04 марта
Израиль организует туристические шаттлы в Египет и продлевает турвизы
Первые бесплатные шаттлы для иностранных туристов отправятся к погранпереходу Таба 4 и 5 марта из Иерусалима и Тель-Авива
Министерство туризма Израиля организует бесплатные шаттлы из Иерусалима и Тель-Авива для иностранных граждан, желающих покинуть страну через наземную границу (переход Таба), - сообщили нам в пресс-службе Минтуризма.
Даты рейсов: 4 и 5 марта (среда и четверг).
Для посадки в автобус необходимо как можно скорее заполнить регистрационную форму.
Расписание шаттлов:
Wednesday, March 4, 2026 - 10:00 (10:00 AM), Jerusalem, Teddy Stadium Parking Lot
Важная информация:
• Место в автобусе бронируется только после полного заполнения и отправки формы.
• Просим туристов регистрироваться только в том случае, если они действительно намерены воспользоваться услугой.
• Информация о возможных рейсах на другие даты будет опубликована позднее.
Министерство туризма Израиля продолжает работу по поддержке гостей страны и обеспечению их безопасного выезда.
Также Израиль продлил срок действия виз на 3 месяца для иностранных граждан, которые находятся в стране, сообщает посольство РФ в Израиле.
"В связи с текущей ситуацией Управление по делам населения и миграции МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок их визы истекает в период с 22 февраля по 31 марта.
Дополнительно обращаться в отделения МВД Израиля не требуется", - говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее в пресс-службе Министерства туризма Израиля, нам сообщили, что «по указанию министра туризма Израиля Хаима Каца, с началом операции «Рёв Льва» Министерство туризма перешло на работу в чрезвычайном режиме. Ведомство обеспечивает размещение в гостиницах для граждан, эвакуированных из своих домов, а также оказывает содействие в выезде из страны для иностранных туристов”.
Как сообщило также ведомство, по состоянию на 1 марта 2026г., в Израиле находилось около 37 400 туристов. Министерство туризма готово оказывать всестороннюю поддержку туристам, желающим покинуть страну, включая организацию трансфера к сухопутным пограничным переходам.
Ведомство поддерживает постоянную связь с Ассоциацией принимающих туроператоров Израиля, которая координирует работу с группами, остающимися в стране.
Генеральный директор министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков распорядился усилить работу круглосуточного виртуального информационного бюро.
Обратиться в виртуальное бюро можно по телефону +972 53 583 58 08 или по электронной почте virtual@goisrael.gov.il.
/TOURBUS.RU
