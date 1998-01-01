Эксперты: Туристы не спешат отменять туры в ОАЭ после 8 марта

Туристы надеются, что обострение конфликта на Ближнем Востоке будет краткосрочным

Туры в ОАЭ с вылетами до 8 марта туристы отменяют либо меняют на другие направления, но после этой даты аннуляции не превышают пока 15-20%, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"По данным агрегаторов пакетных туров, по всем заявкам с вылетом до 8 марта аннуляции проводятся в стопроцентном объеме. Однако для более поздних периодов решения принимаются в соответствии с условиями договора. И здесь доля отмен составляет порядка 15-20%", - говорится в сообщении.



Как отмечают в ассоциации, у туроператоров отмен бронирований на дальнюю перспективу также относительно мало, что свидетельствует о надежде туристов на возобновление поездок.

"Интерес к перебронированию или отказу от поездки в основном проявляют туристы с ближайшими датами вылета, а также отдельные клиенты туроператоров, планировавшие отдых до конца марта.

В качестве альтернативы они чаще всего выбирают Вьетнам, Мальдивы, Египет и в некоторых случаях – Красную Поляну", - говорится в сообщении.

Очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, как это уже не раз бывало, может оказаться краткосрочным. Поэтому эксперты Российского союза туриндустрии советуют туристам пока не аннулировать туры с датами вылета после 8-9 марта.

«По вылетам в ближайшие дни рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ.

В то же время советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», – заявил член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

«Я бы не советовал туристам переносить вылеты, которые запланированы на очень дальние даты, потому что, как мы видели по предыдущим конфликтам в регионе, все довольно быстро завершалось. К тому же скажется эффект отложенного спроса. В Эмиратах разгар сезона и если через неделю все нормализуется, не факт, что туристы смогут приобрести билеты по той же стоимости», – отмечает соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

В компании Fun&Sun тем, кто не вылетел из России в ОАЭ или приобрел туры с датами вылета до 8 марта включительно, предложили несколько вариантов, сообщила руководитель по связям с общественностью Ольга Ланская.

«Даем возможность перебронировать на альтернативное направление, сдвинуть сроки поездки на новые даты по цене с сайта или аннуляцию без фактически понесенных расходов», – расссказала она.

По словам туроператоров, опрошенных пресс-службой РСТ, большинство туристов согласны на замену направления, так как все равно настроены лететь в отпуск.

Туры с транзитным перелетом через страны Ближнего Востока организуют на рейсах через другие хабы – Стамбул, Пекин, Шанхай, Аддис-Абебу и другие.

