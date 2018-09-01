Максим Решетников: Фонд туроператоров задействуют для выплат туристам, отдыхавшим в странах Персидского залива

Сейчас размер фондов персональной ответственности туроператоров составляет 5,7 млрд рублей

Для компенсации потерь туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке им разрешат использовать фонд персональной ответственности, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, которого цитиует «Интерфакс».

"Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили два распоряжения о возврате туристам денег за счет средств фонда персональной ответственности туроператоров, а также об отсрочке уплаты взносов в этот фонд для туроператоров на три месяца, с 15 апреля по 15 июля.

С тем, чтобы, поскольку объем выплат достаточно большой, поддержать еще и экономику туроператоров, чтобы они спокойно с этим справились", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.



Министр подчеркнул, что все туроператоры выполняют свои обязательства.

"Там достаточно крупные ответственные компании работают, поэтому здесь мы вопрос без ущерба для туристов до ума доведём.

Отдельно просим коллег также из Минтранса и МИДа обратить внимание на вопросы продления виз и размещения тех туристов, которые едут или планировали ехать через арабские страны транзитом и те, кто там завис", - добавил он.



Как сообщалось, по итогам 2025 года совокупный размер фондов персональной ответственности туроператоров составил 5 млрд 700 млн рублей.

Ранее вчера заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти и коммуникациям туроператора Fun&Sun Александр Сирченко сообщил в ходе пресс-конференции, что

профильные органы власти совместно с представителями туротрасли обсуждают ряд мер поддержки для турбизнеса в связи с ближневосточным конфликтомэ

“Учитывая сложности, которые возникают в период подобных кризисных ситуаций, турбизнес не раз обращался в правительство с предложением усовершенствовать механизм фонда персональной ответственности (ФПО) и упростить процедуру доступа туроператоров к своим фондам, чтобы была возможность оперативно воспользоваться этими средствами. И такая работа совместно с Минэкономразвития и правительством сейчас проводится", - рассказал он.



Как отметил г-н Сирченко, в настоящее время ФПО ориентирован, в первую очередь, на оказание поддержки туристов обанкротившихся туроператоров. При этом в случае таких форс-мажоров, как на Ближнем Востоке, турбизнес несет большие убытки.

По данным РСТ, туроператоры из-за авиационного коллапса на Ближнем Востоке теряют не менее $1,5 млн в день, в случае продолжения конфликта потери составят десятки миллионов долларов.



"Учитывая большие дополнительные затраты, предлагается рассмотреть возможность переноса очередных платежей в фонды персональной ответственности на определенный срок – на один-два квартала", - добавил г-н Сирченко.

Кроме того, предлагается освободить туроператоров от очередных взносов в фонды персональной ответственности "Турпомощи".



"Высвободившиеся средства будут направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов, на вывоз, на дополнительное размещение и многое другие. Это оперативная задача, которая позволит нивелировать последствия сложившегося кризиса", - пояснил эксперт.



По мнению эксперта, ситуация у туроператоров непростая, но поддержка государства в кризисных ситуациях позволяет говорить о благоприятном исходе.

"В предыдущие годы российский туризм показал устойчивость. Мы надеемся, что и в этот раз органы власти будут использовать тот механизм, который уже показал свою эффективность. И все проблемы, которые сейчас возникнут в сфере защиты прав туристов, будут успешно решены. Со стороны туроператорского сообщества мы выполним все возможное для защиты туристов, их возвращения домой", - заключил он.

По оценке Ассоциации туроператоров России, компании, обеспечивая проживанием туристов в странах Персидского залива, а также оплачивая проживание транзитных туристов в некоторых странах Южной и Юго-Восточной Азии на период с 28 февраля по 5 марта 2026 года включительно, израсходовали более 2,6 млрд рублей.

/TOURBUS.RU