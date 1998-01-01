Новости

Майя Ломидзе: Сегодняшняя атака Ирана на азербайджанский аэропорт пока что не повлияла на спрос на направлении

Два дрона, запущенные с территории Ирана, сегодня атаковали международный аэропорт и школу в Нахичевани

Два мирных жителя получили ранения в результате ударов иранских беспилотников по Нахичеваньской Автономной Республике Азербайджана, сообщает МИД страны.

"5 марта в дневные часы беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахичевани. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.



По информации ведомства, Баку решительно осуждает этот инцидент, подобные действия противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.



В ведомстве заявили, что Баку требует от Ирана в кратчайшие сроки дать разъяснения по данному инциденту, а также принять необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем.



"Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. В МИД уже вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу. Иранской стороне выражен решительный протест, послу будет вручена соответствующая нота протеста", - добавили в ведомстве.

Атака иранского беспилотника на Азербайджан пока никак не повлияла на туристический спрос, хотя Азербайджан – важное для россиян направление туризма и транзитных поездок, сообщила сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

"Да, Азербайджан – это популярное направление и с точки зрения транзита тоже очень важное.

Но давайте будем решать по мере поступления. Пока на данный момент никакого влияния на туристический рынок это не оказало", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о влиянии инцидента на российский туризм.

/TOURBUS.RU