - заместитель руководителя Департамента культуры и туризма провинции господин Вань Цзе добавил, что Хэнань — одна из колыбелей китайской культуры.

Рассказывая о тысячелетних традициях и истории региона, с которыми стоит познакомиться российским туристам, он подчеркнул, что на протяжении многотысячелетней истории китайской цивилизации более 20 империй устанавливали или переносили столицы своих государств именно в Хэнань:

«В Хэнань надо ехать, чтобы посетить знаменитый Шаолиньский монастырь на горе Суншань,– родину боевого искусства кунг-фу.

Заехать в город Лоян, который именуют городом пионов и попробовать знаменитый чай из лепестков этого цветка. В древности пион славился своими магическими свойствами и считался одним из чудес творения.

В целом, здесь расположены пять из 60 объектов всемирного культурного наследия Китая, включая древнюю обсерваторию и академию Суньян».

Глава Национального туристического офиса Китая в Москве г-жа Ван Жуй отметила огромное значение таких визитов для укрепления российско-китайских связей в области культуры и туризма, а председатель Союза китайских предпринимателей России Чжоу Лицюнь поделился впечатлениями от посещения столицы.

«Мы поддерживаем и продвигаем дружбу между нашими странами. Желаю, чтобы Россия и Китай процветали вместе!». – воодушевленно произнёс он.

Итогом презентации стало подписание соглашения между Zhengzhou Cultural Tourism and Sports Group и ассоциацией «Мир без границ», а также красочное выступление мастеров кунг-фу из Шаолиня.

Также в этот день на прилавках Депо «Три вокзала» все желающие смогли посетить мастер – классы от мастеров народных промыслов провинции и купить тематические китайские новогодние сувениры.

/TOURBUS.RU