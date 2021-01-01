|
туристический бизнес
для профессионалов
04 марта
Туроператоры призывают туристов не аннулировать авиабилеты и остерегаться «шквала аферистов»
При аннуляции авиабилетов туристы автоматически теряют место на вывозных рейсах
Российским туристам в странах Ближнего Востока авиакомпании могут предлагать аннулировать купленные ранее авиабилеты, этого не стоит делать, поскольку путешественники автоматически теряют место на вывозных рейсах, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей"Москве член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Многие туристы сейчас получают от иностранных перевозчиков предложение аннулировать или вернуть билеты на рейсы. Уважаемые туристы, пожалуйста, не совершайте этого, потому что аннуляция билета приводит к тому, что вы не попадете в списки на эвакуацию. Вы сможете вернуться в Россию, только если купите новый авиабилет", - рассказал он .
Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае не отказывайтесь от первоначального провозного документа", - подчеркнул эксперт.
В свою очередь, соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора "АРТ-тур" Дмитрий Арутюнов сообщил, что также участились случаи мошенничества в отношении туристов, которым предлагают альтернативные способы покинуть страны Ближнего Востока.
/TOURBUS.RU
