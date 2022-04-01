Новости Визовые новости Визовый центр Франции возобновил онлайн-оплату виз/ Российским туристам, застрявшим на Сейшелах, может понадобиться индийская транзитная виза/ Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз

Визовый центр Франции возобновил онлайн-оплату визового сбора Российские туристы снова должны оформлять Шенген во Францию с предоплатой сервисного сбора, его взимают при онлайн-записи на подачу, сообщает визовый оператор VFS Global. В конце февраля визовый центр Франции в Москве временно изменил схему оплаты сервисного сбора и его можно было оплатить в ВЦ лично в день подачи заявки. Туроператоры сообщали, что изменение в схеме оплаты привело к ажиотажному спросу на визы во Францию.



Размер сервисного сбора составляет 36 евро. Его нужно оплатить сразу на сайте, иначе слот на подачу документов не будет забронирован. Итоговая сумма в рублях зависит от консульского курса, который рассчитывается с учетом официального курса ЦБ.

Стоимость консульского сбора для взрослых и детей от 12 лет составляет 90 евро, для детей от 6 до 12 лет – 45 евро. Если ребенку меньше шести лет, то визу оформят бесплатно.

При оформлении визы за пределами Москвы взимается также логистический сбор в размере 7,5 евро. Российским туристам, застрявшим на Сейшелах, может понадобиться индийская транзитная виза Российским туристам, застрявшим на Сейшельских островах из-за конфликта на Ближнем Востоке и планирующим возвращаться через Индию, потребуется транзитная виза, сообщает посольство РФ на архипелаге. "Информируем, что для возвращения в Россию через территорию Индии необходимо оформить транзитную визу. Для этого нужно обратиться в консульский отдел посольства Индии на Сейшельских островах. Для оформления нужна заполненная анкета, паспорт и фото", - говорится в сообщении. Как сообщалось, до 10 тыс. российских туристов застряли в третьих странах из-за коллапса авиасообщения в странах Персидского залива, так как аэропорты этих стран, и особенно ОАЭ, были популярными хабами для путешествий на острова Индийского океана, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз для туристов, застрявших в стране из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Bangkok Post. "Согласно приказу генерал-майора иммиграционной полиции Таиланда Чоенгрона Римпади, туристам, застрявшим в королевстве из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, не нужно продлевать визы. В том числе будут отменены штрафы за пребывание в стране сверх разрешенного периода", - пишет издание.



Уточняется, что изменения касаются тех туристов, у которых разрешенный срок пребывания в Таиланде закончился 28 февраля или позднее, при этом им не удалось вылететь из королевства в связи с отменой рейсов на фоне ближневосточного конфликта.

По словам Римпади, иностранные граждане могут подать заявление на продление срока пребывания. Визы можно продлить на срок до 30 дней в любом иммиграционном офисе. Эти меры будут действовать до стабилизации ситуации.



Как отмечает газета, министерство туризма и спорта Таиланда также работает над мерами поддержки туристов, оказавшихся в затруднительном положении. Так, путешественникам, которые не могли вылететь вовремя домой, будут предоставляться скидки на проживание, а также ежедневная компенсация в размере 2000 бат (около $63), но не более 20 000 бат ($629) на человека.

/TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка