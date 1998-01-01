Новости Дмитрий Горин: Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока продлится 10 -12 дней Ведущие эксперты по ближневосточному туризму рассказали о ситуации с возвращением туристов в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» сегодня состоялась оперативная пресс-конференция на тему: «Война США с Ираном. Как вывезти россиян с Ближнего Востока». Среди участников встречи с журналистами были вице-президент РСТ Дмитрий Горин, xлен правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и Научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи. Вывоз туристов из стран Ближнего Востока в связи с остановкой авиасообщения продлится 10-12 дней, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. "Объединенные Арабские Эмираты – это 30% российского рынка выездного туризма. При таком объеме как организованных туристов, так и самостоятельных, программа вывоза может продлиться 10—12 дней. Все пассажиры учтены в системах бронирования авиакомпаний. Но есть проблема, с которой мы сталкиваемся в коммуникациях, - это отсутствие актуальных персональных данных. Адрес электронной почты, мобильный телефон должны быть актуальны, а телефон заряжен. Уже есть случаи, когда пассажиры подтверждаются на рейсы и не приезжают в аэропорт по каким-либо причинам. Надо понимать, что эти места могут улететь пустые, когда другие люди их ждут", - рассказал он на сегодняшней пресс-конференции. Вывезти сразу всех туристов из стран Ближнего Востока невозможно из-за проблем с безопасностью полетов, вывозные рейсы выполняются только при наличии соответствующих окон, сообщил в свою очередь соруководитель РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора "АРТ-тур" Дмитрий Арутюнов. "Многие туристы, которые находятся в этих странах, в ультимативной форме требуют немедленно их вывезти в Россию. Я хочу сказать, что главный вопрос, который для всех нас есть на сегодня, - это вопрос безопасности полетов. Если авиационные власти и органы безопасности стран говорят о том, что летать нельзя сейчас, то, соответственно, самолеты не летят. Как только появляется какое-то возможное окно для выполнения вывозного рейса, соответственно, рейсы взлетают. Ни у кого нет желания держать туристов дольше, чем они там должны находиться. Самое главное, чтобы никто не пострадал и вернулся на родину в целости и сохранности", - сказал он на пресс-конференции.

Также он сообщил, что на момент начала конфликта 28 февраля в ОАЭ находились порядка 50 тыс. россиян, 7 тыс. из них вернулись на родину.



Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян добавил, что туроператоры формируют списки своих клиентов, но распределением их на рейсы не занимаются.

"Это прерогатива исключительно перевозчиков. Более того, нередки случаи, когда перевозчики сообщают информацию операторам о том, что такие-то рейсы состоятся в такое-то время, пожалуйста, привозите туристов. Мы собираем этих туристов по всем Эмиратам. К сожалению, туроператоры никак не могут повлиять на то, кто на каком рейсе полетит. Мы сейчас получаем обращения от семей с детьми, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, есть и инвалиды, и принимающие жизненно важные лекарства, они находятся в приоритете на эвакуацию именно первыми рейсами", - пояснил он.

Г-н Мурадян добавил, что перевозчики сейчас вывозят рейсы за 28 февраля – 1-2 марта. Рейсы для вывоза пассажиров с билетами на 3 марта пока не анонсированы.

/TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка