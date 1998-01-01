Генконсульство РФ в Дубае:«Готовьтесь к спартанским условиям»

Если туроператоры и авиакомпании не смогут массово оплатить дальнейшее размещение туристов в ОАЭ, важно найти размещение в случае форс-мажора, сообщает генконсульство РФ в Дубае.

"Массово оплачивать дальнейшее размещение туристов авиаперевозчики и туроператоры, скорее всего, не смогут, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Это не лишает вас права в дальнейшем предъявить соответствующие претензии в судебном порядке, однако в текущий момент необходимо решить вопрос проживания.

Наиболее сложная ситуация складывается у граждан, у которых истекает оплаченный период проживания", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.



Как отметили в генконсульстве, необходимо "трезво оценить свои финансовые возможности и быть готовыми к тому, что проживание придется оплачивать самостоятельно". Рассчитывать свои финансы в дипмиссии советуют минимум на неделю проживания.

"Если вы находитесь в отеле категории 5*, рационально оцените целесообразность дальнейшего проживания в нем с учетом стоимости. Можно рассмотреть возможность переезда в более бюджетный отель", - пояснили в генконсульстве.



Отмечается, что местные власти просят отели сохранять действующие тарифы, однако более доступные варианты размещения остаются предпочтительными в текущих условиях.

"Если средства ограничены или отсутствуют вовсе, нужно обратиться на стойку регистрации отеля, пояснить им, что находитесь в ОАЭ из-за отмены рейсов и форс-мажора, что у вас закончились деньги и вы не можете получить их переводом, попросите продлить проживание бесплатно, сообщите что готовы на ухудшение условий проживания", - говорится в сообщении.



Если деньги закончились, то в генконсульстве советуют попытаться воспользоваться интернетом в отеле для поиска альтернативного варианта проживания.

"В случае если отель все-таки настойчиво просит вас покинуть здание и у вас совсем нет денег, – пишите на электронную почту condubai@mid.ru с кратким описанием ситуации – мы будем искать отели и волонтеров, готовых разместить вас с постоплатой или на безвозмездной основе.

Готовьтесь к спартанским условиям", - подчеркнули в дипмиссии.

Также в генконсульстве призвали россиян позаботиться о средствах связи.

Вопросы возвращения и размещения туристов также опускаждались вчера в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» . В пресс-конференция на тему: «Война США с Ираном. Как вывезти россиян с Ближнего Востока», приняли участие, в том числе, вице-президент РСТ Дмитрий Горин и член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян..

Как отметил в своем выступлении г-н Горин, «В данной ситуации мы призываем туристов не паниковать и предоставлять свою актуальную информацию: персональный номер, чтобы агент и авиакомпания могли взаимодействовать с ним нон-стоп. Ситуация постоянно обновляется и важно быть на связи и принимать взвешенные решения. Я бы рекомендовал самостоятельным путешественникам не торопиться с аннуляцией билетов и рассматривать перебронирование.

Надо понимать, что после долгих задержек рейсов начнется некая «веерная система» выполнения рейсов и приоритет будет у ранее не улетевших пассажиров. При этом, авиакомпании всегда могут поставить дополнительные борта, увеличить емкость воздушного судна и т.д.».

Он также отметил, что авиакомпании поэтапно осуществляют возвраты без штрафов, в зависимости от даты отмены рейса и предоставляют пассажирам размещение на время ожидания, при этом дополнительные расходы на питание туристам необходимо учитывать.

Туроператоры, в свою очередь, возвращают средства по аннулированным турам без фактически понесенных затрат либо предлагают альтернативные направления отдыха.

Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян уточнил, чттуристам рекомендуют следить за уведомлениями авиакомпаний, быть на связи со своими принимающими компаниями и туроператорами.

«Мы рекомендуем туристам не выселяться без подтверждённой информации о вылете. Сейчас можно продлить проживание в текущем объекте. Если объект не идет на уступки, предлагаются альтернативные варианты размещения, - сказал он. - Если туристы готовы самостоятельно оплачивать свой отдых, они могут остаться в своих гостиницах. В любом случае туроператоры предлагают бесплатные варианты размещения, а расходы ложатся на всю туристическую отрасль России».

Эксперт также подчеркнул, что ситуация в ОАЭ показала преимущества организованного туризма: «Большинство жалоб поступает от самостоятельных путешественников, которые остаются с проблемой один на один».

/TOURBUS.RU