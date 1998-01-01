|
05 марта
Майя Ломидзе: Сегодняшняя атака Ирана на азербайджанский аэропорт пока что не повлияла на спрос на направлении
Два дрона, запущенные с территории Ирана, сегодня атаковали международный аэропорт и школу в Нахичевани
Два мирных жителя получили ранения в результате ударов иранских беспилотников по Нахичеваньской Автономной Республике Азербайджана, сообщает МИД страны.
"5 марта в дневные часы беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахичевани. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад.
В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Атака иранского беспилотника на Азербайджан пока никак не повлияла на туристический спрос, хотя Азербайджан – важное для россиян направление туризма и транзитных поездок, сообщила сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
"Да, Азербайджан – это популярное направление и с точки зрения транзита тоже очень важное.
Но давайте будем решать по мере поступления. Пока на данный момент никакого влияния на туристический рынок это не оказало", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о влиянии инцидента на российский туризм.
