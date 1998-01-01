|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
04 марта
Дмитрий Горин: Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока продлится 10 -12 дней
Ведущие эксперты по ближневосточному туризму рассказали о ситуации с возвращением туристов в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» сегодня состоялась оперативная пресс-конференция на тему: «Война США с Ираном. Как вывезти россиян с Ближнего Востока». Среди участников встречи с журналистами были вице-президент РСТ Дмитрий Горин, xлен правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и Научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.
Вывоз туристов из стран Ближнего Востока в связи с остановкой авиасообщения продлится 10-12 дней, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
"Объединенные Арабские Эмираты – это 30% российского рынка выездного туризма. При таком объеме как организованных туристов, так и самостоятельных, программа вывоза может продлиться 10—12 дней. Все пассажиры учтены в системах бронирования авиакомпаний. Но есть проблема, с которой мы сталкиваемся в коммуникациях, - это отсутствие актуальных персональных данных.
Адрес электронной почты, мобильный телефон должны быть актуальны, а телефон заряжен. Уже есть случаи, когда пассажиры подтверждаются на рейсы и не приезжают в аэропорт по каким-либо причинам. Надо понимать, что эти места могут улететь пустые, когда другие люди их ждут", - рассказал он на сегодняшней пресс-конференции.
Вывезти сразу всех туристов из стран Ближнего Востока невозможно из-за проблем с безопасностью полетов, вывозные рейсы выполняются только при наличии соответствующих окон, сообщил в свою очередь соруководитель РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора "АРТ-тур" Дмитрий Арутюнов.
"Многие туристы, которые находятся в этих странах, в ультимативной форме требуют немедленно их вывезти в Россию. Я хочу сказать, что главный вопрос, который для всех нас есть на сегодня, - это вопрос безопасности полетов. Если авиационные власти и органы безопасности стран говорят о том, что летать нельзя сейчас, то, соответственно, самолеты не летят.
Как только появляется какое-то возможное окно для выполнения вывозного рейса, соответственно, рейсы взлетают. Ни у кого нет желания держать туристов дольше, чем они там должны находиться. Самое главное, чтобы никто не пострадал и вернулся на родину в целости и сохранности", - сказал он на пресс-конференции.
Мы сейчас получаем обращения от семей с детьми, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, есть и инвалиды, и принимающие жизненно важные лекарства, они находятся в приоритете на эвакуацию именно первыми рейсами", - пояснил он.
Рейсы для вывоза пассажиров с билетами на 3 марта пока не анонсированы.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|