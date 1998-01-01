Туроператоры: "Сейчас для туристов принципиально важна правильная информация"

Туроператоры рассказали, как они организуют трансферы в аэропорты и оплачивают размещение остающимся туристам

Как мы сообщали ранее, арабские перевозчики начали выполнять вывозные рейсы из ОАЭ и Омана.

По информации пресс-службы РСТ, туроператоры организуют трансферы в аэропорты, а тем, кто оказался в списке на вылет не в первых рядах, продолжают оказывать помощь на месте, включая оплату размещения.

В компании Fun&Sun сообщили, что транзитных туристов ориентируют на контакт с авиакомпанией, а если невозможно связаться с перевозчиком, помогают с размещением. «В Бахрейне и Катаре сейчас наших клиентов нет, а из Эмиратов людей постепенно вывозим. Массовых аннуляций туров не было, туристы ждали дальнейшего развития событий.

Аннулировали только ближайшие вылеты – туристы могли перебронироваться на любое другое направление по цене сайта. Рекомендуем выбирать Египет, Турцию, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланку, внутренние направления», – уточнила руководитель по связям с общественностью Ольга Ланская.

Как отметили в компании «Спектрум», сейчас для туроператоров принципиально важно, чтобы турагенты и туристы своевременно получали всю необходимую информацию. «Мы оперативно решаем все вопросы, постоянно на связи с партнерами. С 28 февраля по 1 марта зафиксировали ожидаемый рост числа отмен: подобная динамика в условиях текущего информационного фона предсказуема.

Идем навстречу агентствам и клиентам: при необходимости аннулируем заявки без штрафных санкций или предлагаем альтернативное направление в рамках согласованного бюджета», – пояснила руководитель отдела Ближнего Востока Екатерина Фросина.

По словам директора по связям с общественностью «Интуриста» Дарьи Домостроевой, туристов в Дубае много: «На вывозных рейсах Flydubai вывезли лишь небольшую часть наших клиентов с пакетными турами. Будут вывозы и сегодня, включая рейсы Emirates».

По вылетам до 8 марта включительно на блоках Flydubai «Интурист» также предлагает перенос поездки на другие даты, перебронирование на другие направления, аннуляцию тура без фактически понесенных затрат. «По дальним датам решение принимается по текущей ситуации. В основном, туристы хотят получить деньги и пока не готовы на новые бронирования. Случаи переориентации на ближайшие даты в другие страны немногочисленны.

В ситуации общего стресса из-за закрытого неба на Ближнем Востоке туристы предпочитают взять паузу или откладывают решение о переносе сроков поездки на более поздние даты. Много застрявших туристов, которые должны были вылететь домой из третьих стран со стыковками в странах Персидского залива. Пока пытаемся продлить им проживание на месте», – подчеркнула Домостроева.

Аналитик PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко обратила внимание, что вывозные рейсы Flydubai осуществляются по разрешениям авиационных властей без заранее фиксированного расписания, поэтому посадка на рейсы производится в порядке живой очереди.

Для регистрации на рейс достаточно предъявить билет на несостоявшийся ранее вылет.

«У нас немало и транзитных туристов, вынуждено задержавшихся на Мальдивах, Маврикии, Шри-Ланке, Сейшелах, они ждут возобновления авиасообщения.

Или подбираем им варианты перелетов с 2-4 стыковками через страны, куда рейсы летают по расписанию. Также можно улететь «Аэрофлотом», но стоимость билетов в большинстве случаев очень высока», – рассказала эксперт.

/TOURBUS.RU