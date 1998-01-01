|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
04 марта
Георгий Мохов: «Теперь туристы могут претендовать на полный возврат средств за отмененные туры на Ближний Восток»
При этом аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров
Как мы сообщали, МИД и Минэкономразвития во вторник рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам – воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.
После рекомендаций МИДа и Минэкономразвития туристы могут претендовать на полный возврат средств за отмененные туры на Ближний Восток, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, которого цитирукт «Интерфакс».
"В ситуации, когда есть рекомендации МИДа и Минэкономразвития об угрозе безопасности жизни и здоровья туристов и рекомендации, соответственно, воздержаться от поездок в определенные страны, закон предусматривает право туриста требовать расторжения договора и возврата полной стоимости, уплаченной за туристский продукт на этих направлениях", - расссказал он.
Но кроме убытков, возникших из-за возврата денежных средств за уже реализованные туры, есть еще невозможность дальнейшей реализации туров – безусловно, это тоже очень большие убытки для туроператоров. И я так полагаю, что это прямой путь вернуться к обсуждению вопроса об использовании фондов персональной ответственности для того, чтобы предотвратить финансовые проблемы туркомпаний", - отметил вице-президент РСТ.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|