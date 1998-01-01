Новости Евгений Панкевич: «Нужно добиваться, чтобы турист возвращался в Петербург от двух до пяти раз» Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга рассказал «Турбизнесу» о том, с какими вызовами сталкивается сегодня турбизнес Северной столицы, и какие важные изменения ждут туристическую инфраструктуру города на Неве

Глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич дал эксклюзивное интервью «Турбизнесу». Сегодня мы публикуем часть этого большого материала, а полностью прочитать его вы сможете во вторник, 9 марта на нашем сайте в разделе «Горячая тема». — Евгений Викторович, прошлый год был очень успешным для туризма в Санкт-Петербурге. Какова итоговая цифра: сколько туристов посетило город в 2025 году? — Резкий рост турпотока, составивший 23,4%, пришелся на 2024 год, когда было зафиксировано 11,6 млн туристов. Прошлый год также был очень насыщенным – в 2025 году город посетило 12,4 млн туристов, рост турпотока составил 7%. Это хорошие показатели, учитывая, что мы в основном базируемся на внутреннем туризме. Динамичная статистика позволяет городу развиваться, заниматься реализацией разнообразных проектов, совершенствовать линейку туристических продуктов, активно взаимодействуя с участниками рынка, включая отели, туркомпании и другие сферы туриндустрии. — Пожалуйста, дайте анализ структуры туристского потока. Какая доля прибытий пришлась на гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья? — Доля российских туристов составила 11,6 млн человек. Традиционно главными поставщиками туристов в Санкт-Петербург являются Москва и Московская область. В 2025 году из этих регионов прибыло 3,9 млн туристов, что составляет 33,5% от общего турпотока. Третье место занимает Республика Татарстан, на долю которой приходится 5% российского турпотока. Далее следуют Псковская область (4,4%), Краснодарский край (3,4%) и Архангельская область (3%). В первую десятку также входят Новгородская, Ростовская, Самарская и Нижегородская области. В прошлом году была зафиксирована небольшая активность Дальнего Востока, откуда туристы приезжали в Москву, потом ехали в Санкт-Петербург, брали в аренду кемперы и отправлялись путешествовать по Карелии. Число иностранных туристов в 2025 году составило 774,3 тыс. человек. Это 6,3% от общего турпотока. По сравнению с 2024 годом въездной турпоток снизился на 7,7%. Основной причиной стала сложная геополитическая обстановка, которая привела к частым закрытиям аэропорта «Пулково». Из стран дальнего зарубежья прибыло 56% туристов, из ближнего — 44%. По числу туристов из ближнего зарубежья лидируют Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья лидерами являются Китай, Иран, Турция, Индия, Саудовская Аравия. Больше всего туристов приезжает из стран Азии, за ними следуют страны Ближнего Востока. — В городе почти не видно туристов из Китая. Как обстоят дела на этом направлении? — Я бы не сказал, что китайских туристов нет. Конечно, если сравнивать с 2019 годом, то сейчас турпоток значительно ниже. Но цифры статистики говорят, что наблюдается рост. По предварительным оценкам, в основной туристический сезон, который пришелся на май-сентябрь 2025 года, число туристов из Китая в Санкт-Петербург составило около 130 тыс. человек, что на 7% выше уровня 2024 года. Китай на туристическом рынке открылся совсем недавно и сейчас активно восстанавливает все направления, в том числе российское. Есть уверенность, что к 2030 году турпоток вырастет кратно, благодаря созданию безвизового пространства. Это очень эффективный инструмент. Для Китая Санкт-Петербург имеет уникальную возможность работать в формате всесезонного туризма. В частности, город может играть роль транзитного хаба на Русский Север, который представляет большой интерес для китайских туристов. В этом плане для нас важно межрегиональное сотрудничество с Мурманской областью. Посмотрим, что произойдет с турпотоком из Китая в ближайшие годы, поскольку создание безвизового пространства может изменить его структуру. Скорее всего, это приведет к росту числа индивидуальных туристов, а индивидуальный формат, как известно, приносит больше денег в казну, поэтому городу выгоден такой вариант. В настоящее время китайские туристы помимо классических активно выбирают природные маршруты. Здесь перспективным может быть взаимодействие города с Ленинградской областью. Наша задача сегодня — постоянно создавать и продвигать новые продукты на китайском рынке. Нет сомнений, что Санкт-Петербург по-прежнему будет пользоваться спросом среди китайских туристов. — Интересно узнать портрет среднестатистического российского туриста, посещающего город на Неве. Что интересует туристов? Какие отели выбирают для размещения? — В первую очередь туристов интересуют городские достопримечательности. В прошлом году доля культурно-познавательного туризма составила чуть более 50%. В первую тройку целей поездки входят также встречи с родственниками, друзьями и деловой туризм. Далее следуют посещение спортивных и развлекательных мероприятий, лечение и гастрономия. 2025 год был богат на событийные мероприятия, поэтому на 5,4% вырос поток туристов, которые приезжали на праздники, фестивали, концерты. Доля туристов, которые стали останавливаться в отелях категории «4 звезды» в прошлом году увеличилась с 12,7 до 16,9%. Этот показатель еще выше у деловых туристов, где рост составил 28,6%. При этом число деловых туристов, которые приезжают в город на различные форумы, конференции, семинары, тоже увеличилось. Индекс удовлетворенности посещения Санкт-Петербурга для российских туристов составил 86%, для иностранцев — 83,6%. Траты иностранных туристов составили 77,5 млрд руб. При этом средний чек туристов из ближнего зарубежья составил 78,5 тыс. руб., из дальнего зарубежья — 117 тыс. руб. за поездку. Больше всего денег иностранцы тратили на культурно-познавательные поездки. Далее в рейтинге следуют деловой туризм и встречи с друзьями и родственниками. По сравнению с 2024 годом увеличилось количество иностранных туристов, которые выбирают отели более высокой категории. — Какие изменения происходят в туристической инфраструктуре города? В этом году можно ожидать гостиничные премьеры, открытие интересных туристских объектов? — В текущем году ожидается ввод как минимум трех классических гостиниц с общим номерным фондом в 616 единиц, а также восьми новых комплексов апартаментов на 6 тыс. юнитов. В топовой локации возле Казанского собора откроется отель категории «4 звезды» на 170 номеров. Проект реализуется путем реконструкции здания билетных железнодорожных касс на канале Грибоедова. На Воскресенской набережной, на пересечении с проспектом Чернышевского и Шпалерной улицей, в здании XIX века в 2026 году анонсировано открытие новой пятизвездочной гостиницы на 144 номера. Ожидается начало работы гостиницы «Лахта Тауэрс» на 302 номера в районе «новой туристской географии» в Приморском районе, ввод которой перенесен с 2025 года. Нынешний год станет годом запуска масштабных апарт-строек, ожидается сдача в эксплуатацию почти 6 тыс. апартаментов. В Санкт-Петербурге анонсировано более 80 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 308,8 млрд руб., которые планируется реализовать до 2030 года. В их число входит строительство классических гостиниц, апарт-отелей, апартаментов и санаториев. Большое количество подобных объектов будет реализовано на территории Курортного района. В частности, это загородный отель премиум-класса «Место в Смолячково», гостиничный комплекс «Smorodina club», апарт-отель «YE’S Primorsky» и другие. Санкт-Петербург был первым городом страны, где создали линейку информационных продуктов и сильную информационную службу, которая работает уже 25 лет — именно столько в прошлом году исполнилось первому городскому туристско-информационному центру. В 2026 году запланировано открытие нового современного туристско-информационного центра на территории Петропавловской крепости, у билетных касс. Кроме того, обновленный ТИЦ появится в Кронштадте, который с каждым годом посещает все больше туристов. — Если выделить один самый сложный вызов для петербургского туризма в ближайшие два-три года, что это будет? И как вы планируете его решать? — Вызовом является увеличение возвратного турпотока. Нужно добиваться, чтобы турист возвращался в Санкт-Петербург от двух до пяти раз. Для этого нужны новая линейка продуктов и дополнения в существующий турпродукт. Важно постоянно привносить что-то новое, смотреть, как оно работает, что-то убирать, оставляя наиболее востребованное. Мы этим занимаемся. Беседовал Евгений Голомолзин.

