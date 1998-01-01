Новости Георгий Мохов: «Теперь туристы могут претендовать на полный возврат средств за отмененные туры на Ближний Восток» При этом аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров

Как мы сообщали, МИД и Минэкономразвития во вторник рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам – воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны. После рекомендаций МИДа и Минэкономразвития туристы могут претендовать на полный возврат средств за отмененные туры на Ближний Восток, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, которого цитирукт «Интерфакс». "В ситуации, когда есть рекомендации МИДа и Минэкономразвития об угрозе безопасности жизни и здоровья туристов и рекомендации, соответственно, воздержаться от поездок в определенные страны, закон предусматривает право туриста требовать расторжения договора и возврата полной стоимости, уплаченной за туристский продукт на этих направлениях", - расссказал он.



По словам г-на Мохова, если отказ происходит уже в период путешествия, то есть турист уже находится в этой стране, то возвращается стоимость, пропорциональная фактическому времени отдыха.

"На практике все равно сохраняется возможность договориться о переносе срока путешествия, то есть переносе даты, либо предложение альтернативного направления с зачетом уже оплаченной суммы. Туроператор и турист могут прийти к соглашению об изменении договора без его расторжения и переносу дат путешествия на более позднее время", - подчеркнул эксперт.



Г-н Мохов также считает, что аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров. Помочь им могло бы разрешение на использование средств фондов персональной ответственности.

"Для туроператоров это колоссальные убытки, учитывая то, что направления очень дорогие, средний чек очень высокий, а возместить эти убытки, то есть получить обратно деньги оперативно от отелей и от перевозчиков, не представляется возможным. Но кроме убытков, возникших из-за возврата денежных средств за уже реализованные туры, есть еще невозможность дальнейшей реализации туров – безусловно, это тоже очень большие убытки для туроператоров. И я так полагаю, что это прямой путь вернуться к обсуждению вопроса об использовании фондов персональной ответственности для того, чтобы предотвратить финансовые проблемы туркомпаний", - отметил вице-президент РСТ. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка