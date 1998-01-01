Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
05 марта
Дарья Кочеткова: «Сегодня искусственный интеллект — наше все. Но нам нужна и практика»

Сервис бронирования «Островок» провел в Москве вторую бизнес- конференцию для профессионалов туризма «Ориентир»


 

На минувшей неделе сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провел в Москве вторую бизнес - конференцию «Ориентир», объединившую представителей гостиничного бизнеса и сегмента посуточной аренды.

 

Программа была посвящена ключевым изменениям рынка и новым вызовам, с которыми столкнутся объекты размещения в 2026 году. Среди спикеров — топ-менеджеры и эксперты «Островка», представители ведущих гостиничных сетей и независимых отелей, руководители консалтинговых и технологических компаний, специалисты по цифровой трансформации и искусственному интеллекту.

Гостей ждали 14 лекций от экспертов, представителей гостиничных сетей Cosmos и Radisson, независимых отелей, компаний «Альфа-Тревел», СБЕР, Hotel Advisors, а также выступления зарубежных тревел-экспертов и лидеров мнений.

 

Мероприятие состояло из четырех тематических блоков.

В первой части «О!Исследования» прошла презентация глобальных трендов индустрии гостеприимства и аналитика рынка от «Островка» и Hotel Advisors.

Второй блок «О!Практики», был посвящен инструментам увеличения продаж и улучшения опыта клиентов.

Третий блок «О!Стратегии» был посвящён технологиям новейшим инструментам в индустрии гостеприимства.

 

Финальный блок «О!Гости» был посвящён тем, ради кого, собственно, и существует туриндустрия — гостям. Вместе с экспертами и представителями разных стран спикеры обсудили культурные особенности путешественников и поделились рекомендациями по работе с зарубежной аудиторией.

 Также в рамках этого блока прошла дискуссия «Как учесть культурные особенности и покорить сердца путешественников» , в ходе которой

гости эмоционально рассказали о личном опыте путешествий по России, главных стереотипах и неожиданных открытиях.

 

Казань, Санкт-Петербург и Сочи стали лидерами по приросту номерного фонда в 2025 году. В ряде городов рост отмечается сразу в нескольких сегментах – от апарт-отелей до пятизвездочных гостиниц. Такие данные представили сервис  «Островок» и компания Hotel Advisors в ходе бизнес-конференции.

 

По данным экспертов, одним из наиболее динамично растущих направлений стала Казань: номерной фонд классических отелей здесь увеличился на 10%, при этом особенно заметно расширился сегмент пятизвездочных (+22%) и четырехзвездочных отелей (+15%). В категории апарт-отелей наблюдается рост на 10%, в сегменте гостевых домов – наибольший прирост – сразу на 27%.

 

В Санкт-Петербурге прирост апарт-отелей составил 25%, гостевых домов – 37%, а в бюджетной категории без звезд, одна и две звезды предложение суммарно выросло на 25%. В Сочи активно развивался премиальный сегмент: число отелей категории пять звезд увеличилось на 17%. Калининград показал рост в категории без звезд, одна и две звезды (+22%) и в сегменте гостевых домов (+21%). В Екатеринбурге наиболее заметной стала динамика апарт-отелей (+44%), во Владивостоке – гостевых домов (+35%), в Сириусе – бюджетного сегмента без звезд, одна и две звезды (+23%), а также малых гостевых домов (+22%).

 

В Москве рост классических отелей был более умеренным (+3%), однако в столице продолжает расширяться сегмент альтернативных объектов размещения – гостевых домов (+17%) и апартаментов (+15%), а также апарт-отелей (+12%).

 

«Прошлый год стал периодом активной трансформации структуры рынка. Девелоперы и собственники активнее стали инвестировать в форматы, которые позволяют быстрее выйти на рынок и гибко управлять загрузкой. Апарт-отели и малые объекты размещения требуют меньших операционных издержек по сравнению с крупными гостиницами и лучше адаптируются к колебаниям спроса.

При этом классические отели, особенно в сегменте четыре и пять звезд, также продолжают открываться: интерес гостей к высокому уровню сервиса и качественной инфраструктуре по-прежнему высок», – подчеркнул Сергей Данильченко, сооснователь и руководитель Hotel Advisors.

 

Динамика предложения сопровождается изменением потребительских предпочтений. По данным «Островка», в 2025 году заметно вырос спрос на более высокие категории размещения: сильнее всего увеличился интерес к отелям категории четыре звезды — на 32%, спрос на гостиницы категории три звезды вырос на 26%, а на пятизвездочные объекты — на 12%.

 

По словам Дарьи Кочетковой, по сравнению с прошлым годом, наглядно видно как вырос интерес к мероприятию.

«Мы собрали более 500 гостей, которые приехали в этот день сквозь снег и непогоду, - подчеркнула она. - Сегодня для отельеров важно ориентироваться в данных, смотреть на загрузку и получать наибольший доход - поэтому наша программа была разделена на блоки с исследованиями, практикой и звёздными гостями. Для меня лично были интересны все темы.

Конечно, сегодня искусственный интеллект - наше все.

Но мы решили взять не только теорию, а именно практику Коллеги делились уникальным опытом, эффективно работающими кейсами и давали практические рекомендации, так что наши гости смогли уйти обогащенные новыми знаниями, чтобы к сезону быть полностью сориентированными и готовыми к любым вызовам индустрии».

/TOURBUS.RU

 

Фото: ТВ

 

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 