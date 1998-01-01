Новости Дмитрий Арутюнов: Вывоз туристов из ОАЭ займет еще несколько дней, с островов Индийского океана - полторы-две недели Туроператоры ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы вывезти российских туристов через третьи страны

Вывоз туристов из ОАЭ займет еще несколько дней, вывоз застрявших в третьих странах может занять полторы-две недели, сообщил сегодея соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора "АРТ-Тур" Дмитрий Арутюнов, которого цитирует «Интерфакс» "Последние пару дней, особенно вчера, у нас появился оптимизм. Из эмиратов в ближайшие несколько дней всех вывезут. Уже, наверное, где-то две трети вывезено оттуда. Чуть хуже ситуация с Бахрейном, их вывозят через Саудовскую Аравию, в Катаре не так много туристов остается. Самая, конечно, долгоиграющая история будет с туристами, которые у нас в отдаленных третьих странах: на островах Индийского океана, в Азии, которые летели через Ближний Восток, потому что туда не так быстро, насколько я понимаю, прилетят самолеты", - рассказал он на проходящем сегодня в столице VIII конгрессе турагентов, организованном РСТ.



"Если мы говорим про острова и Азию, то там, наверное, все-таки еще недели полторы-две займет вывоз. Это будут либо какие-то дорогостоящие варианты, связанные с иностранными авиакомпаниями, либо, может быть, будут какие-то консолидированные рейсы на некоторых направлениях. Но мы прошли с вами через ковид, когда вывозили всех отовсюду. Тут хотя бы мы возим, так сказать, меньшее количество людей из одного региона только, поэтому, я думаю, что мы с этим справимся", - подытожил он. Вывоз всех авиапассажиров, застрявших в ОАЭ и Омане из-за обострения военного конфликта в регионе, планируется до конца текущей недели, сообщает сегодня в свою очередь Минтранс РФ. Минтранс также сообщает, что с начала недели российские и зарубежные авиакомпании вывезли в РФ почти 21 тыс. пассажиров, совершив 105 рейсов. Из них 97 выполнено из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще восемь - из Омана. На пятницу запланировано 34 вылета с 7,7 тыс. пассажиров. На каждый из них перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее купленными билетами. Российские туроператоры ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы вывезти российских туристов из ОАЭ через третьи страны, сообщил в свою очередь сегодня журналистам член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. "Ряд операторов сейчас приступает к фрахту воздушных судов за свой счет для вывоза российских граждан на территорию России. Часть провели переговоры с узбекскими перевозчиками, то есть туристы будут эвакуированы из ОАЭ через Узбекистан до России. Мы, например, ведем переговоры с белорусской национальной авиакомпанией, чтобы она забрала какое-то количество россиян, которым мы оплатим перелет и вернем в Москву уже из Белоруссии на регулярных рейсах", - рассказал он в кулуарах VIII конгресса турагентов. Как отметил г-н Мурадян, основная цель всех туроператоров на сегодняшний день – как можно скорее вернуть российских туристов домой.

"Каждые сутки размещения путешественника обходятся в среднем в $100-150 на человека. У нас речь идет о тысячах россиян", - заметил эксперт.

Также он сообщил, что к 10 марта убытки туроператоров из-за задержки туристов за рубежом после 28 февраля достигнут 10 млрд рублей. Ранее РСТ направил письма арабским и российским авиаперевозчикам, выполняющим рейсы между Россией и странами Персидского залива, в которых призвал произвести 100-процентный возврат средств за отмененные билеты без взимания каких-либо штрафов, а также обеспечить максимальную гибкость при бесплатном переоформлении билетов на более поздние даты. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка