туристический бизнес
для профессионалов
06 марта
Визовые новости
Визовый центр Франции возобновил онлайн-оплату визового сбора
Российские туристы снова должны оформлять Шенген во Францию с предоплатой сервисного сбора, его взимают при онлайн-записи на подачу, сообщает визовый оператор VFS Global.
В конце февраля визовый центр Франции в Москве временно изменил схему оплаты сервисного сбора и его можно было оплатить в ВЦ лично в день подачи заявки.
Туроператоры сообщали, что изменение в схеме оплаты привело к ажиотажному спросу на визы во Францию.
Российским туристам, застрявшим на Сейшелах, может понадобиться индийская транзитная виза
Российским туристам, застрявшим на Сейшельских островах из-за конфликта на Ближнем Востоке и планирующим возвращаться через Индию, потребуется транзитная виза, сообщает посольство РФ на архипелаге.
"Информируем, что для возвращения в Россию через территорию Индии необходимо оформить транзитную визу. Для этого нужно обратиться в консульский отдел посольства Индии на Сейшельских островах. Для оформления нужна заполненная анкета, паспорт и фото", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, до 10 тыс. российских туристов застряли в третьих странах из-за коллапса авиасообщения в странах Персидского залива, так как аэропорты этих стран, и особенно ОАЭ, были популярными хабами для путешествий на острова Индийского океана, страны Юго-Восточной Азии и Африки.
Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз
Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз для туристов, застрявших в стране из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Bangkok Post.
"Согласно приказу генерал-майора иммиграционной полиции Таиланда Чоенгрона Римпади, туристам, застрявшим в королевстве из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, не нужно продлевать визы. В том числе будут отменены штрафы за пребывание в стране сверх разрешенного периода", - пишет издание.
Так, путешественникам, которые не могли вылететь вовремя домой, будут предоставляться скидки на проживание, а также ежедневная компенсация в размере 2000 бат (около $63), но не более 20 000 бат ($629) на человека.
