05 марта
Максим Решетников: Фонд туроператоров задействуют для выплат туристам, отдыхавшим в странах Персидского залива
Сейчас размер фондов персональной ответственности туроператоров составляет 5,7 млрд рублей
Для компенсации потерь туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке им разрешат использовать фонд персональной ответственности, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, которого цитиует «Интерфакс».
С тем, чтобы, поскольку объем выплат достаточно большой, поддержать еще и экономику туроператоров, чтобы они спокойно с этим справились", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Отдельно просим коллег также из Минтранса и МИДа обратить внимание на вопросы продления виз и размещения тех туристов, которые едут или планировали ехать через арабские страны транзитом и те, кто там завис", - добавил он.
Ранее вчера заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти и коммуникациям туроператора Fun&Sun Александр Сирченко сообщил в ходе пресс-конференции, что
профильные органы власти совместно с представителями туротрасли обсуждают ряд мер поддержки для турбизнеса в связи с ближневосточным конфликтомэ
“Учитывая сложности, которые возникают в период подобных кризисных ситуаций, турбизнес не раз обращался в правительство с предложением усовершенствовать механизм фонда персональной ответственности (ФПО) и упростить процедуру доступа туроператоров к своим фондам, чтобы была возможность оперативно воспользоваться этими средствами. И такая работа совместно с Минэкономразвития и правительством сейчас проводится", - рассказал он.
По оценке Ассоциации туроператоров России, компании, обеспечивая проживанием туристов в странах Персидского залива, а также оплачивая проживание транзитных туристов в некоторых странах Южной и Юго-Восточной Азии на период с 28 февраля по 5 марта 2026 года включительно, израсходовали более 2,6 млрд рублей.
/TOURBUS.RU
