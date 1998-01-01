Новости

Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая вылетел сегодня в Москву

Сегодня «Аэрофлот» выполнит три рейса из Дубая в Шереметьево, региональные рейсы из ОАЭ отменены до 8 марта

Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая вылетел в Москву, сообщает сегодня авиакомпания.

"Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел в 8:57 мск со 100% загрузкой.

На борту - 159 пассажиров, включая трех детей до двух лет. Рейс будет выполнен с промежуточной посадкой в Анталье для дозаправки", - говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» проинформировал о начале выполнения вывозных рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов с 3 марта.

3 марта планируется выполнение трёх рейсов для вывоза пассажиров из ОАЭ:

SU525 Дубай (DXB) — Москва (SVO) – рейс с увеличенной провозной ёмкостью;

SU525D Дубай (DXB) — Москва (SVO);

SU531 Абу-Даби (AUH) — Москва (SVO) – рейс с увеличенной провозной ёмкостью.

В первую очередь на вывозных рейсах из ОАЭ будут отправляться пассажиры от 28 февраля и далее.

Авиакомпания самостоятельно проинформирует пассажиров о дате и времени вылета по телефону, и на почту, указанную в бронировании.

3 марта Аэрофлот выполнит рейсы Москва — Дубай — Москва: в Дубай самолёты следуют без пассажиров для последующего вывоза граждан. Для выполнения полётов 4 марта и далее «Аэрофлот» запросил слоты и ждёт их подтверждение от аэропортов и авиавластей ОАЭ.

Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве.

Если пассажир откажется от предложенного вывозного рейса, ему будет оформлен возврат денежных средств.

Пассажирам, чей рейс в ОАЭ не состоялся, доступны следующие опции:

бесплатный перенос на свободные места на рейсы по тому же направлению в том же классе (туда — 5–26 марта, обратно — по 2 апреля) с сохранением количества дней в пункте остановки (либо с уменьшением количества дней по согласованию с пассажиром);

перенос на другие направления маршрутной сети Аэрофлота с вылетом с 3 марта и окончанием перевозки до 2 апреля (с доплатой до актуального тарифа, без сбора за изменение);

озврат денежных средств (по месту приобретения билетов).

Для пассажиров, чей рейс запланирован из России в ОАЭ в период с 5 по 15 марта, действуют аналогичные опции по изменению дат и/или маршрута, отметили также в пресс-службе национального перевозчика.

/TOURBUS.RU