Туроператоры: Деньги за туры на Ближний Восток удастся вернуть за 20-30 дней

Руководители компаний Space Travel и Fun&Sun рассказали о ходе выплат за отмененные туры в ходе проходящего сегодня в Москве VIII Конгресса турагентов

Туроператоры по закону должны вернуть деньги за туры путешественникам в течение 10 дней, однако сейчас им вряд ли удастся осуществить выплаты в установленный срок, сообщил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, - сообщает «Интерфакс».

"Законом на возврат средств установлено 10 дней. И туроператоры будут стараться проводить возвраты максимально оперативно, но точный срок вряд ли уложится в эти дни, потому что это технически нереально.

Большинство сейчас занимается не столько аннуляциями и отменами бронирования, сколько операционно-эвакуационными мероприятиями. Я думаю, что реальная картина – 20-30 дней", - рассказал он сегодня на VIII Конгресса турагентов в Москве, организованном РСТ.



Как отметил г-н Мурадян, туроператоры рассчитывают на возможность использования фондов персональной ответственности.

"Есть ожидания от того, что правительство сейчас готовит нормативный акт, разрешающий использование фондов персональной ответственности. И мы рассчитываем, что сроки возврата средств туристам увеличат хотя бы до неких разумных дат.

Потому что у туроператоров шквал отмен сейчас возможен вплоть до конца следующего года", - подчеркнул эксперт.

Средства туроператоров, которые заморожены в фонде персональной ответственности (ФПО) "Турпомощи", позволят компаниям быстрее преодолеть кризис и расплатиться с туристами, считает в свою очередь гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

"В первую очередь, средства, которые находятся в фонде персональной ответственности, это деньги туроператора. На основании закона он перечислял их в фонд на протяжении нескольких лет. Они могут помочь рассчитаться туроператорам с туристами и упростить систему возврата денежных средств, чтобы все были спокойны. Я считаю, что здесь правильно формировать доверие к отрасли со стороны самих туристов", -отметил он, выступая на VIII конгрессе турагентов.



Г-н Рубцов напомнил случаи с банкротствами туроператоров, когда туристы не смогли вернуть деньги за невыполненные туры в полном объеме. По его словам, это вызывает беспокойство у туристов, и они уходят в категорию самостоятельных туристов.

"Но это происходит ровно до того момента, пока не случится какая-то кризисная ситуация.

Так какой смысл держать деньги на случай, если туроператор будет банкротиться, если этими деньгами можно просто сейчас поддержать и быстро кризисную ситуацию", - подчеркнул эксперт.

Ранее туроператоры попросили отраслевые органы власти облегчить финансовую нагрузку на фоне ближневосточного конфликта.

По данным РСТ, туроператоры из-за авиационного коллапса на Ближнем Востоке теряют не менее $1,5 млн в день, в случае продолжения конфликта потери составят десятки миллионов долларов.

/TOURBUS.RU