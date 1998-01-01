Оман примет активное участие в выставке MITT 2026

Оман – страна-партнёр Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026, которая пройдет в залах «Крокус Экспо» 11-13 марта

Представители национального стенда Омана приглашают к сотрудничеству профессионалов туристического рынка: турагентов, туроператоров, отельеров. На своём стенде представители страны презентуют актуальные туристические продукты, сезонные предложения и отели, а также обсудят возможности партнёрства и расширения продаж по направлению.

Оман открыт к диалогу и готов предложить российскому рынку конкурентоспособный и разнообразный турпродукт.

С середины марта по апрель высокогорные деревни Джебель Ахдар в Омане наполняются ароматом цветущей дамасской розы. Эта короткая, но яркая пора превращает Оман в центр притяжения для ценителей природы. На рассвете здесь собирают нежные лепестки, а затем по традиционным технологиям создают розовую воду и эфирные масла.

Цветение роз - это не только живописные пейзажи, но и уникальный сезон, сочетающий экотуризм, культуру и уникальные традиции региона.

Кухня Омана отражает историю страны как центра морской торговли и культурного обмена. В ней переплелись арабские, персидские и индийские традиции, создавая богатство специй и ароматов. Шува - главное праздничное блюдо: маринованную баранину запекают в пальмовых листьях под землей не менее 12 часов.

Популярен и машуай из свежей королевской рыбы. На десерт подают халву и кофе с кардамоном. Вкусы насыщенные, но гармоничные и понятные гостям со всего мира.

Отели Омана - это гармоничное сочетание арабской архитектуры, природных ландшафтов и международных стандартов сервиса. В столице Маскат гостей принимает легендарный Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel, а стильный The Chedi Muscat стал символом современной элегантности. В горах Джебель Ахдар впечатляет Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, один из самых высокогорных курортов региона.

На побережье Мусандам гостей ждёт приватность вилл Six Senses Zighy Bay. Оман предлагает разнообразную и качественную базу размещения: от городских и пляжных отелей до уединенных курортов среди гор и пустынь, создавая уникальный опыт для путешественников со всего мира.

Оман – это роскошное направление пляжного отдыха, которое пока не является массовым для российского туриста. Ждём турагентов и туроператоров на презентации направления «Оман туристический». Презентация состоится 11 марта, с 14:15 до 14:45. Спикер - Регина Рудакова, глава Российского представительства Министерства туризма и культурного наследия Омана, член Российско-Оманского Делового Совета Торгово-Промышленной Палаты РФ, генеральный менеджер COATI Global Sales Agency

Национальное представительство Омана располагается на стенде B2027.

