Туроператоры призывают туристов не аннулировать авиабилеты и остерегаться «шквала аферистов»

При аннуляции авиабилетов туристы автоматически теряют место на вывозных рейсах

Российским туристам в странах Ближнего Востока авиакомпании могут предлагать аннулировать купленные ранее авиабилеты, этого не стоит делать, поскольку путешественники автоматически теряют место на вывозных рейсах, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей"Москве член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Многие туристы сейчас получают от иностранных перевозчиков предложение аннулировать или вернуть билеты на рейсы. Уважаемые туристы, пожалуйста, не совершайте этого, потому что аннуляция билета приводит к тому, что вы не попадете в списки на эвакуацию. Вы сможете вернуться в Россию, только если купите новый авиабилет", - рассказал он .



Как отметил г-н Мурадян, авиакомпании сейчас продолжают продавать билеты на рейсы, однако нет гарантий того, что они состоятся.

"Не факт, что рейс, на который вы купите билет, состоится по расписанию. На текущий момент все рейсы имеют статус эвакуационных и нерегулярных.

Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае не отказывайтесь от первоначального провозного документа", - подчеркнул эксперт.



По его словам, на каждый эвакуационный рейс авиакомпании сажают максимально допустимое количество пассажиров с учетом увеличения времени в полете.

"Мы видели от туристов информацию, что самолеты летают неполными. Это связано с тем, что им нужно делать облет большей территории, и по правилам безопасности, необходимо недогружать борт пассажирами и багажом, чтобы иметь увеличенный запас топлива", - пояснил эксперт.

В свою очередь, соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора "АРТ-тур" Дмитрий Арутюнов сообщил, что также участились случаи мошенничества в отношении туристов, которым предлагают альтернативные способы покинуть страны Ближнего Востока.

"В ОАЭ мы наблюдаем шквал аферистов, которые предлагают за бешеные деньги вывезти туристов через границу Омана и продают билеты на рейсы, которые не будут выполнены, потому что небо закрыто. Просим не поддаваться на эти махинации", - заключил эксперт.



По данным РСТ, на момент начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля в ОАЭ находились порядка 50 тыс. россиян, 7 тыс. из них вернулись на родину.

/TOURBUS.RU