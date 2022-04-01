Главная
06 марта
Визовые новости

Визовый центр Франции возобновил онлайн-оплату виз/ Российским туристам, застрявшим на Сейшелах, может понадобиться индийская транзитная виза/ Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз


Визовый центр Франции возобновил онлайн-оплату визового сбора

Российские туристы снова должны оформлять Шенген во Францию с предоплатой сервисного сбора, его взимают при онлайн-записи на подачу, сообщает визовый оператор VFS Global.

В конце февраля визовый центр Франции в Москве временно изменил схему оплаты сервисного сбора и его можно было оплатить в ВЦ лично в день подачи заявки.

Туроператоры сообщали, что изменение в схеме оплаты привело к ажиотажному спросу на визы во Францию.

Размер сервисного сбора составляет 36 евро. Его нужно оплатить сразу на сайте, иначе слот на подачу документов не будет забронирован. Итоговая сумма в рублях зависит от консульского курса, который рассчитывается с учетом официального курса ЦБ.
Стоимость консульского сбора для взрослых и детей от 12 лет составляет 90 евро, для детей от 6 до 12 лет – 45 евро. Если ребенку меньше шести лет, то визу оформят бесплатно.
При оформлении визы за пределами Москвы взимается также логистический сбор в размере 7,5 евро.

 

Российским туристам, застрявшим на Сейшелах, может понадобиться индийская транзитная виза

Российским туристам, застрявшим на Сейшельских островах из-за конфликта на Ближнем Востоке и планирующим возвращаться через Индию, потребуется транзитная виза, сообщает посольство РФ на архипелаге.

"Информируем, что для возвращения в Россию через территорию Индии необходимо оформить транзитную визу. Для этого нужно обратиться в консульский отдел посольства Индии на Сейшельских островах. Для оформления нужна заполненная анкета, паспорт и фото", - говорится в сообщении.

 

Как сообщалось, до 10 тыс. российских туристов застряли в третьих странах из-за коллапса авиасообщения в странах Персидского залива, так как аэропорты этих стран, и особенно ОАЭ, были популярными хабами для путешествий на острова Индийского океана, страны Юго-Восточной Азии и Африки.

 

Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз

Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз для туристов, застрявших в стране из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Bangkok Post.

"Согласно приказу генерал-майора иммиграционной полиции Таиланда Чоенгрона Римпади, туристам, застрявшим в королевстве из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, не нужно продлевать визы. В том числе будут отменены штрафы за пребывание в стране сверх разрешенного периода", - пишет издание.

Уточняется, что изменения касаются тех туристов, у которых разрешенный срок пребывания в Таиланде закончился 28 февраля или позднее, при этом им не удалось вылететь из королевства в связи с отменой рейсов на фоне ближневосточного конфликта.
По словам Римпади, иностранные граждане могут подать заявление на продление срока пребывания. Визы можно продлить на срок до 30 дней в любом иммиграционном офисе. Эти меры будут действовать до стабилизации ситуации.

Как отмечает газета, министерство туризма и спорта Таиланда также работает над мерами поддержки туристов, оказавшихся в затруднительном положении.

Так, путешественникам, которые не могли вылететь вовремя домой, будут предоставляться скидки на проживание, а также ежедневная компенсация в размере 2000 бат (около $63), но не более 20 000 бат ($629) на человека.
/TOURBUS.RU

 


