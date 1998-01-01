Минэкономразвития РФ просит туроператоров прекратить продажи туров в шесть стран Персидского залива

Ведомство проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне и Кувейте

Минэкономразвития РФ во вторник рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в шесть стран Персидского залива, а туроператорам – приостановить продажи и продвижение туров.

"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в следующих странах Ближнего Востока: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт", - говорится в сообщении.



В связи с ведущимися в регионе военными действиями Минэкономразвития рекомендует гражданам РФ "воздержаться от поездок в указанные страны ближневосточного региона в туристических целях до нормализации обстановки".



Российским туристам, находящимся на территории региона, "рекомендуется проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям".



"Российским туроператорам, турагентам Минэкономразвития рекомендует приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки.

В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные страны, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 закона № 132-ФЗ", - говорится в сообщении.



Региональным органам власти в сфере туризма необходимо в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

В министерстве напоминают, что продолжают действовать рекомендации относительно туристических поездок в Иран и Израиль.

"Гражданам РФ рекомендуется воздержаться от поездок в данные страны до соответствующих официальных уведомлений", - говорится в сообщении.



В свою очередь МИД РФ во вторник также рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до окончания боевых действий.

«На Ближнем Востоке продолжаются боевые действия, затронувшие и государства Персидского залива.

С учетом частичного открытия воздушного пространства указанных стран для осуществления российскими и зарубежными авиакомпаниями вывозных рейсов по скорейшему возвращению туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах, настоятельно рекомендуем – до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах – воздержаться от поездок в туристических целях в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении министерства.



Дипломаты также призвали российских граждан, находящихся в регионе, "принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища / укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками".

