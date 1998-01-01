Новости Директор московского офиса ТАТ — о расширении авиасообщения, введении турсбора, сокращении безвизового периода и новых направлениях Г-жа Канчана Сунг-удом, директор московского офиса Туристического управления Таиланда, дала большое актуальное интервью «Турбизнесу»

В интервью «Турбизнесу» г-жа Канчана Сунг-удом, директор московского офиса Туристического управления Таиланда, подвела итоги рекордного 2025 года, назвала главные направления для продвижения и рассказала, как изменится визовая политика и условия въезда в 2026 году. - Г-жа Сунг-удом, в 2025 году Таиланд в очередной раз посетило рекордное количество туристов — 32,9 млн иностранных граждан, при этом российский турпоток достиг 1,9 млн, став четвертым по объему в стране. Какой вы видите потенциал у российского рынка для Таиланда? Можете ли вы назвать конкретные цели ТАТ по приему туристов из России на 2026 год? - Прежде всего, я хотела бы подтвердить, что эти рекордные показатели стали результатом совместной деятельности российских туроператоров и туристических агентств, тайского частного сектора, включая DMC и отели, а также российских авиакомпаний. С нашей стороны мы проводили совместные PR- и маркетинговые мероприятия с несколькими туроператорами, сетями турагентств и онлайн-площадками. Конечно, мы хотели бы поблагодарить российские туристические СМИ за позитивную информацию о Таиланде. Мы уверены, что потенциал российского выездного туризма в Таиланд достаточно стабилен, и в будущем интерес к нашей стране со стороны различных групп путешественников будет только расти. - Какие новые туристические направления или нишевые маршруты (гастрономический, оздоровительный, экологический туризм в конкретных провинциях) ТАТ планирует активно продвигать среди россиян в этом году? - В прошлом году мы наблюдали рост числа российских туристов, посещающих новые направления в Южном Таиланде, помимо Пхукета. Особенно это касается провинции Краби (включая острова Ко Ланта и Ко Пхи-Пхи), провинции Пхангнга (включая пляж Кхаолак). Также выросла популярность Восточного Таиланда — провинций Чонбури (Паттайя), Районг и Трат (включая Ко Чанг и Ко Самет). Среди повторно приезжающих туристов стали популярны и новые направления в Северном Таиланде (Чиангмай, Чианграй). Если говорить о турпродуктах, то в топе — оздоровительный туризм (практически во всех регионах), семейный и люксовый отдых на популярных курортах. К новым нишам, которые набирают популярность у россиян, можно отнести романтический, гастрономический и спортивный туризм (тайский бокс, дайвинг, гольф). -Какую маркетинговую деятельность вы планируете в этом году? - В 2026 году мы планируем сосредоточиться на поддержке российских туроператоров, турагентств и онлайн-площадок в продажах туров в Таиланд, особенно в летний сезон. Мы также организуем собственные промо-мероприятия: сибирское роуд-шоу, выездные встречи в новых городах России и СНГ, которые могут стать перспективными для нас, приглашение туроператоров и журналистов в ознакомительные туры с презентацией новых направлений и продуктов. В мае этого года в Паттайе пройдет главная туристическая выставка Таиланда TTM+, и мы приглашаем российские компании принять в ней участие. - Расскажите, пожалуйста, о развитии туристической инфраструктуры. Появятся ли в 2026 году новые отели известных сетей, масштабные развлекательные объекты? Планируется ли увеличить число прямых рейсов в Таиланд, особенно из регионов России? - В последние несколько лет мы наблюдаем значительное развитие туринфраструктуры не только на популярных курортах, но и в новых направлениях восточной, центральной и северной частей страны. Это и дороги, и парки развлечений, и рестораны, и торговые центры. Все это — результат сотрудничества государства и частного бизнеса. Одна из целей TAT — продвижение этих новых продуктов и направлений по всему миру, включая Россию. Что касается авиасообщения: из-за ограниченного количества самолетов у российских авиакомпаний мы не ожидаем значительного роста регулярных и чартерных рейсов в Таиланд из новых городов РФ. С другой стороны, у тайских перевозчиков есть сложности со страхованием полетов в Россию со стороны лизинговых компаний. В этом году мы также будем продвигать поездки в Таиланд через третьи страны — этот маршрут показал свой потенциал в прошлом зимнем сезоне. - Как изменилась стратегия ТАТ на российском рынке за последнее время? Какое место Россия занимает в глобальной стратегии Управления по туризму Таиланда сегодня? - Россия имеет огромное значение для туриндустрии Таиланда, входя в ТОП-5 стран — ключевых поставщиков туристов. В соответствии с нашей основной стратегией, мы планируем поддерживать имидж Таиланда как безопасного круглогодичного направления для россиян, продвигать новые уникальные продукты и повышать качество сервиса — это наши главные конкурентные преимущества. - Казалось бы, россияне хорошо знают вашу страну. На какие достопримечательности, виды туризма или событийного календаря вы бы обратили их внимание? - Таиланд всегда стремится предлагать что-то новое. В этом году мы либо организуем, либо участвуем в организации множества фестивалей по всей стране: Сонгкран в апреле, фестиваль свечей в июле, Лой Кратонг в ноябре. И, конечно, важное событие — в этом году в провинции Чонбури впервые пройдет знаменитый музыкальный фестиваль Tomorrowland. - Согласно заявлениям министра туризма осенью 2025 года, туристический сбор в размере 300 батов планировалось официально утвердить в первые месяцы 2026 года. Подтвердите, пожалуйста, принято ли окончательное решение на сегодняшний день? Если да, то когда он вступит в силу, как будет взиматься и на какие цели (страхование, безопасность) пойдут средства? - На данный момент это решение правительством не утверждено. В любом случае, если оно будет принято, средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры и обеспечение безопасности туристов. - Год назад активно обсуждалась возможность запуска в Таиланде платежной системы «Мир». Каков текущий статус этих переговоров? Можете ли вы дать рекомендации российским туристам по наиболее удобным и доступным способам оплаты в Таиланде сейчас? - Некоторые российские и тайские банки продолжают работу в этом направлении, но о конкретных результатах говорить пока рано. Мы рекомендуем туристам использовать наличные в твердой валюте (доллары или евро) и обменивать их в официальных обменных пунктах банков. Российские рубли тоже можно обменять на баты, но банков, принимающих их, очень мало, и курс невыгодный. Также можно использовать карты VISA и Mastercard, выпущенные в других странах. - Как вы оцениваете новые правила безвизового въезда для россиян (сроки, возможности продления)? Повлияло ли это упрощение на рост длительного туризма — «цифрового кочевничества» или сезонного пребывания? - Количество туристов из России, приезжающих на длительный срок, ежегодно увеличивается. Но большинство российских путешественников остаются в Таиланде не более 30 дней. Как вы знаете, сейчас много говорят о возможном сокращении безвизового периода с 60 до 30 дней для всех иностранцев, включая россиян. Пока это решение не утверждено, но в любом случае туристы смогут оформить туристическую визу (до 60 дней), долгосрочную визу, визу для пенсионеров, студентов или «цифровых кочевников». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка