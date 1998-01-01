Главная
Новости
06 марта
Дмитрий Арутюнов:  Вывоз туристов из ОАЭ займет еще несколько дней, с островов Индийского океана - полторы-две недели

Туроператоры ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы вывезти российских туристов через третьи страны


  

Вывоз туристов из ОАЭ займет еще несколько дней, вывоз застрявших в третьих странах может занять полторы-две недели, сообщил сегодея соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора "АРТ-Тур" Дмитрий Арутюнов, которого цитирует «Интерфакс»

"Последние пару дней, особенно вчера, у нас появился оптимизм. Из эмиратов в ближайшие несколько дней всех вывезут. Уже, наверное, где-то две трети вывезено оттуда.

Чуть хуже ситуация с Бахрейном, их вывозят через Саудовскую Аравию, в Катаре не так много туристов остается.

Самая, конечно, долгоиграющая история будет с туристами, которые у нас в отдаленных третьих странах: на островах Индийского океана, в Азии, которые летели через Ближний Восток, потому что туда не так быстро, насколько я понимаю, прилетят самолеты", - рассказал он на проходящем сегодня в столице VIII конгрессе турагентов, организованном РСТ.

"Если мы говорим про острова и Азию, то там, наверное, все-таки еще недели полторы-две займет вывоз. Это будут либо какие-то дорогостоящие варианты, связанные с иностранными авиакомпаниями, либо, может быть, будут какие-то консолидированные рейсы на некоторых направлениях.

Но мы прошли с вами через ковид, когда вывозили всех отовсюду. Тут хотя бы мы возим, так сказать, меньшее количество людей из одного региона только, поэтому, я думаю, что мы с этим справимся", - подытожил он.

 Вывоз всех авиапассажиров, застрявших в ОАЭ и Омане из-за обострения военного конфликта в регионе, планируется до конца текущей недели, сообщает сегодня в свою очередь Минтранс РФ.

Минтранс также сообщает, что с начала недели российские и зарубежные авиакомпании вывезли в РФ почти 21 тыс. пассажиров, совершив 105 рейсов. Из них 97 выполнено из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще восемь - из Омана.

На пятницу запланировано 34 вылета с 7,7 тыс. пассажиров. На каждый из них перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее купленными билетами.

 

Российские туроператоры ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы вывезти российских туристов из ОАЭ через третьи страны, сообщил в свою очередь сегодня журналистам член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

"Ряд операторов сейчас приступает к фрахту воздушных судов за свой счет для вывоза российских граждан на территорию России. Часть провели переговоры с узбекскими перевозчиками, то есть туристы будут эвакуированы из ОАЭ через Узбекистан до России. Мы, например, ведем переговоры с белорусской национальной авиакомпанией, чтобы она забрала какое-то количество россиян, которым мы оплатим перелет и вернем в Москву уже из Белоруссии на регулярных рейсах", - рассказал он в кулуарах VIII конгресса турагентов.

Как отметил г-н Мурадян, основная цель всех туроператоров на сегодняшний день – как можно скорее вернуть российских туристов домой.
"Каждые сутки размещения путешественника обходятся в среднем в $100-150 на человека. У нас речь идет о тысячах россиян", - заметил эксперт.
Также он сообщил, что к 10 марта убытки туроператоров из-за задержки туристов за рубежом после 28 февраля достигнут 10 млрд рублей.

 

Ранее РСТ направил письма арабским и российским авиаперевозчикам, выполняющим рейсы между Россией и странами Персидского залива, в которых призвал произвести 100-процентный возврат средств за отмененные билеты без взимания каких-либо штрафов, а также обеспечить максимальную гибкость при бесплатном переоформлении билетов на более поздние даты.

/TOURBUS.RU


