Новости
04 марта
Георгий Мохов: «Теперь туристы могут претендовать на полный возврат средств за отмененные туры на Ближний Восток»

При этом аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров


 

Как мы сообщали, МИД и Минэкономразвития во вторник рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам – воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.

После рекомендаций МИДа и Минэкономразвития туристы могут претендовать на полный возврат средств за отмененные туры на Ближний Восток, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, которого цитирукт «Интерфакс».

 

"В ситуации, когда есть рекомендации МИДа и Минэкономразвития об угрозе безопасности жизни и здоровья туристов и рекомендации, соответственно, воздержаться от поездок в определенные страны, закон предусматривает право туриста требовать расторжения договора и возврата полной стоимости, уплаченной за туристский продукт на этих направлениях", - расссказал он.

По словам г-на Мохова, если отказ происходит уже в период путешествия, то есть турист уже находится в этой стране, то возвращается стоимость, пропорциональная фактическому времени отдыха.
"На практике все равно сохраняется возможность договориться о переносе срока путешествия, то есть переносе даты, либо предложение альтернативного направления с зачетом уже оплаченной суммы. Туроператор и турист могут прийти к соглашению об изменении договора без его расторжения и переносу дат путешествия на более позднее время", - подчеркнул эксперт.

Г-н Мохов также считает, что аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров. Помочь им могло бы разрешение на использование средств фондов персональной ответственности.
"Для туроператоров это колоссальные убытки, учитывая то, что направления очень дорогие, средний чек очень высокий, а возместить эти убытки, то есть получить обратно деньги оперативно от отелей и от перевозчиков, не представляется возможным.

 

Но кроме убытков, возникших из-за возврата денежных средств за уже реализованные туры, есть еще невозможность дальнейшей реализации туров – безусловно, это тоже очень большие убытки для туроператоров. И я так полагаю, что это прямой путь вернуться к обсуждению вопроса об использовании фондов персональной ответственности для того, чтобы предотвратить финансовые проблемы туркомпаний", - отметил вице-президент РСТ.

/TOURBUS.RU

 


