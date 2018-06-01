Новости Эксперты: В самом сложном положении сейчас оказались транзитные туристы Из-за коллапса авиасообщения около 10 тысяч российских туристов застряли в странах Азии и Африки

Из-за коллапса авиасообщения через популярные хабы Ближнего Востока значительное число российских туристов застряли в странах Азии и Африки. По оценке экспертов Российского союза туриндустрии, их число составляет порядка 8-10 тыс. Вернуться в Россию им гораздо сложнее, чем туристам которые находятся, например, в Дубае, откуда уже организованы ежедневные вывозные рейсы. «Сейчас мы видим наибольшую сложность именно по транзитным пассажирам, находящимся в третьих странах. Сложность заключается в том, что свободных мест на рейсах с Мальдив, Шри-Ланки, Индонезии и других стран не так много и, естественно, по динамическому ценообразованию последние пять билетов на рейсе, а там речь идет зачастую об этом, могут быть по максимально высокой цене. Для этой ситуации есть решение, механизм, выработанный нами в пандемию: мы можем просчитать количество пассажиров, которые не могут улететь из третьих стран и поставить дополнительные рейсы. Возможно, сейчас придется этим заняться, если будут действительно существенные задержки», – сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин на организованной союзом пресс-конференции. По его словам, в третьих странах сейчас находится порядка 8-10 тыс. россиян. Генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что Дубай и Доха были одними из лучших хабов для путешествий не только в страны Ближнего Востока, но и на острова Индийского океана, и в Африку. «К сожалению, многие перевозчики, которые привезли пассажиров через ближневосточные хабы, сейчас не имеют возможности отправиться за ними. Некоторые рейсы просто аннулируются, что называется, до лучших времен, поэтому туристам предлагают наиболее финансовоемкую опцию – самим купить билеты любой другой авиакомпании, вылетающей из этого региона. В каких-то случаях туроператоры имеют возможность помочь с этим, а где-то уже физически нет билетов на ближайшие даты. Наверное, для нас это будет наиболее длительная головная боль, потому что в некоторых странах очень трудно достучаться до российского посольства. Решение проблемы требует большего времени», – подчеркнул эксперт. В ITM group сообщили, что основная часть туристов туроператора, отдыхающих по программе с транзитным перелетом арабских авиакомпаний, находятся в странах Юго-Восточной Азии и Восточной Африки. Помимо решения проблем туристов с возвращением, ведется работа по аннуляциям и изменению запланированных на ближайшее время туристических программ. «Каждый случай рассматриваем индивидуально: сейчас проблемы наблюдаются не только с рейсами, но и с наличием мест: быстро раскупили даже места бизнес-класса. Например, места в бизнесе Turkish Airlines с Маврикия стоили 500 тыс. рублей. Пока не получали уведомлений от авиакомпаний о доплатах, но это прогнозируемо, так как на 1,5-2 часа увеличивается продолжительность маршрутов облета региона военных действий. Но уже получили информацию от азиатских партнеров о росте цен на трансферы из-за сложностей с получением топлива из стран Ближнего Востока», – говорит руководитель PR-отдела Андрей Подколзин. По его словам, на азиатских направлениях в качестве альтернативы туристам чаще всего предлагают перелет китайскими авиакомпаниями. Для Африки и островов Индийского океана актуальны рейсы Turkish Airlines и Еphiopian Airlines. Особенно проблемная ситуация сложилась с возвращением туристов с Маврикия и Шри-Ланки, так как на этих островах варианты авиаперевозки очень ограничены. /TOURBUS.RU

