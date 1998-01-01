Cергей Ромашкин : Российские курорты пока что не почувствовали роста бронирований из-за ситуации на Ближнем Востоке

Несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке и последовавший за этим рост цен на азиатские направления, российские пляжные курорты пока не ощутили перетока спроса. Об этом «Турбизнесу» рассказал Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин».

По его словам, раннее бронирование туров по России за последние дни не выросло. Эксперт назвал три основные причины:

Разные аудитории: туристы, которые выбирают зимой Оман или Мальдивы, и те, кто традиционно отдыхает на отечественных курортах, — это разные группы путешественников.

Альтернативные направления: для путешественников, которые могли бы рассматривать замену ближневосточным странам, более вероятными направлениями на лето остаются Турция, Египет и некоторые страны Европы с безвизовым или упрощенным режимом въезда.

Фактор времени: прошло слишком мало времени, чтобы туристы могли кардинально изменить свои планы. К тому же до летнего сезона еще далеко.

Сергей Ромашкин также отметил, что дефицита мест на российских курортах в настоящее время нет. Спрос остается стабильным, без резких скачков.

Пока ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, внутренние направления продолжают работать в штатном режиме. Весной курорты у моря в основном бронируются для коротких поездок.

Согласно данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Сочи возглавил рейтинг самых востребованных дестинаций этого ряда в марте 2026 года. В среднем туристы бронируют жилье в российской южной столице на четыре ночи, а стоимость одной ночи составляет 3390 рублей. В тройку лидеров также вошли Калининградская область (Куршская коса) и Ялта.

Опрошенные нами при этом эксперты не исключают, что если ситуация с вылетами на Ближний Восток затянется, часть туристов может переориентироваться на российские курорты

Отметим в этой связи, что ресурс «Яндекс Путешествия» сообщает, что в период с 28 февраля по 2 марта число "весенних" бронирований отелей и апартаментов на внутренних направлениях увеличилось на 56% по сравнению с периодом 25-27 февраля. В прошлом году прирост на те же даты составил 35%.

Чаще всего в период с 28 февраля по 2 марта россияне бронировали жилье в Москве и Московской области (23% от общего числа бронирований), Краснодарском крае (16%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (14%), Республике Татарстане (4%), Калининградской области (3%).

При этом активнее всего за последние три дня рост спрос в Тверской области (+74%), Москве и Московской области (+69%), Новосибирской (+68%), Ростовской области (+66%), Краснодарскому краю (+58%) и Ярославской области (+58%).

Средняя цена за ночь за последние три дня на российских направлениях напротив снизилась на 5% по сравнению с предыдущим периодом и составила 6 590 рублей.

/TOURBUS.RU