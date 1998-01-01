Новости

Сорок стран мира представят свои туристические направления на выставке MITT - 2026

32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT пройдет 11 - 13 марта в МВЦ «Крокус Экспо»

С 11 по 13 марта 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT. В этом году с национальными экспозициями выступят 40 стран, включая Оман, Египет, Китай, Турцию, Малайзию, страны Африки, а также большинство регионов России.

Выставка традиционно объединит национальные туристические офисы, региональные администрации, туроператоров, гостиничные сети, MICE-операторов и travel-tech компании.

Страной-партнером MITT 2026 выступает Оман. В экспозиции Омана будут представлены ведущие туроператоры и крупнейшие гостиничные бренды, пляжные и горные курорты, экологические маршруты, пустынные кемпинги, а также предложения в сегментах luxury и MICE.

Центральным событием на стенде Египта, который является международным туристическим партнером выставки, станет презентация Большого Египетского музея, открывшегося для публики в ноябре 2025 года.

В рамках новой стратегии продвижения туристических регионов страна сделает акцент на трансформации из преимущественно пляжного направления в центр культурного туризма мирового уровня.

Китай представит на MITT 2026 насыщенную экспозицию и туристический потенциал сразу нескольких регионов страны. Турпоток между Россией и Китаем активно растет, особенно после введения безвизового режима. На стенде страны будут представлены экскурсионные программы, мегаполисы, курорты острова Хайнань и комбинированные туры.

Впервые в MITT примет участие Намибия, которая расширит африканскую географию выставки. Страна представит сафари-программы, приключенческие и экотуры — в национальные парки и пустыни.

На стенде Малайзии будут представлены уникальные туры на тропические пляжи, в культурные центры и природные заповедники, а также гастрономические маршруты. Страна представит различные программы для российских туристов: семейные маршруты, комбинированные туры по полуострову.

Специалисты туристической отрасли страны презентуют комплексные программы для российских путешественников, акцентируя внимание на устойчивом туризме, семейных маршрутах, возможностях для MICE-сегмента и комбинированных путешествий по полуострову.

Самый большой стенд традиционно займёт представительство Турции.

Также среди участников – страны СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Экспозиция охватит самый широкий спектр туристических продуктов: от массового пляжного отдыха до нишевых направлений, включая wellness, медицинский и гастротуризм, культурные программы и MICE.

Значительную часть экспозиции составят российские регионы, которые также продемонстрируют все многообразие направлений: от культурно-познавательного и событийного туризма до санаторно-курортного и экологического отдыха.

Среди них – постоянные участники выставки: Краснодарский край, Самарская область, Татарстан, Севастополь, Камчатский край и Санкт-Петербург, а также Республика Дагестан (стратегический партнёр), продолжающий системное продвижение региона как одного из самых динамично развивающихся направлений внутреннего туризма.

На выставке MITT-2026 особое внимание будет уделено развитию медицинского и оздоровительного туризма – сегментам, которые в последние годы демонстрируют устойчивый рост спроса.

В рамках экспозиции участники представят программы санаторно-курортного лечения, интегрированными оздоровительными пакетами, детокс-и wellness-туризмом, а также специализированными медицинскими услугами: диагностикой, реабилитацией, эстетической медициной.

Ключевые игроки сегмента OTA, Travel Tech и другие технологические компании представят инновационные решения для туризма и индустрии гостеприимства. Отдельное внимание будет уделено цифровым экосистемам и инструментам повышения доходности отелей.

В рамках выставки также пройдет заключительный этап 6-го конкурса инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства – MITT Travel Start, который организаторы проводят совместно с Российским союзом туриндустрии и компанией Travel Startups.

Участников ждет насыщенная деловая программа, которая включает более 40 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров. Ключевой темой станет развитие регионального туризма, коллаборации, брендинг территорий и технологическая трансформация отрасли.

Центральным мероприятием станет Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства.

Он объединит руководителей туроператоров, отелей, региональных администраций и инвесторов. Среди ключевых событий – тренд-сессия «Туризм 2026: тренды и прогнозы профессионального сообщества», презентация исследования «Состояние и тенденции рынка въездного туризма», панельная дискуссия «Россия и арабский мир: новые маршруты сотрудничества. От туристических потоков к совместным инвестициям»

Блок MITT Академия предложит трехдневный курс для профессионалов турбизнеса. В программе — мастер-классы по работе с VIP-клиентами, практикумы по использованию искусственного интеллекта в travel-маркетинге, управлению клиентской базой и построению прибыльной модели турагентства.

Отдельное внимание будет уделено контент-стратегиям и продвижению в соцсетях в условиях меняющихся алгоритмов.

MITT Саммит Отель – специализированная конференция для руководителей гостиничного бизнеса, где ведущие эксперты рынка разберут ключевые вопросы отрасли: от аналитики и законодательства до управления персоналом, оптимизации расходов и эффективных стратегий продаж в современных условиях.

Трек MITT Digital будет разделен на два направления — «Цифровой туризм» и «Цифровой отель». Участники обсудят финтех- и IT-решения для туриндустрии, автоматизацию продаж, работу с данными, цифровые инструменты привлечения самостоятельных путешественников и новые модели онлайн-дистрибуции.

MITT MICE 2026 – профессиональная площадка для участников рынка деловых мероприятий, посвященная эффективности событий в условиях экономической неопределенности. Ключевые темы программы: устойчивость бизнеса, цифровая трансформация, оптимизация расходов и новые гибкие форматы мероприятий, отвечающие меняющимся запросам аудитории.

Школа развития регионального туризма сосредоточится на аспектах развития территорий: от инвестиций в инфраструктуру и брендинга до новых точек притяжения туристов.

Эксперты обсудят эволюцию загородного отдыха и стратегии для глэмпинг-бизнеса, роль фестивалей и гастрономии в росте турпотока, а также развитие въездного и промышленного туризма.

MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка.

ФОТО: Пресс-служба MITT

