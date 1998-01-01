|
|
05 марта
Директор московского офиса ТАТ — о расширении авиасообщения, введении турсбора, сокращении безвизового периода и новых направлениях
Г-жа Канчана Сунг-удом, директор московского офиса Туристического управления Таиланда, дала большое актуальное интервью «Турбизнесу»
В интервью «Турбизнесу» г-жа Канчана Сунг-удом, директор московского офиса Туристического управления Таиланда, подвела итоги рекордного 2025 года, назвала главные направления для продвижения и рассказала, как изменится визовая политика и условия въезда в 2026 году.
- Г-жа Сунг-удом, в 2025 году Таиланд в очередной раз посетило рекордное количество туристов — 32,9 млн иностранных граждан, при этом российский турпоток достиг 1,9 млн, став четвертым по объему в стране.
Какой вы видите потенциал у российского рынка для Таиланда? Можете ли вы назвать конкретные цели ТАТ по приему туристов из России на 2026 год?
- Прежде всего, я хотела бы подтвердить, что эти рекордные показатели стали результатом совместной деятельности российских туроператоров и туристических агентств, тайского частного сектора, включая DMC и отели, а также российских авиакомпаний. С нашей стороны мы проводили совместные PR- и маркетинговые мероприятия с несколькими туроператорами, сетями турагентств и онлайн-площадками.
Конечно, мы хотели бы поблагодарить российские туристические СМИ за позитивную информацию о Таиланде.
Мы уверены, что потенциал российского выездного туризма в Таиланд достаточно стабилен, и в будущем интерес к нашей стране со стороны различных групп путешественников будет только расти.
- Какие новые туристические направления или нишевые маршруты (гастрономический, оздоровительный, экологический туризм в конкретных провинциях) ТАТ планирует активно продвигать среди россиян в этом году?
- В прошлом году мы наблюдали рост числа российских туристов, посещающих новые направления в Южном Таиланде, помимо Пхукета. Особенно это касается провинции Краби (включая острова Ко Ланта и Ко Пхи-Пхи), провинции Пхангнга (включая пляж Кхаолак). Также выросла популярность Восточного Таиланда — провинций Чонбури (Паттайя), Районг и Трат (включая Ко Чанг и Ко Самет). Среди повторно приезжающих туристов стали популярны и новые направления в Северном Таиланде (Чиангмай, Чианграй). Если говорить о турпродуктах, то в топе — оздоровительный туризм (практически во всех регионах), семейный и люксовый отдых на популярных курортах.
К новым нишам, которые набирают популярность у россиян, можно отнести романтический, гастрономический и спортивный туризм (тайский бокс, дайвинг, гольф).
-Какую маркетинговую деятельность вы планируете в этом году?
- В 2026 году мы планируем сосредоточиться на поддержке российских туроператоров, турагентств и онлайн-площадок в продажах туров в Таиланд, особенно в летний сезон.
Мы также организуем собственные промо-мероприятия: сибирское роуд-шоу, выездные встречи в новых городах России и СНГ, которые могут стать перспективными для нас, приглашение туроператоров и журналистов в ознакомительные туры с презентацией новых направлений и продуктов.
В мае этого года в Паттайе пройдет главная туристическая выставка Таиланда TTM+, и мы приглашаем российские компании принять в ней участие.
- Расскажите, пожалуйста, о развитии туристической инфраструктуры.
Появятся ли в 2026 году новые отели известных сетей, масштабные развлекательные объекты? Планируется ли увеличить число прямых рейсов в Таиланд, особенно из регионов России?
- В последние несколько лет мы наблюдаем значительное развитие туринфраструктуры не только на популярных курортах, но и в новых направлениях восточной, центральной и северной частей страны. Это и дороги, и парки развлечений, и рестораны, и торговые центры. Все это — результат сотрудничества государства и частного бизнеса.
Одна из целей TAT — продвижение этих новых продуктов и направлений по всему миру, включая Россию.
Что касается авиасообщения: из-за ограниченного количества самолетов у российских авиакомпаний мы не ожидаем значительного роста регулярных и чартерных рейсов в Таиланд из новых городов РФ. С другой стороны, у тайских перевозчиков есть сложности со страхованием полетов в Россию со стороны лизинговых компаний.
В этом году мы также будем продвигать поездки в Таиланд через третьи страны — этот маршрут показал свой потенциал в прошлом зимнем сезоне.
- Как изменилась стратегия ТАТ на российском рынке за последнее время?
Какое место Россия занимает в глобальной стратегии Управления по туризму Таиланда сегодня?
- Россия имеет огромное значение для туриндустрии Таиланда, входя в ТОП-5 стран — ключевых поставщиков туристов.
В соответствии с нашей основной стратегией, мы планируем поддерживать имидж Таиланда как безопасного круглогодичного направления для россиян, продвигать новые уникальные продукты и повышать качество сервиса — это наши главные конкурентные преимущества.
- Казалось бы, россияне хорошо знают вашу страну. На какие достопримечательности, виды туризма или событийного календаря вы бы обратили их внимание?
- Таиланд всегда стремится предлагать что-то новое. В этом году мы либо организуем, либо участвуем в организации множества фестивалей по всей стране: Сонгкран в апреле, фестиваль свечей в июле, Лой Кратонг в ноябре. И, конечно, важное событие — в этом году в провинции Чонбури впервые пройдет знаменитый музыкальный фестиваль Tomorrowland.
- Согласно заявлениям министра туризма осенью 2025 года, туристический сбор в размере 300 батов планировалось официально утвердить в первые месяцы 2026 года. Подтвердите, пожалуйста, принято ли окончательное решение на сегодняшний день?
Если да, то когда он вступит в силу, как будет взиматься и на какие цели (страхование, безопасность) пойдут средства?
- На данный момент это решение правительством не утверждено. В любом случае, если оно будет принято, средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры и обеспечение безопасности туристов.
- Год назад активно обсуждалась возможность запуска в Таиланде платежной системы «Мир». Каков текущий статус этих переговоров? Можете ли вы дать рекомендации российским туристам по наиболее удобным и доступным способам оплаты в Таиланде сейчас?
- Некоторые российские и тайские банки продолжают работу в этом направлении, но о конкретных результатах говорить пока рано. Мы рекомендуем туристам использовать наличные в твердой валюте (доллары или евро) и обменивать их в официальных обменных пунктах банков. Российские рубли тоже можно обменять на баты, но банков, принимающих их, очень мало, и курс невыгодный. Также можно использовать карты VISA и Mastercard, выпущенные в других странах.
- Как вы оцениваете новые правила безвизового въезда для россиян (сроки, возможности продления)?
Повлияло ли это упрощение на рост длительного туризма — «цифрового кочевничества» или сезонного пребывания?
- Количество туристов из России, приезжающих на длительный срок, ежегодно увеличивается. Но большинство российских путешественников остаются в Таиланде не более 30 дней.
Как вы знаете, сейчас много говорят о возможном сокращении безвизового периода с 60 до 30 дней для всех иностранцев, включая россиян. Пока это решение не утверждено, но в любом случае туристы смогут оформить туристическую визу (до 60 дней), долгосрочную визу, визу для пенсионеров, студентов или «цифровых кочевников».
