04 марта
Минэкономразвития РФ просит туроператоров прекратить продажи туров в шесть стран Персидского залива
Ведомство проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне и Кувейте
Минэкономразвития РФ во вторник рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в шесть стран Персидского залива, а туроператорам – приостановить продажи и продвижение туров.
"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в следующих странах Ближнего Востока: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт", - говорится в сообщении.
В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные страны, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 закона № 132-ФЗ", - говорится в сообщении.
«На Ближнем Востоке продолжаются боевые действия, затронувшие и государства Персидского залива.
С учетом частичного открытия воздушного пространства указанных стран для осуществления российскими и зарубежными авиакомпаниями вывозных рейсов по скорейшему возвращению туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах, настоятельно рекомендуем – до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах – воздержаться от поездок в туристических целях в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении министерства.
