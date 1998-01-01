Главная
Новости
05 марта
Директор московского офиса ТАТ — о расширении авиасообщения, введении турсбора, сокращении безвизового периода и новых направлениях
Г-жа Канчана Сунг-удом, директор московского офиса Туристического управления Таиланда, дала большое актуальное интервью «Турбизнесу»

 

В интервью «Турбизнесу» г-жа Канчана Сунг-удом, директор московского офиса Туристического управления Таиланда, подвела итоги рекордного 2025 года, назвала главные направления для продвижения и рассказала, как изменится визовая политика и условия въезда в 2026 году.

 

- Г-жа Сунг-удом, в 2025 году Таиланд в очередной раз посетило рекордное количество туристов — 32,9 млн иностранных граждан, при этом российский турпоток достиг 1,9 млн, став четвертым по объему в стране.

Какой вы видите потенциал у российского рынка для Таиланда? Можете ли вы назвать конкретные цели ТАТ по приему туристов из России на 2026 год?

- Прежде всего, я хотела бы подтвердить, что эти рекордные показатели стали результатом совместной деятельности российских туроператоров и туристических агентств, тайского частного сектора, включая DMC и отели, а также российских авиакомпаний. С нашей стороны мы проводили совместные PR- и маркетинговые мероприятия с несколькими туроператорами, сетями турагентств и онлайн-площадками.

Конечно, мы хотели бы поблагодарить российские туристические СМИ за позитивную информацию о Таиланде.

Мы уверены, что потенциал российского выездного туризма в Таиланд достаточно стабилен, и в будущем интерес к нашей стране со стороны различных групп путешественников будет только расти.

 

- Какие новые туристические направления или нишевые маршруты (гастрономический, оздоровительный, экологический туризм в конкретных провинциях) ТАТ планирует активно продвигать среди россиян в этом году?

- В прошлом году мы наблюдали рост числа российских туристов, посещающих новые направления в Южном Таиланде, помимо Пхукета. Особенно это касается провинции Краби (включая острова Ко Ланта и Ко Пхи-Пхи), провинции Пхангнга (включая пляж Кхаолак). Также выросла популярность Восточного Таиланда — провинций Чонбури (Паттайя), Районг и Трат (включая Ко Чанг и Ко Самет). Среди повторно приезжающих туристов стали популярны и новые направления в Северном Таиланде (Чиангмай, Чианграй). Если говорить о турпродуктах, то в топе — оздоровительный туризм (практически во всех регионах), семейный и люксовый отдых на популярных курортах.

К новым нишам, которые набирают популярность у россиян, можно отнести романтический, гастрономический и спортивный туризм (тайский бокс, дайвинг, гольф).

 

-Какую маркетинговую деятельность вы планируете в этом году?

- В 2026 году мы планируем сосредоточиться на поддержке российских туроператоров, турагентств и онлайн-площадок в продажах туров в Таиланд, особенно в летний сезон.

Мы также организуем собственные промо-мероприятия: сибирское роуд-шоу, выездные встречи в новых городах России и СНГ, которые могут стать перспективными для нас, приглашение туроператоров и журналистов в ознакомительные туры с презентацией новых направлений и продуктов.

В мае этого года в Паттайе пройдет главная туристическая выставка Таиланда TTM+, и мы приглашаем российские компании принять в ней участие.

 

- Расскажите, пожалуйста, о развитии туристической инфраструктуры.

Появятся ли в 2026 году новые отели известных сетей, масштабные развлекательные объекты? Планируется ли увеличить число прямых рейсов в Таиланд, особенно из регионов России?

- В последние несколько лет мы наблюдаем значительное развитие туринфраструктуры не только на популярных курортах, но и в новых направлениях восточной, центральной и северной частей страны. Это и дороги, и парки развлечений, и рестораны, и торговые центры. Все это — результат сотрудничества государства и частного бизнеса.

Одна из целей TAT — продвижение этих новых продуктов и направлений по всему миру, включая Россию.

Что касается авиасообщения: из-за ограниченного количества самолетов у российских авиакомпаний мы не ожидаем значительного роста регулярных и чартерных рейсов в Таиланд из новых городов РФ. С другой стороны, у тайских перевозчиков есть сложности со страхованием полетов в Россию со стороны лизинговых компаний.

В этом году мы также будем продвигать поездки в Таиланд через третьи страны — этот маршрут показал свой потенциал в прошлом зимнем сезоне.

 

- Как изменилась стратегия ТАТ на российском рынке за последнее время?

Какое место Россия занимает в глобальной стратегии Управления по туризму Таиланда сегодня?

- Россия имеет огромное значение для туриндустрии Таиланда, входя в ТОП-5 стран — ключевых поставщиков туристов.

В соответствии с нашей основной стратегией, мы планируем поддерживать имидж Таиланда как безопасного круглогодичного направления для россиян, продвигать новые уникальные продукты и повышать качество сервиса — это наши главные конкурентные преимущества.

 

- Казалось бы, россияне хорошо знают вашу страну. На какие достопримечательности, виды туризма или событийного календаря вы бы обратили их внимание?

- Таиланд всегда стремится предлагать что-то новое. В этом году мы либо организуем, либо участвуем в организации множества фестивалей по всей стране: Сонгкран в апреле, фестиваль свечей в июле, Лой Кратонг в ноябре. И, конечно, важное событие — в этом году в провинции Чонбури впервые пройдет знаменитый музыкальный фестиваль Tomorrowland.

 

- Согласно заявлениям министра туризма осенью 2025 года, туристический сбор в размере 300 батов планировалось официально утвердить в первые месяцы 2026 года. Подтвердите, пожалуйста, принято ли окончательное решение на сегодняшний день?

Если да, то когда он вступит в силу, как будет взиматься и на какие цели (страхование, безопасность) пойдут средства?

- На данный момент это решение правительством не утверждено. В любом случае, если оно будет принято, средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры и обеспечение безопасности туристов.

 

- Год назад активно обсуждалась возможность запуска в Таиланде платежной системы «Мир». Каков текущий статус этих переговоров? Можете ли вы дать рекомендации российским туристам по наиболее удобным и доступным способам оплаты в Таиланде сейчас?

- Некоторые российские и тайские банки продолжают работу в этом направлении, но о конкретных результатах говорить пока рано. Мы рекомендуем туристам использовать наличные в твердой валюте (доллары или евро) и обменивать их в официальных обменных пунктах банков. Российские рубли тоже можно обменять на баты, но банков, принимающих их, очень мало, и курс невыгодный. Также можно использовать карты VISA и Mastercard, выпущенные в других странах.

 

- Как вы оцениваете новые правила безвизового въезда для россиян (сроки, возможности продления)?

Повлияло ли это упрощение на рост длительного туризма — «цифрового кочевничества» или сезонного пребывания?

- Количество туристов из России, приезжающих на длительный срок, ежегодно увеличивается. Но большинство российских путешественников остаются в Таиланде не более 30 дней.

Как вы знаете, сейчас много говорят о возможном сокращении безвизового периода с 60 до 30 дней для всех иностранцев, включая россиян. Пока это решение не утверждено, но в любом случае туристы смогут оформить туристическую визу (до 60 дней), долгосрочную визу, визу для пенсионеров, студентов или «цифровых кочевников».

/TOURBUS.RU


