05 марта
Дарья Кочеткова: «Сегодня искусственный интеллект — наше все. Но нам нужна и практика»
Сервис бронирования «Островок» провел в Москве вторую бизнес- конференцию для профессионалов туризма «Ориентир»
На минувшей неделе сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провел в Москве вторую бизнес - конференцию «Ориентир», объединившую представителей гостиничного бизнеса и сегмента посуточной аренды.
Программа была посвящена ключевым изменениям рынка и новым вызовам, с которыми столкнутся объекты размещения в 2026 году. Среди спикеров — топ-менеджеры и эксперты «Островка», представители ведущих гостиничных сетей и независимых отелей, руководители консалтинговых и технологических компаний, специалисты по цифровой трансформации и искусственному интеллекту.
Гостей ждали 14 лекций от экспертов, представителей гостиничных сетей Cosmos и Radisson, независимых отелей, компаний «Альфа-Тревел», СБЕР, Hotel Advisors, а также выступления зарубежных тревел-экспертов и лидеров мнений.
Мероприятие состояло из четырех тематических блоков.
В первой части «О!Исследования» прошла презентация глобальных трендов индустрии гостеприимства и аналитика рынка от «Островка» и Hotel Advisors.
Второй блок «О!Практики», был посвящен инструментам увеличения продаж и улучшения опыта клиентов.
Третий блок «О!Стратегии» был посвящён технологиям новейшим инструментам в индустрии гостеприимства.
Финальный блок «О!Гости» был посвящён тем, ради кого, собственно, и существует туриндустрия — гостям. Вместе с экспертами и представителями разных стран спикеры обсудили культурные особенности путешественников и поделились рекомендациями по работе с зарубежной аудиторией.
Также в рамках этого блока прошла дискуссия «Как учесть культурные особенности и покорить сердца путешественников» , в ходе которой
гости эмоционально рассказали о личном опыте путешествий по России, главных стереотипах и неожиданных открытиях.
Казань, Санкт-Петербург и Сочи стали лидерами по приросту номерного фонда в 2025 году. В ряде городов рост отмечается сразу в нескольких сегментах – от апарт-отелей до пятизвездочных гостиниц. Такие данные представили сервис «Островок» и компания Hotel Advisors в ходе бизнес-конференции.
По данным экспертов, одним из наиболее динамично растущих направлений стала Казань: номерной фонд классических отелей здесь увеличился на 10%, при этом особенно заметно расширился сегмент пятизвездочных (+22%) и четырехзвездочных отелей (+15%). В категории апарт-отелей наблюдается рост на 10%, в сегменте гостевых домов – наибольший прирост – сразу на 27%.
В Санкт-Петербурге прирост апарт-отелей составил 25%, гостевых домов – 37%, а в бюджетной категории без звезд, одна и две звезды предложение суммарно выросло на 25%. В Сочи активно развивался премиальный сегмент: число отелей категории пять звезд увеличилось на 17%. Калининград показал рост в категории без звезд, одна и две звезды (+22%) и в сегменте гостевых домов (+21%). В Екатеринбурге наиболее заметной стала динамика апарт-отелей (+44%), во Владивостоке – гостевых домов (+35%), в Сириусе – бюджетного сегмента без звезд, одна и две звезды (+23%), а также малых гостевых домов (+22%).
В Москве рост классических отелей был более умеренным (+3%), однако в столице продолжает расширяться сегмент альтернативных объектов размещения – гостевых домов (+17%) и апартаментов (+15%), а также апарт-отелей (+12%).
«Прошлый год стал периодом активной трансформации структуры рынка. Девелоперы и собственники активнее стали инвестировать в форматы, которые позволяют быстрее выйти на рынок и гибко управлять загрузкой. Апарт-отели и малые объекты размещения требуют меньших операционных издержек по сравнению с крупными гостиницами и лучше адаптируются к колебаниям спроса.
При этом классические отели, особенно в сегменте четыре и пять звезд, также продолжают открываться: интерес гостей к высокому уровню сервиса и качественной инфраструктуре по-прежнему высок», – подчеркнул Сергей Данильченко, сооснователь и руководитель Hotel Advisors.
Динамика предложения сопровождается изменением потребительских предпочтений. По данным «Островка», в 2025 году заметно вырос спрос на более высокие категории размещения: сильнее всего увеличился интерес к отелям категории четыре звезды — на 32%, спрос на гостиницы категории три звезды вырос на 26%, а на пятизвездочные объекты — на 12%.
По словам Дарьи Кочетковой, по сравнению с прошлым годом, наглядно видно как вырос интерес к мероприятию.
«Мы собрали более 500 гостей, которые приехали в этот день сквозь снег и непогоду, - подчеркнула она. - Сегодня для отельеров важно ориентироваться в данных, смотреть на загрузку и получать наибольший доход - поэтому наша программа была разделена на блоки с исследованиями, практикой и звёздными гостями. Для меня лично были интересны все темы.
Конечно, сегодня искусственный интеллект - наше все.
Но мы решили взять не только теорию, а именно практику Коллеги делились уникальным опытом, эффективно работающими кейсами и давали практические рекомендации, так что наши гости смогли уйти обогащенные новыми знаниями, чтобы к сезону быть полностью сориентированными и готовыми к любым вызовам индустрии».
/TOURBUS.RU
Фото: ТВ
