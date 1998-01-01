|
03 марта
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая вылетел сегодня в Москву
Сегодня «Аэрофлот» выполнит три рейса из Дубая в Шереметьево, региональные рейсы из ОАЭ отменены до 8 марта
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая вылетел в Москву, сообщает сегодня авиакомпания.
"Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел в 8:57 мск со 100% загрузкой.
На борту - 159 пассажиров, включая трех детей до двух лет. Рейс будет выполнен с промежуточной посадкой в Анталье для дозаправки", - говорится в сообщении.
Ранее «Аэрофлот» проинформировал о начале выполнения вывозных рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов с 3 марта.
3 марта планируется выполнение трёх рейсов для вывоза пассажиров из ОАЭ:
SU525 Дубай (DXB) — Москва (SVO) – рейс с увеличенной провозной ёмкостью;
SU525D Дубай (DXB) — Москва (SVO);
SU531 Абу-Даби (AUH) — Москва (SVO) – рейс с увеличенной провозной ёмкостью.
В первую очередь на вывозных рейсах из ОАЭ будут отправляться пассажиры от 28 февраля и далее.
Авиакомпания самостоятельно проинформирует пассажиров о дате и времени вылета по телефону, и на почту, указанную в бронировании.
3 марта Аэрофлот выполнит рейсы Москва — Дубай — Москва: в Дубай самолёты следуют без пассажиров для последующего вывоза граждан. Для выполнения полётов 4 марта и далее «Аэрофлот» запросил слоты и ждёт их подтверждение от аэропортов и авиавластей ОАЭ.
Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве.
Если пассажир откажется от предложенного вывозного рейса, ему будет оформлен возврат денежных средств.
Пассажирам, чей рейс в ОАЭ не состоялся, доступны следующие опции:
бесплатный перенос на свободные места на рейсы по тому же направлению в том же классе (туда — 5–26 марта, обратно — по 2 апреля) с сохранением количества дней в пункте остановки (либо с уменьшением количества дней по согласованию с пассажиром);
перенос на другие направления маршрутной сети Аэрофлота с вылетом с 3 марта и окончанием перевозки до 2 апреля (с доплатой до актуального тарифа, без сбора за изменение);
озврат денежных средств (по месту приобретения билетов).
Для пассажиров, чей рейс запланирован из России в ОАЭ в период с 5 по 15 марта, действуют аналогичные опции по изменению дат и/или маршрута, отметили также в пресс-службе национального перевозчика.
/TOURBUS.RU
