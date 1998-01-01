Новости Туристов просят не ехать в аэропорт Дубая без подтверждения статуса рейса В авязи с началом вывозных рейсов, аэропорт Дубая опубликовал ответы на самые популярные сейчас вопросы авиапассажиров

В связи с запуском ограниченного количества вывозных рейсов из воздушных гаваней Дубая международный аэропорт эмирата (DXB) ответил на самые частые вопросы путешественников, сообщает "Интерфакс". Спеди них: 1. Стоит ли ехать в аэропорт, если авиакомпания не подтвердила рейс?

- Нет. Если авиакомпания не подтвердила выполнение рейса. То в аэропорт ехать не нужно – без подтверждения пассажиров не допускают.



2. Когда работа аэропортов полностью стабилизируется?

- Операции постепенно восстанавливаются в координации с авиакомпаниями и властями. Руководство аэропортов следит за ситуацией и будет сообщать обо всех обновлениях по официальным каналам.



3. Может ли график вылета рейсов снова измениться после возобновления полетов?

- Да. Даже после возобновления полетов возможны корректировки, поскольку авиакомпаниям может потребоваться перераспределить самолеты и изменить маршруты. Рекомендуется регулярно проверять статус рейса на сайте или в приложении перевозчика даже если он уже был подтвержден.



4. Какие рейсы выполняются в приоритетном порядке?

- В настоящее время приоритетные рейсы на вылет из Дубая. Их количество будет постепенно увеличиваться в зависимости от пропускной способности и доступности воздушного пространства.



5. Почему другие рейсы выполняются, а мой – нет?

- Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению рейса, исходя из местоположения самолетов и их экипажей, а также доступности воздушного пространства.



6. Возможна ли новая приостановка рейсов?

- Авиационная обстановка остается динамичной, поэтому корректировки возможны. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за уведомлениями авиакомпаний перед выездом в аэропорт.

