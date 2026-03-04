Новости

Израиль организует туристические шаттлы в Египет и продлевает турвизы

Первые бесплатные шаттлы для иностранных туристов отправятся к погранпереходу Таба 4 и 5 марта из Иерусалима и Тель-Авива

Министерство туризма Израиля организует бесплатные шаттлы из Иерусалима и Тель-Авива для иностранных граждан, желающих покинуть страну через наземную границу (переход Таба), - сообщили нам в пресс-службе Минтуризма.

Даты рейсов: 4 и 5 марта (среда и четверг).

Для посадки в автобус необходимо как можно скорее заполнить регистрационную форму.

Расписание шаттлов:

Wednesday, March 4, 2026 - 10:00 (10:00 AM), Jerusalem, Teddy Stadium Parking Lot

Wednesday, March 4, 2026 - 10:00 (10:00 AM), Tel Aviv, Savidor Center Train Station Parking Lot

Wednesday, March 4, 2026 -14:00 (2:00 PM), Jerusalem, Teddy Stadium Parking Lot

Thursday, March 5, 2026 - 10:00 (10:00 AM), Jerusalem, Teddy Stadium Parking Lot

Thursday, March 5, 2026 - 10:00 (10:00 AM), Tel Aviv, Savidor Center Train Station Parking Lot

Thursday, March 5, 2026 - 14:00 (2:00 PM), Jerusalem, Teddy Stadium Parking Lot

Важная информация:

• Место в автобусе бронируется только после полного заполнения и отправки формы.

• Просим туристов регистрироваться только в том случае, если они действительно намерены воспользоваться услугой.

• Информация о возможных рейсах на другие даты будет опубликована позднее.

Министерство туризма Израиля продолжает работу по поддержке гостей страны и обеспечению их безопасного выезда.

Также Израиль продлил срок действия виз на 3 месяца для иностранных граждан, которые находятся в стране, сообщает посольство РФ в Израиле.

"В связи с текущей ситуацией Управление по делам населения и миграции МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок их визы истекает в период с 22 февраля по 31 марта.

Дополнительно обращаться в отделения МВД Израиля не требуется", - говорится в сообщении дипмиссии.



Как отметили в посольстве, речь идет о туристических визах В2, рабочих визах В1, визах волонтера В4, учебных А2, для священнослужителя А3.

Также на три месяца продлеваются разрешения на временное проживание А1/А5, в целях воссоединения семьи и по гуманитарным причинам (для жителей палестинских территорий) и виза сопровождающего члена семьи А4.

Ранее в пресс-службе Министерства туризма Израиля, нам сообщили, что «по указанию министра туризма Израиля Хаима Каца, с началом операции «Рёв Льва» Министерство туризма перешло на работу в чрезвычайном режиме. Ведомство обеспечивает размещение в гостиницах для граждан, эвакуированных из своих домов, а также оказывает содействие в выезде из страны для иностранных туристов”.

Как сообщило также ведомство, по состоянию на 1 марта 2026г., в Израиле находилось около 37 400 туристов. Министерство туризма готово оказывать всестороннюю поддержку туристам, желающим покинуть страну, включая организацию трансфера к сухопутным пограничным переходам.

Ведомство поддерживает постоянную связь с Ассоциацией принимающих туроператоров Израиля, которая координирует работу с группами, остающимися в стране.

Генеральный директор министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков распорядился усилить работу круглосуточного виртуального информационного бюро.

Обратиться в виртуальное бюро можно по телефону +972 53 583 58 08 или по электронной почте virtual@goisrael.gov.il.

/TOURBUS.RU
















