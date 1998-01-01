|
06 марта
Дмитрий Арутюнов: Вывоз туристов из ОАЭ займет еще несколько дней, с островов Индийского океана - полторы-две недели
Туроператоры ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы вывезти российских туристов через третьи страны
Вывоз туристов из ОАЭ займет еще несколько дней, вывоз застрявших в третьих странах может занять полторы-две недели, сообщил сегодея соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора "АРТ-Тур" Дмитрий Арутюнов, которого цитирует «Интерфакс»
"Последние пару дней, особенно вчера, у нас появился оптимизм. Из эмиратов в ближайшие несколько дней всех вывезут. Уже, наверное, где-то две трети вывезено оттуда.
Чуть хуже ситуация с Бахрейном, их вывозят через Саудовскую Аравию, в Катаре не так много туристов остается.
Самая, конечно, долгоиграющая история будет с туристами, которые у нас в отдаленных третьих странах: на островах Индийского океана, в Азии, которые летели через Ближний Восток, потому что туда не так быстро, насколько я понимаю, прилетят самолеты", - рассказал он на проходящем сегодня в столице VIII конгрессе турагентов, организованном РСТ.
Но мы прошли с вами через ковид, когда вывозили всех отовсюду. Тут хотя бы мы возим, так сказать, меньшее количество людей из одного региона только, поэтому, я думаю, что мы с этим справимся", - подытожил он.
Вывоз всех авиапассажиров, застрявших в ОАЭ и Омане из-за обострения военного конфликта в регионе, планируется до конца текущей недели, сообщает сегодня в свою очередь Минтранс РФ.
Минтранс также сообщает, что с начала недели российские и зарубежные авиакомпании вывезли в РФ почти 21 тыс. пассажиров, совершив 105 рейсов. Из них 97 выполнено из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще восемь - из Омана.
На пятницу запланировано 34 вылета с 7,7 тыс. пассажиров. На каждый из них перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее купленными билетами.
Российские туроператоры ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы вывезти российских туристов из ОАЭ через третьи страны, сообщил в свою очередь сегодня журналистам член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
"Ряд операторов сейчас приступает к фрахту воздушных судов за свой счет для вывоза российских граждан на территорию России. Часть провели переговоры с узбекскими перевозчиками, то есть туристы будут эвакуированы из ОАЭ через Узбекистан до России. Мы, например, ведем переговоры с белорусской национальной авиакомпанией, чтобы она забрала какое-то количество россиян, которым мы оплатим перелет и вернем в Москву уже из Белоруссии на регулярных рейсах", - рассказал он в кулуарах VIII конгресса турагентов.
Как отметил г-н Мурадян, основная цель всех туроператоров на сегодняшний день – как можно скорее вернуть российских туристов домой.
Ранее РСТ направил письма арабским и российским авиаперевозчикам, выполняющим рейсы между Россией и странами Персидского залива, в которых призвал произвести 100-процентный возврат средств за отмененные билеты без взимания каких-либо штрафов, а также обеспечить максимальную гибкость при бесплатном переоформлении билетов на более поздние даты.
