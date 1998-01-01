Новости Cервисы бронирования: Рост бронирований на ближайшие «длинные» выходные заметно вырос Женский праздник наши туристы отметят в двух столицах, Сочи, Казани, Турции и Китае

Рост числа бронирований отелей и апартаментов по России на длинные выходные рядом с 8 марта год к году составил 51%, - сообщают сегодня «Яндекс.Путешествия». Наибольший интерес в длинные выходные 7-9 марта вызвали Москва и Московская область (доля от общего числа бронирований — 19%; средняя стоимость ночи — 9 800 рублей), Краснодарский край (18%; 9 000 рублей), Санкт Петербург и Ленинградская область (16%; 7 330 рублей). Самый большой рост год к году по числу бронирований в длинные мартовские выходные показала Тульская область (рост числа бронирований год к году составил 2,3 раза), а также Республика Крым (в 2,2 раза), Карачаево-Черкесская Республика (в 2 раза), Самарская область (в 1,8 раза), Тверская область (в 1,7 раза). На этот длинный уикенд самой популярной категорией жилья стали гостиницы (71% от общего числа бронирований). Кроме того, рост количества бронирований отелей год к году составил 40%. В 2026 году на длинных выходных с 8 марта чаще всего путешествуют вдвоем (69% от общего числа бронирований). При этом год к году парных путешествий стало на 45% больше. И все же наибольший рост год к году по количеству поездок на мартовских праздниках показали бронирования отелей и апартаментов для трех и более взрослых — на 86%. По данным b2b-сервиса для туроператоров и турагентов «Мой Агент», среди регионов России по объему покупки авиабилетов туристами на праздничные выходные 8 марта лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Похожая статистика у платформы для отельеров Travelline: первые места среди регионов по бронированиям отелей занимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В топ-10 российских городов по этому показателю также вошли Казань, Калининград, Екатеринбург, Минводы, Владивосток, Челябинск и Самара. Платформа для отельеров Travelline фиксирует заметный прирост бронирований объектов размещения в России на предстоящие выходные. В целом на 6-9 марта приходится более 40% всех мартовских бронирований. За последние две недели активизировался спрос на две основные даты – 7 марта (+40%) и 8 марта (+23%), а бронирования на 6 и 9 марта ниже уровня того же периода год назад более чем на 20%. Цены в среднем по рынку на 7 марта снижены на 2%, до 10,5 тыс. рублей за номер, на 8 марта – повышены на 5%, до 9,7 тыс. рублей. Как и билетная статистика «Моего Агента», данные Travelline указывают на однозначного лидера праздничного спроса – Москву, на которую приходится 21,6% от всех бронирований, прирост составил 4%. На втором месте Краснодарский край – 14,2% (+15%), далее Санкт-Петербург – 13,8% (+1%). На праздничные даты на всех трех топ-направлениях цены или минимально повышены, или снижены по сравнению с прошлым годом. Так, рост спроса на Сочи 7-8 марта на треть выше, чем год назад, цены снижены на 4-5%, спрос на Анапу вдвое выше, цены снижены на 10-12%. Наибольший рост спроса в топ-10 показывает Крым – на праздничные даты здесь бронирований больше на 60-70%, чем год назад, а цены подросли в среднем на 10%. По данным сервиса «Мой Агент», топ-3 стран, куда планируют полеты туристы из России в праздничные выходные, возглавляют Турция с долей 26% и Китай (19%). В топ-10 направлений входят также страны СНГ – Узбекистан, Армения, Казахстан и Азербайджан – и популярные у туристов страны Азии – Таиланд, Вьетнам и Мальдивы. В целом, по данным «Моего Агента», которые показывают предпочтения клиентов туристических компаний, структура полетов в предстоящие праздники выглядит так: в страны дальнего зарубежья отправятся 82% авиапассажиров, а ближнего – 18. /TOURBUS.RU

