Новости
03 марта
Туристов просят не ехать в аэропорт Дубая без подтверждения статуса рейса

В авязи с началом вывозных рейсов, аэропорт Дубая опубликовал ответы на самые популярные сейчас вопросы авиапассажиров


Picture background

В связи с запуском ограниченного количества вывозных рейсов из воздушных гаваней Дубая международный аэропорт эмирата (DXB) ответил на самые частые вопросы путешественников, сообщает "Интерфакс".

Спеди них:

 

1. Стоит ли ехать в аэропорт, если авиакомпания не подтвердила рейс?
- Нет. Если авиакомпания не подтвердила выполнение рейса. То в аэропорт ехать не нужно – без подтверждения пассажиров не допускают.

2. Когда работа аэропортов полностью стабилизируется?
- Операции постепенно восстанавливаются в координации с авиакомпаниями и властями. Руководство аэропортов следит за ситуацией и будет сообщать обо всех обновлениях по официальным каналам.

3. Может ли график вылета рейсов снова измениться после возобновления полетов?
- Да. Даже после возобновления полетов возможны корректировки, поскольку авиакомпаниям может потребоваться перераспределить самолеты и изменить маршруты. Рекомендуется регулярно проверять статус рейса на сайте или в приложении перевозчика даже если он уже был подтвержден.

4. Какие рейсы выполняются в приоритетном порядке?
- В настоящее время приоритетные рейсы на вылет из Дубая. Их количество будет постепенно увеличиваться в зависимости от пропускной способности и доступности воздушного пространства.

5. Почему другие рейсы выполняются, а мой – нет?
- Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению рейса, исходя из местоположения самолетов и их экипажей, а также доступности воздушного пространства.

6. Возможна ли новая приостановка рейсов?
- Авиационная обстановка остается динамичной, поэтому корректировки возможны.

Пассажирам рекомендуется внимательно следить за уведомлениями авиакомпаний перед выездом в аэропорт.
/TOURBUS.RU

 


